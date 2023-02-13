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Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Белоруссию

Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Белоруссию - РИА Новости, 13.02.2023

Глава МИД Венгрии прибыл с визитом в Белоруссию

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Белоруссию с визитом, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:21

2023-02-13T15:21

2023-02-13T15:50

белоруссия

венгрия

в мире

будапешт

петер сийярто

сергей алейник

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МИНСК, 13 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Белоруссию с визитом, сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства. Глава венгерского МИД в соцсетях сообщил, что в ходе визита намерен представить официальную позицию Будапешта о необходимости скорейших мирных переговоров по Украине. "Очевидно, что многие будут нападать (на меня) из-за визита, но наша позиция ясна: каналы связи необходимо держать открытыми. Если бы мы не действовали таким образом, я и сегодня не мог бы донести послание с призывом к миру", - написал Сийярто в Facebook*.В январе 2022 года у него состоялся телефонный разговор с министром иностранных дел Белоруссии Сергеем Алейником. Стороны договорились о продолжении диалога и нацеленности стран на развитие взаимовыгодных отношений.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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белоруссия

венгрия

будапешт

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Визит главы венгерского МИД Сийярто в Минск Глава венгерского МИД Сийярто приехал с визитом в Минск, заявил, что представит позицию Будапешта о необходимости мирных переговоров по Украине. Сийярто стал первым за долгое время главой МИД страны ЕС, посетившим Белоруссию. "Очевидно, что многие будут нападать на меня из-за визита, но наша позиция ясна: каналы связи необходимо держать открытыми", - заявил он. 2023-02-13T15:21 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, венгрия, в мире, будапешт, петер сийярто, сергей алейник