https://ria.ru/20230213/siriya-1851668876.html

Россия оказывает Сирии помощь после землетрясения, заявил Песков

Россия оказывает Сирии помощь после землетрясения, заявил Песков - РИА Новости, 13.02.2023

Россия оказывает Сирии помощь после землетрясения, заявил Песков

Москва не оказывает давления на Дамаск в гуманитарных вопросах, постоянно в контакте с сирийской стороной и оказывает помощь в ликвидации последствий... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:40

2023-02-13T12:40

2023-02-13T12:49

россия

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Москва не оказывает давления на Дамаск в гуманитарных вопросах, постоянно в контакте с сирийской стороной и оказывает помощь в ликвидации последствий землетрясения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, Россия не оказывает давление на легитимное руководство Сирийской Арабской Республики, мы находимся в постоянном контакте. Россия прикладывает огромные усилия для оказания помощи пострадавшим на территории Сирии в результате этого разрушительного землетрясения", - сказал Песков журналистам на вопрос, принимает ли Москва меры по ситуации в Сирии и оказывает ли Россия давление на сирийское правительство по теме доступа гуманитарной помощи.Он подчеркнул, что остальные вопросы, связанные с оказанием гуманитарной помощи сирийцам, пострадавшим в результате землетрясения, можно и нужно оперативно решать в контакте с сирийскими властями."Это зависит от решения Сирийской Арабской Республики. Вы знаете, что мы находим пути для того, чтобы наши специалисты, наши спасатели работали там, наши военные оказывают помощь в разборе завалов и продолжают поставлять туда гуманитарную помощь. Все остальные вопросы являются прерогативой законных властей Сирии", - добавил Песков, отвечая на вопрос, работает ли Россия над тем, чтобы больше чем один пункт пропуска был открыт для гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230213/fatf-1851631191.html

https://ria.ru/20230212/turtsiya-1851520347.html

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россия, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, москва, дмитрий песков