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В Сирии открыли пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин" для пострадавших - РИА Новости, 13.02.2023
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В Сирии открыли пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин" для пострадавших
В Сирии открыли пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин" для пострадавших - РИА Новости, 13.02.2023
В Сирии открыли пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин" для пострадавших
Для помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии, которые проживают на неподконтрольной Дамаску территории, открыты пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин",... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T22:11
2023-02-13T22:11
в мире
сирия
башар асад
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Для помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии, которые проживают на неподконтрольной Дамаску территории, открыты пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин", сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров. Он также отметил, что оказание помощи пострадавшим от землетрясения затруднено из-за отсутствия гарантий безопасности на территориях, подконтрольных незаконным вооруженным формированиям. Уточняется, что транспорт готов направиться в зоны бедствия в сопровождении представителей "Сирийского Арабского комитета Красного Полумесяца".
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в мире, сирия, башар асад, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Сирия, Башар Асад, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
22:11 13.02.2023
 
В Сирии открыли пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин" для пострадавших

В САР открыли пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин" для пострадавших от землетрясения

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения, Сирия
Последствия землетрясения, Сирия - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Для помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии, которые проживают на неподконтрольной Дамаску территории, открыты пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин", сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"В соответствии с указаниями президента Сирии Башара Асада в интересах оказания помощи пострадавшим от землетрясения жителям на неподконтрольной властям САР территории в одностороннем порядке открыты пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин". Сформированы колонны с гуманитарным грузом, включая продукты питания, средства для обогрева и палатки для людей, оставшихся без жилья", - сказал Егоров на брифинге.
Он также отметил, что оказание помощи пострадавшим от землетрясения затруднено из-за отсутствия гарантий безопасности на территориях, подконтрольных незаконным вооруженным формированиям.
Уточняется, что транспорт готов направиться в зоны бедствия в сопровождении представителей "Сирийского Арабского комитета Красного Полумесяца".
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В миреСирияБашар АсадСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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