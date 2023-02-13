https://ria.ru/20230213/sotrudnichestvo-1851646271.html

Адыгея и Башкирия договорились о расширении сотрудничества

Адыгея и Башкирия договорились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 13.02.2023

Адыгея и Башкирия договорились о расширении сотрудничества

Адыгея и Башкортостан подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, а также обменялись опытом в создании индустриальных зон,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:49

2023-02-13T11:49

2023-02-13T11:49

республика адыгея

мурат кумпилов

тахтамукайский район

радий хабиров

республика адыгея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851646415_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8adc17cb29a960504aa615d12403d911.jpg

МАЙКОП, 13 фев – РИА Новости. Адыгея и Башкортостан подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, а также обменялись опытом в создании индустриальных зон, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.Делегация Адыгеи совершила рабочую поездку в Башкортостан, где власти двух регионов обсудили перспективы взаимодействия и обмена лучшими практиками, говорится в сообщении. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул важность объединения возможностей двух регионов для развития обеих республик. В рамках торгово-экономических связей Адыгея поставляет в Башкирию в основном товары продовольственного назначения: адыгейский сыр и другую молочную продукцию, фрукты и овощи для детского питания, а также адыгейскую соль. Из Башкортостана в Адыгею идут товары производственно-технического назначения: дизельное топливо и бензин. По итогам переговоров, которые прошли в формате расширенного совещания с участием представителей бизнес-сообщества, стороны выразили заинтересованность в увеличении товарооборота, а также расширении связей в других сферах."Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и глава Башкортостана Радий Хабиров подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между двумя республиками. Оно предусматривает мероприятия в инвестиционной деятельности, обмен опытом по вопросам опережающего развития, сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ, туризма, в сфере образования, культуры, спорта, молодежной, а также национальной политики", - сообщает пресс-служба.Кроме того, стороны договорились сотрудничать в сферах СМИ, информатизации, научных исследований и инноваций."Современная ситуация такова, что мы должны постоянно искать новых партнёров в самых разных сферах: гуманитарной, социальной, культурной, экономической. Ряд дверей в мире перед нами закрылся, но мы находим новые возможности и не должны замыкаться в своей республике. И у Адыгеи, и у нас есть интересный опыт. Мы должны чаще общаться, укреплять друг друга", - заявил глава Башкортостана, слова которого приводит пресс-служба.Глава южно-российского региона рассказал, что в рамках визита делегация Адыгеи уже изучила опыт Башкирии в создания индустриального парка, который сейчас актуален для Адыгеи в связи с реализацией проекта по строительству промпарка в Тахтамукайском районе."На территории Адыгеи мы реализуем два якорных проекта. Прежде всего, это горнолыжный курорт "Лагонаки", который позволит республике увеличить доходы в турсфере. Первую очередь этого объекта завершим к 2025 году. Вторая инициатива – строительство большого индустриального парка. Поэтому сегодня было важно и интересно посетить парк "Уфимский", изучить ваш опыт", - приводятся в сообщении слова Кумпилова.

https://ria.ru/20221123/lagonaki-1833480374.html

https://ria.ru/20230206/park-1850044202.html

тахтамукайский район

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурат кумпилов, тахтамукайский район, радий хабиров, республика адыгея