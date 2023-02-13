https://ria.ru/20230213/siriya-1851668876.html
Россия оказывает Сирии помощь после землетрясения, заявил Песков
Россия оказывает Сирии помощь после землетрясения, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2023
Россия оказывает Сирии помощь после землетрясения, заявил Песков
Москва не оказывает давления на Дамаск в гуманитарных вопросах, постоянно в контакте с сирийской стороной и оказывает помощь в ликвидации последствий... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:40
2023-02-13T12:40
2023-02-13T12:49
россия
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва не оказывает давления на Дамаск в гуманитарных вопросах, постоянно в контакте с сирийской стороной и оказывает помощь в ликвидации последствий землетрясения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, Россия не оказывает давление на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики, мы находимся в постоянном контакте. Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии в результате этого разрушительного землетрясения", - сказал Песков журналистам на вопрос, принимает ли Москва меры по ситуации в Сирии и оказывает ли Россия давление на сирийское правительство по теме доступа гуманитарной помощи.Он подчеркнул, что остальные вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи сирийцам, пострадавшим в результате землетрясения, можно и нужно оперативно решать в контакте с сирийскими властями."Это зависит от решения Сирийской Арабской Республики. Вы знаете, что мы находим пути для того, чтобы наши специалисты, наши спасатели работали там, наши военные оказывают помощь в разборе завалов и продолжают поставлять туда гуманитарную помощь. Все остальные вопросы являются прерогативой законных властей Сирии", - добавил Песков, отвечая на вопрос, работает ли Россия над тем, чтобы больше чем один пункт пропуска был открыт для гуманитарной помощи.
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россия, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, москва, дмитрий песков
Россия, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Москва, Дмитрий Песков
12:40 13.02.2023 (обновлено: 12:49 13.02.2023)
Россия оказывает Сирии помощь после землетрясения, заявил Песков
Песков: Россия не давит на Сирию и оказывает помощь после землетрясения
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва не оказывает давления на Дамаск в гуманитарных вопросах, постоянно в контакте с сирийской стороной и оказывает помощь в ликвидации последствий землетрясения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, Россия не оказывает давление на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики, мы находимся в постоянном контакте. Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии в результате этого разрушительного землетрясения", - сказал Песков журналистам на вопрос, принимает ли Москва меры по ситуации в Сирии и оказывает ли Россия давление на сирийское правительство по теме доступа гуманитарной помощи.
Он подчеркнул, что остальные вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи сирийцам, пострадавшим в результате землетрясения, можно и нужно оперативно решать в контакте с сирийскими властями.
"Это зависит от решения Сирийской Арабской Республики. Вы знаете, что мы находим пути для того, чтобы наши специалисты, наши спасатели работали там, наши военные оказывают помощь в разборе завалов и продолжают поставлять туда гуманитарную помощь. Все остальные вопросы являются прерогативой законных властей Сирии", - добавил Песков, отвечая на вопрос, работает ли Россия над тем, чтобы больше чем один пункт пропуска был открыт для гуманитарной помощи.