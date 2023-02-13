В Сирии открыли пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин" для пострадавших
В САР открыли пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин" для пострадавших от землетрясения
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Для помощи пострадавшим от землетрясения в Сирии, которые проживают на неподконтрольной Дамаску территории, открыты пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин", сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике генерал-майор Олег Егоров.
"В соответствии с указаниями президента Сирии Башара Асада в интересах оказания помощи пострадавшим от землетрясения жителям на неподконтрольной властям САР территории в одностороннем порядке открыты пункты пропуска "Серакаб" и "Абу Азейдин". Сформированы колонны с гуманитарным грузом, включая продукты питания, средства для обогрева и палатки для людей, оставшихся без жилья", - сказал Егоров на брифинге.
Он также отметил, что оказание помощи пострадавшим от землетрясения затруднено из-за отсутствия гарантий безопасности на территориях, подконтрольных незаконным вооруженным формированиям.
Уточняется, что транспорт готов направиться в зоны бедствия в сопровождении представителей "Сирийского Арабского комитета Красного Полумесяца".
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