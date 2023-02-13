https://ria.ru/20230213/slutskiy-1851663874.html
Слуцкий прокомментировал заявления Кулебы о "великих событиях" в феврале
Слуцкий прокомментировал заявления Кулебы о "великих событиях" в феврале - РИА Новости, 13.02.2023
Слуцкий прокомментировал заявления Кулебы о "великих событиях" в феврале
Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "великих событиях", которые "Россия запомнит", является пропагандистской риторикой Киева на фоне наращивания... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:26
2023-02-13T12:26
2023-02-13T12:26
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леонид слуцкий (политик)
дмитрий кулеба
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "великих событиях", которые "Россия запомнит", является пропагандистской риторикой Киева на фоне наращивания наступательной активности сил РФ, заявил РИА Новости глава международного комитета ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля ожидаются "великие события", которые "Россия запомнит". Он сообщил о политических, дипломатических, санкционных решениях. "Заявления Кулебы на фоне наращивания наступательной активности российских сил - очередная пропагандистская риторика. "Важные сигналы" по линии Генассамблеи ООН, очевидно, будут снова организованы путем выкручивания рук и шантажа со стороны хозяев Зеленского в Вашингтоне. Большинство населения планеты не поддерживает антироссийскую агрессию Запада, дальнейшее вооружение Украины и понимают причины проведения СВО", - сообщил Слуцкий. В Генассамблее ООН Украина и ее сторонники готовят резолюцию, в которой будет говориться о необходимости как можно скорее достичь прочного мира, обеспечивающего независимость, суверенитет Украины, ее единство и территориальную целостность, писало ранее Associated Press. Она также будет содержать призыв к России немедленно вывести войска. Резолюции Генассамблеи носят декларативный характер и не обязывают ни к чему страны.
https://ria.ru/20230212/ukraina-1851514491.html
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850230064.html
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РИА Новости
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в мире, украина, россия, киев, леонид слуцкий (политик), дмитрий кулеба, генеральная ассамблея оон, оон, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Киев, Леонид Слуцкий (политик), Дмитрий Кулеба, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал заявления Кулебы о "великих событиях" в феврале
Слуцкий назвал заявления Кулебы о "великих событиях" в феврале пропагандистской риторикой