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Сийярто заявил, что не обсуждал в Белоруссии внутриполитическую повестку - РИА Новости, 13.02.2023
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Сийярто заявил, что не обсуждал в Белоруссии внутриполитическую повестку
Сийярто заявил, что не обсуждал в Белоруссии внутриполитическую повестку - РИА Новости, 13.02.2023
Сийярто заявил, что не обсуждал в Белоруссии внутриполитическую повестку
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что во время переговоров в МИД Белоруссии не обсуждал внутриполитическую... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:33
2023-02-13T18:33
в мире
белоруссия
венгрия
петер сийярто
александр лукашенко
евросоюз
украина
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МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что во время переговоров в МИД Белоруссии не обсуждал внутриполитическую повестку. "Мы внутриполитические вопросы не обсуждали сегодня. Это и не было целью", - сказал Сийярто журналистам по итогам своих переговоров в МИД Белоруссии в Минске в понедельник. Министр заметил, что затронул тему важности соблюдения прав национальных меньшинств. По его словам, Белоруссия и Венгрия сотрудничают в тех отраслях, на которые не распространяются санкции ЕС, в частности, сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтика, транспорт. Глава МИД Венгрии также выразил надежду, что на границе Белоруссии со странами ЕС нормализуется ситуация. Глава венгерского МИД также сообщил, что Венгрия увеличит количество средств, выделяемых на реставрацию Успенского православного собора в Будапеште. По его словам, в частности, во время переговоров в Минске речь шла о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Ограничения были расширены в 2022 году из-за поддержки Белоруссией военной спецоперации РФ на Украине.
https://ria.ru/20230210/ukraina-1851203528.html
https://ria.ru/20230212/korruptsiya-1851530754.html
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в мире, белоруссия, венгрия, петер сийярто, александр лукашенко, евросоюз, украина
В мире, Белоруссия, Венгрия, Петер Сийярто, Александр Лукашенко, Евросоюз, Украина
18:33 13.02.2023
 
Сийярто заявил, что не обсуждал в Белоруссии внутриполитическую повестку

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что не обсуждал в Минске внутриполитическую повестку

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкГлава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что во время переговоров в МИД Белоруссии не обсуждал внутриполитическую повестку.
"Мы внутриполитические вопросы не обсуждали сегодня. Это и не было целью", - сказал Сийярто журналистам по итогам своих переговоров в МИД Белоруссии в Минске в понедельник.
Проверки СБУ в правительственном квартале Киева - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 15:56
В Венгрии рассказали Западу неприятную правду об Украине
Министр заметил, что затронул тему важности соблюдения прав национальных меньшинств. По его словам, Белоруссия и Венгрия сотрудничают в тех отраслях, на которые не распространяются санкции ЕС, в частности, сельское хозяйство, пищевая промышленность, фармацевтика, транспорт. Глава МИД Венгрии также выразил надежду, что на границе Белоруссии со странами ЕС нормализуется ситуация.
Глава венгерского МИД также сообщил, что Венгрия увеличит количество средств, выделяемых на реставрацию Успенского православного собора в Будапеште. По его словам, в частности, во время переговоров в Минске речь шла о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Ограничения были расширены в 2022 году из-за поддержки Белоруссией военной спецоперации РФ на Украине.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 15:33
Глава МИД Венгрии обвинил Европарламент в коррупции
 
В миреБелоруссияВенгрияПетер СийяртоАлександр ЛукашенкоЕвросоюзУкраина
 
 
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