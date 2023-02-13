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Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Белоруссию
Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Белоруссию - РИА Новости, 13.02.2023
Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Белоруссию
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Белоруссию с визитом, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:21
2023-02-13T15:21
2023-02-13T15:50
белоруссия
венгрия
в мире
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петер сийярто
сергей алейник
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МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Белоруссию с визитом, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Глава венгерского МИД в соцсетях сообщил, что в ходе визита намерен представить официальную позицию Будапешта о необходимости скорейших мирных переговоров по Украине. "Очевидно, что многие будут нападать (на меня) из-за визита, но наша позиция ясна: каналы связи необходимо держать открытыми. Если бы мы не действовали таким образом, я и сегодня не мог бы донести послание с призывом к миру", - написал Сийярто в Facebook*.В январе 2022 года у него состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником. Стороны договорились о продолжении диалога и нацеленности стран на развитие взаимовыгодных отношений.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Визит главы венгерского МИД Сийярто в Минск
Глава венгерского МИД Сийярто приехал с визитом в Минск, заявил, что представит позицию Будапешта о необходимости мирных переговоров по Украине. Сийярто стал первым за долгое время главой МИД страны ЕС, посетившим Белоруссию. "Очевидно, что многие будут нападать на меня из-за визита, но наша позиция ясна: каналы связи необходимо держать открытыми", - заявил он.
2023-02-13T15:21
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PT0M29S
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белоруссия, венгрия, в мире, будапешт, петер сийярто, сергей алейник
Белоруссия, Венгрия, В мире, Будапешт, Петер Сийярто, Сергей Алейник
15:21 13.02.2023 (обновлено: 15:50 13.02.2023)
Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Белоруссию
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто намерен встретиться в Белоруссии с Алейником и Червяковым