Сийярто заявил, что не обсуждал в Белоруссии внутриполитическую повестку
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что не обсуждал в Минске внутриполитическую повестку
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что во время переговоров в МИД Белоруссии не обсуждал внутриполитическую повестку.
"Мы внутриполитические вопросы не обсуждали сегодня. Это и не было целью", - сказал Сийярто журналистам по итогам своих переговоров в МИД Белоруссии в Минске в понедельник.
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Министр заметил, что затронул тему важности соблюдения прав национальных меньшинств. По его словам, Белоруссия и Венгрия сотрудничают в тех отраслях, на которые не распространяются санкции ЕС, в частности, сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтика, транспорт. Глава МИД Венгрии также выразил надежду, что на границе Белоруссии со странами ЕС нормализуется ситуация.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Ограничения были расширены в 2022 году из-за поддержки Белоруссией военной спецоперации РФ на Украине.
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