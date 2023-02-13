https://ria.ru/20230213/siriya-1851821550.html

В Сирии открыли пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин" для пострадавших

В Сирии открыли пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин" для пострадавших - РИА Новости, 13.02.2023

В Сирии открыли пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин" для пострадавших

Для помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии, которые проживают на неподконтрольной Дамаску территории, открыты пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин",... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T22:11

2023-02-13T22:11

2023-02-13T22:11

в мире

сирия

башар асад

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Для помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии, которые проживают на неподконтрольной Дамаску территории, открыты пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин", сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров. Он также отметил, что оказание помощи пострадавшим от землетрясения затруднено из-за отсутствия гарантий безопасности на территориях, подконтрольных незаконным вооруженным формированиям. Уточняется, что транспорт готов направиться в зоны бедствия в сопровождении представителей "Сирийского Арабского комитета Красного Полумесяца".

https://ria.ru/20230210/sanktsii-1851330790.html

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в мире, сирия, башар асад, сильное землетрясение в турции и сирии