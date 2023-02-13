https://ria.ru/20230213/sotrudnichestvo-1851646271.html
Адыгея и Башкирия договорились о расширении сотрудничества
Адыгея и Башкирия договорились о расширении сотрудничества - РИА Новости, 13.02.2023
Адыгея и Башкирия договорились о расширении сотрудничества
Адыгея и Башкортостан подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, а также обменялись опытом в создании индустриальных зон,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:49
2023-02-13T11:49
2023-02-13T11:49
республика адыгея
мурат кумпилов
тахтамукайский район
радий хабиров
республика адыгея
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МАЙКОП, 13 фев – РИА Новости. Адыгея и Башкортостан подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, а также обменялись опытом в создании индустриальных зон, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.Делегация Адыгеи совершила рабочую поездку в Башкортостан, где власти двух регионов обсудили перспективы взаимодействия и обмена лучшими практиками, говорится в сообщении. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул важность объединения возможностей двух регионов для развития обеих республик. В рамках торгово-экономических связей Адыгея поставляет в Башкирию в основном товары продовольственного назначения: адыгейский сыр и другую молочную продукцию, фрукты и овощи для детского питания, а также адыгейскую соль. Из Башкортостана в Адыгею идут товары производственно-технического назначения: дизельное топливо и бензин. По итогам переговоров, которые прошли в формате расширенного совещания с участием представителей бизнес-сообщества, стороны выразили заинтересованность в увеличении товарооборота, а также расширении связей в других сферах."Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и глава Башкортостана Радий Хабиров подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между двумя республиками. Оно предусматривает мероприятия в инвестиционной деятельности, обмен опытом по вопросам опережающего развития, сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ, туризма, в сфере образования, культуры, спорта, молодежной, а также национальной политики", - сообщает пресс-служба.Кроме того, стороны договорились сотрудничать в сферах СМИ, информатизации, научных исследований и инноваций."Современная ситуация такова, что мы должны постоянно искать новых партнёров в самых разных сферах: гуманитарной, социальной, культурной, экономической. Ряд дверей в мире перед нами закрылся, но мы находим новые возможности и не должны замыкаться в своей республике. И у Адыгеи, и у нас есть интересный опыт. Мы должны чаще общаться, укреплять друг друга", - заявил глава Башкортостана, слова которого приводит пресс-служба.Глава южно-российского региона рассказал, что в рамках визита делегация Адыгеи уже изучила опыт Башкирии в создания индустриального парка, который сейчас актуален для Адыгеи в связи с реализацией проекта по строительству промпарка в Тахтамукайском районе."На территории Адыгеи мы реализуем два якорных проекта. Прежде всего, это горнолыжный курорт "Лагонаки", который позволит республике увеличить доходы в турсфере. Первую очередь этого объекта завершим к 2025 году. Вторая инициатива – строительство большого индустриального парка. Поэтому сегодня было важно и интересно посетить парк "Уфимский", изучить ваш опыт", - приводятся в сообщении слова Кумпилова.
https://ria.ru/20221123/lagonaki-1833480374.html
https://ria.ru/20230206/park-1850044202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурат кумпилов, тахтамукайский район, радий хабиров, республика адыгея
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов, Тахтамукайский район, Радий Хабиров, Республика Адыгея
МАЙКОП, 13 фев – РИА Новости. Адыгея и Башкортостан подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, а также обменялись опытом в создании индустриальных зон, сообщает пресс-служба правительства Адыгеи.
Делегация Адыгеи совершила рабочую поездку в Башкортостан, где власти двух регионов обсудили перспективы взаимодействия и обмена лучшими практиками, говорится в сообщении. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
подчеркнул важность объединения возможностей двух регионов для развития обеих республик. В рамках торгово-экономических связей Адыгея поставляет в Башкирию в основном товары продовольственного назначения: адыгейский сыр и другую молочную продукцию, фрукты и овощи для детского питания, а также адыгейскую соль. Из Башкортостана в Адыгею идут товары производственно-технического назначения: дизельное топливо и бензин. По итогам переговоров, которые прошли в формате расширенного совещания с участием представителей бизнес-сообщества, стороны выразили заинтересованность в увеличении товарооборота, а также расширении связей в других сферах.
"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и глава Башкортостана Радий Хабиров
подписали Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между двумя республиками. Оно предусматривает мероприятия в инвестиционной деятельности, обмен опытом по вопросам опережающего развития, сельского хозяйства, промышленности, ЖКХ, туризма, в сфере образования, культуры, спорта, молодежной, а также национальной политики", - сообщает пресс-служба.
Кроме того, стороны договорились сотрудничать в сферах СМИ, информатизации, научных исследований и инноваций.
"Современная ситуация такова, что мы должны постоянно искать новых партнёров в самых разных сферах: гуманитарной, социальной, культурной, экономической. Ряд дверей в мире перед нами закрылся, но мы находим новые возможности и не должны замыкаться в своей республике. И у Адыгеи, и у нас есть интересный опыт. Мы должны чаще общаться, укреплять друг друга", - заявил глава Башкортостана, слова которого приводит пресс-служба.
Глава южно-российского региона рассказал, что в рамках визита делегация Адыгеи уже изучила опыт Башкирии в создания индустриального парка, который сейчас актуален для Адыгеи в связи с реализацией проекта по строительству промпарка в Тахтамукайском районе
.
"На территории Адыгеи мы реализуем два якорных проекта. Прежде всего, это горнолыжный курорт "Лагонаки", который позволит республике увеличить доходы в турсфере. Первую очередь этого объекта завершим к 2025 году. Вторая инициатива – строительство большого индустриального парка. Поэтому сегодня было важно и интересно посетить парк "Уфимский", изучить ваш опыт", - приводятся в сообщении слова Кумпилова.