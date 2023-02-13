https://ria.ru/20230213/sotrudnichestvo-1851821056.html

Адыгея и Татарстан договариваются о сотрудничестве

Адыгея и Татарстан договариваются о сотрудничестве - РИА Новости, 13.02.2023

Адыгея и Татарстан договариваются о сотрудничестве

Адыгея и Татарстан договариваются о сотрудничестве в создании индустриальных кластеров и обмене опытом в других отраслях, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T22:07

2023-02-13T22:07

2023-02-13T22:07

республика адыгея

республика татарстан (татарстан)

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МАЙКОП, 13 фев – РИА Новости. Адыгея и Татарстан договариваются о сотрудничестве в создании индустриальных кластеров и обмене опытом в других отраслях, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.В Казани состоялась рабочая встреча главы (раиса) Татарстана Рустама Минниханова и главы Адыгеи Мурата Кумпилова, говорится в сообщении. Делегация Адыгеи приехала в Казань для расширения сотрудничества и обмена лучшими региональными практиками. Она, в частности, изучила опыт организации индустриальных зон в Татарстане для использования при реализации проекта создания промышленного парка в Тахтамукайском районе республики."Наша республика заинтересована в обмене лучшими практиками, изучении вашего успешного опыта в развитии промышленности, в других сферах деятельности. Мы, безусловно, хотели бы найти новые точки соприкосновения в перспективных направлениях развития наших регионов", - цитирует Кумпилова пресс-служба.Глава Адыгеи отметил, что точками взаимодействия может стать сотрудничество в организации индустриальных парков, интересным является также опыт Татарстана в создании научно-производственных кластеров в энергетике, химии, машиностроении и ряде других отраслей.Раис Татарстана, в свою очередь, выразил готовность поделиться опытом в сферах поддержки предпринимательства, подготовки кадров и цифровизации.Сообщается также, что уже в мае текущего года представители Адыгеи примут участие в федеральном экономическом форуме "KazanForum".Накануне адыгейская делегация ознакомилась с опытом организации индустриального парка "Уфимский" в Башкортостане. А руководители регионов подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.

https://ria.ru/20221115/avtodoroga-1831648824.html

https://ria.ru/20230208/gumpomosch-1850476387.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика татарстан (татарстан)