https://ria.ru/20230213/slavyansk-1851698728.html

ВС России поразили пункт ремонта военной техники близ Славянска

ВС России поразили пункт ремонта военной техники близ Славянска - РИА Новости, 13.02.2023

ВС России поразили пункт ремонта военной техники близ Славянска

Российские Вооруженные силы нанесли удар по пункту ремонта оружия и техники украинских войск возле Славянска в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:21

2023-02-13T14:21

2023-02-13T15:14

специальная военная операция на украине

россия

славянск

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли удар по пункту ремонта оружия и техники украинских войск возле Славянска в ДНР, сообщило Минобороны.Кроме того, на Донецком направлении добровольцы при поддержке ракетных войск и артиллерии группировки "Юг" взяли под контроль поселок городского типа Красная Гора. Противник при этом потерял более 150 солдат, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.На Краснолиманском направлении группировка войск "Центр" при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесла поражение украинским подразделениям в районах Ямполовки в ДНР, а также Червоной Дибровы, Червонопоповки, Кузьмино и Стельмаховки в ЛНР. ВСУ потеряли более 80 человек, три боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.Помимо этого, на Южнодонецком направлении артиллерия группировки войск "Восток" нанесла удар по скоплениям живой силы и техники ВСУ возле Пречистовки и Угледара на территории Донецкой Народной Республики. Противник при этом потерял более 60 солдат, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, гаубицу Д-20 и две гаубицы Д-30.На Купянском направлении артиллеристы группировки войск "Запад" смогли нанести поражение украинским военным в районах Двуречной, Крахмального, Гряниковки и Тимковки в Харьковской области, а также Новоселовского в ЛНР. Потери противника составили: свыше 30 человек, две бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20.На Херсонском направлении российские подразделения успешно провели контрбатарейную борьбу, уничтожив две украинские боевые машины РСЗО "Град" и две самоходные гаубицы "Гвоздика".В свою очередь, системы противовоздушной обороны перехватили шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Кроме того, удалось сбить девять беспилотников возле Кременной, Червонопоповки, Жовтневого в ЛНР, Петровского в Запорожской области, а также населенных пунктов Саги, Катериновка и Маринское в Херсонской области. Всего за сутки российские артиллерия, авиация и ракетные войска поразили 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и технику в 126 районах.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230212/bpla-1851478080.html

https://ria.ru/20230212/zelenskiy-1851443578.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

россия, славянск, украина, безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, владимир путин