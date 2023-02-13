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Адыгея и Татарстан договариваются о сотрудничестве - РИА Новости, 13.02.2023
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Республика Адыгея
https://ria.ru/20230213/sotrudnichestvo-1851821056.html
Адыгея и Татарстан договариваются о сотрудничестве
Адыгея и Татарстан договариваются о сотрудничестве - РИА Новости, 13.02.2023
Адыгея и Татарстан договариваются о сотрудничестве
Адыгея и Татарстан договариваются о сотрудничестве в создании индустриальных кластеров и обмене опытом в других отраслях, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T22:07
2023-02-13T22:07
республика адыгея
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МАЙКОП, 13 фев – РИА Новости. Адыгея и Татарстан договариваются о сотрудничестве в создании индустриальных кластеров и обмене опытом в других отраслях, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.В Казани состоялась рабочая встреча главы (раиса) Татарстана Рустама Минниханова и главы Адыгеи Мурата Кумпилова, говорится в сообщении. Делегация Адыгеи приехала в Казань для расширения сотрудничества и обмена лучшими региональными практиками. Она, в частности, изучила опыт организации индустриальных зон в Татарстане для использования при реализации проекта создания промышленного парка в Тахтамукайском районе республики."Наша республика заинтересована в обмене лучшими практиками, изучении вашего успешного опыта в развитии промышленности, в других сферах деятельности. Мы, безусловно, хотели бы найти новые точки соприкосновения в перспективных направлениях развития наших регионов", - цитирует Кумпилова пресс-служба.Глава Адыгеи отметил, что точками взаимодействия может стать сотрудничество в организации индустриальных парков, интересным является также опыт Татарстана в создании научно-производственных кластеров в энергетике, химии, машиностроении и ряде других отраслей.Раис Татарстана, в свою очередь, выразил готовность поделиться опытом в сферах поддержки предпринимательства, подготовки кадров и цифровизации.Сообщается также, что уже в мае текущего года представители Адыгеи примут участие в федеральном экономическом форуме "KazanForum".Накануне адыгейская делегация ознакомилась с опытом организации индустриального парка "Уфимский" в Башкортостане. А руководители регионов подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.
https://ria.ru/20221115/avtodoroga-1831648824.html
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республика татарстан (татарстан)
Республика Адыгея, Республика Татарстан (Татарстан)
22:07 13.02.2023
 
Адыгея и Татарстан договариваются о сотрудничестве

Адыгея и Татарстан договариваются о сотрудничестве в создании индустриальных кластеров

© Depositphotos.com / Pavel DanilyukРукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Depositphotos.com / Pavel Danilyuk
Рукопожатие. Архивное фото
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МАЙКОП, 13 фев – РИА Новости. Адыгея и Татарстан договариваются о сотрудничестве в создании индустриальных кластеров и обмене опытом в других отраслях, сообщает пресс-служба правительства южно-российского региона.
В Казани состоялась рабочая встреча главы (раиса) Татарстана Рустама Минниханова и главы Адыгеи Мурата Кумпилова, говорится в сообщении. Делегация Адыгеи приехала в Казань для расширения сотрудничества и обмена лучшими региональными практиками. Она, в частности, изучила опыт организации индустриальных зон в Татарстане для использования при реализации проекта создания промышленного парка в Тахтамукайском районе республики.
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15 ноября 2022, 15:17Республика Адыгея
Адыгея получила 350 млн рублей на строительство дороги Гузерипль–Лагонаки
"Наша республика заинтересована в обмене лучшими практиками, изучении вашего успешного опыта в развитии промышленности, в других сферах деятельности. Мы, безусловно, хотели бы найти новые точки соприкосновения в перспективных направлениях развития наших регионов", - цитирует Кумпилова пресс-служба.
Глава Адыгеи отметил, что точками взаимодействия может стать сотрудничество в организации индустриальных парков, интересным является также опыт Татарстана в создании научно-производственных кластеров в энергетике, химии, машиностроении и ряде других отраслей.
Раис Татарстана, в свою очередь, выразил готовность поделиться опытом в сферах поддержки предпринимательства, подготовки кадров и цифровизации.
Сообщается также, что уже в мае текущего года представители Адыгеи примут участие в федеральном экономическом форуме "KazanForum".
Накануне адыгейская делегация ознакомилась с опытом организации индустриального парка "Уфимский" в Башкортостане. А руководители регионов подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве.
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