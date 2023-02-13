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Слуцкий прокомментировал заявления Кулебы о "великих событиях" в феврале - РИА Новости, 13.02.2023
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Слуцкий прокомментировал заявления Кулебы о "великих событиях" в феврале
Слуцкий прокомментировал заявления Кулебы о "великих событиях" в феврале - РИА Новости, 13.02.2023
Слуцкий прокомментировал заявления Кулебы о "великих событиях" в феврале
Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "великих событиях", которые "Россия запомнит", является пропагандистской риторикой Киева на фоне наращивания... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:26
2023-02-13T12:26
в мире
украина
россия
киев
леонид слуцкий (политик)
дмитрий кулеба
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "великих событиях", которые "Россия запомнит", является пропагандистской риторикой Киева на фоне наращивания наступательной активности сил РФ, заявил РИА Новости глава международного комитета ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Ранее Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля ожидаются "великие события", которые "Россия запомнит". Он сообщил о политических, дипломатических, санкционных решениях. "Заявления Кулебы на фоне наращивания наступательной активности российских сил - очередная пропагандистская риторика. "Важные сигналы" по линии Генассамблеи ООН, очевидно, будут снова организованы путем выкручивания рук и шантажа со стороны хозяев Зеленского в Вашингтоне. Большинство населения планеты не поддерживает антироссийскую агрессию Запада, дальнейшее вооружение Украины и понимают причины проведения СВО", - сообщил Слуцкий. В Генассамблее ООН Украина и ее сторонники готовят резолюцию, в которой будет говориться о необходимости как можно скорее достичь прочного мира, обеспечивающего независимость, суверенитет Украины, ее единство и территориальную целостность, писало ранее Associated Press. Она также будет содержать призыв к России немедленно вывести войска. Резолюции Генассамблеи носят декларативный характер и не обязывают ни к чему страны.
https://ria.ru/20230212/ukraina-1851514491.html
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в мире, украина, россия, киев, леонид слуцкий (политик), дмитрий кулеба, генеральная ассамблея оон, оон, госдума рф
В мире, Украина, Россия, Киев, Леонид Слуцкий (политик), Дмитрий Кулеба, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Госдума РФ
12:26 13.02.2023
 
Слуцкий прокомментировал заявления Кулебы о "великих событиях" в феврале

Слуцкий назвал заявления Кулебы о "великих событиях" в феврале пропагандистской риторикой

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о "великих событиях", которые "Россия запомнит", является пропагандистской риторикой Киева на фоне наращивания наступательной активности сил РФ, заявил РИА Новости глава международного комитета ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее Кулеба заявил, что 23 и 24 февраля ожидаются "великие события", которые "Россия запомнит". Он сообщил о политических, дипломатических, санкционных решениях.
Женщина идет по центру Киева - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 13:43
Киев и Запад должны ответить за разжигание конфликта, заявил Слуцкий
"Заявления Кулебы на фоне наращивания наступательной активности российских сил - очередная пропагандистская риторика. "Важные сигналы" по линии Генассамблеи ООН, очевидно, будут снова организованы путем выкручивания рук и шантажа со стороны хозяев Зеленского в Вашингтоне. Большинство населения планеты не поддерживает антироссийскую агрессию Запада, дальнейшее вооружение Украины и понимают причины проведения СВО", - сообщил Слуцкий.
В Генассамблее ООН Украина и ее сторонники готовят резолюцию, в которой будет говориться о необходимости как можно скорее достичь прочного мира, обеспечивающего независимость, суверенитет Украины, ее единство и территориальную целостность, писало ранее Associated Press. Она также будет содержать призыв к России немедленно вывести войска. Резолюции Генассамблеи носят декларативный характер и не обязывают ни к чему страны.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 11:56
Киев запросит истребители на Мюнхенской конференции, заявил Кулеба
 
В миреУкраинаРоссияКиевЛеонид Слуцкий (политик)Дмитрий КулебаГенеральная Ассамблея ООНООНГосдума РФ
 
 
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