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Биография Федора Шаляпина

Биография Федора Шаляпина - РИА Новости, 13.02.2023

Биография Федора Шаляпина

Русский оперный и камерный певец Федор Иванович Шаляпин родился 13 февраля (1 февраля по старому стилю) 1873 года в Казани в крестьянской семье. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T01:20

2023-02-13T01:20

2023-02-13T01:20

справки

федор шаляпин

казань

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Русский оперный и камерный певец Федор Иванович Шаляпин родился 13 февраля (1 февраля по старому стилю) 1873 года в Казани в крестьянской семье. Уже в детском возрасте Федор обладал красивым голосом (дискант) и часто подпевал матери. С девяти лет пел в церковных хорах, пытался научиться играть на скрипке, много читал, но вынужден был работать учеником сапожника, токаря, столяра, переплетчика, переписчика. В 12 лет участвовал в спектаклях гастролировавшей в Казани труппы в качестве статиста. Неуемная тяга к театру приводила его в различные актерские труппы, с которыми он кочевал по городам Поволжья, Кавказа, Средней Азии, работая то грузчиком, то крючником на пристани, часто голодая и ночуя на скамейках. Как сольный певец дебютировал в 1890 году партией Зарецкого в опере "Евгений Онегин" в постановке Казанского общества любителей сценического искусства.Затем был принят в хористы музыкальной труппы под руководством Семена Семенова-Самарского и переехал в Уфу. По стечению обстоятельств, Шаляпину выпала возможность исполнить роль солиста в опере Монюшко "Галька", заменив на сцене заболевшего артиста. После этого Шаляпину стали поручать небольшие оперные партии, Фернандо в "Трубадуре" и Неизвестного в "Аскольдовой могиле". Затем певец перебрался в Тифлис (ныне Тбилиси, Грузия), где брал бесплатные уроки пения у известного певца Дмитрия Усатова. Певец учился, и одновременно служил в Тифлисском казенном театре, где исполнил партию Рамфиса в опере "Аида" Джузеппе Верди.В 1894 году Шаляпин отправился в Санкт-Петербург, где пел в спектаклях, проходивших в загородном саду "Аркадия", затем в Панаевском театре. 5 апреля 1895 года он дебютировал в партии Мефистофеля в опере "Фауст" Шарля Гуно в Мариинском театре.В 1896 году Шаляпин был приглашен меценатом Саввой Мамонтовым в Московскую частную оперу, где занял ведущее положение и во всей полноте раскрыл свой талант, создав за годы работы в этом театре целую галерею ярких образов, ставших классическими: Иван Грозный в "Псковитянке" Николая Римского-Корсакова (1896); Досифей в "Хованщине" Модеста Мусоргского (1897); Борис Годунов в одноименной опере Модеста Мусоргского (1898) и др.Ряд оперных партий в театре певец подготовил с тогда еще начинающим дирижером и композитором Сергеем Рахманиновым. Творческая дружба объединяла двух великих художников до конца жизни. Одним из результатов их творческого сотрудничества стала историческая постановка "Жизни за царя" Михаила Глинки в Большом театре с Шаляпиным в главной роли (1904). Шаляпин выступал в операх Рахманинова (заглавные партии в операх "Алеко", "Скупой рыцарь", партия Ланчотто ("Франческа да Римини")), в кантате "Весна" (под управлением автора, Исторические русские концерты, Париж, 1907). Рахманинов посвятил певцу несколько романсов, в том числе "Судьба" (стихи Алексея Апухтина), "Ты знал его" (стихи Федора Тютчева).С сентября 1899 года Шаляпин – ведущий солист Большого и одновременно Мариинского театров. В эти годы много гастролировал в Милане (в 1901 году дебютировал в "Ла Скала" в заглавной партии оперы "Мефистофель" Арриго Бойто), Риме (1904), Монте-Карло (1905), Оранже (Франция, 1905), Берлине (1907), Нью-Йорке (1908), Париже (1908), Лондоне (1913-1914).Участвовал в Исторических русских концертах (1907) и спектаклях Русских сезонов Сергея Дягилева, где исполнил партии (впервые за рубежом): Бориса Годунова (одноименная опера Модеста Мусоргского, первый спектакль Русских сезонов, 1908), Ивана Грозного ("Псковитянка" Николая Римского-Корсакова, 1909), Досифея ("Хованщина" Мусоргского, 1913) и др. С 1914 года выступал в Опере Сергея Зимина.В годы Первой мировой войны гастрольные поездки Шаляпина прекратились. Певец открыл на свои средства два лазарета для раненых солдат, жертвовал большие суммы на благотворительность. В 1915 году состоялся дебют Шаляпина в кино, где он исполнил главную роль в исторической кинодраме "Царь Иван Васильевич Грозный" (по произведению Льва Мея "Псковитянка").После Октябрьской революции 1917 года Федор Шаляпин занимался творческим переустройством бывших императорских театров, был выборным членом дирекций Большого и Мариинского театров, руководил в 1918 году художественной частью последнего. В том же году был первым из деятелей искусств, удостоенных звания народного артиста Республики.В 1922 году уехав за границу на гастроли, Шаляпин не вернулся в Советский Союз. В августе 1927 года постановлением Совета народных комиссаров РСФСР он был лишен звания Народного артиста и права возвращаться в страну.На чужбине певец пользовался неизменным успехом, гастролируя почти во всех странах мира – в Англии, Америке, Канаде, Китае, Японии, на Гавайских островах. С 1930 года Шаляпин выступал в труппе "Русская опера", спектакли которой славились высоким уровнем постановочной культуры.В конце лета 1933 года Шаляпин исполнил главную роль в кинофильме "Дон-Кихот" австрийского кинорежиссера Георга Пабста по одноименному роману Мигеля Сервантеса.Федор Шаляпин – величайший представитель русской оперной школы. Обладал певучим басом (basso cantante) большого диапазона, чрезвычайной гибкости и тембровой выразительности. Вокальный дар сочетался с феноменальными актерскими способностями, мастерством перевоплощения.В репертуаре Шаляпина было около 70 партий. В операх русских композиторов он создал непревзойденные по силе и жизненной правде образы Мельника ("Русалка"), Ивана Сусанина ("Иван Сусанин"), Бориса Годунова и Варлаама ("Борис Годунов"), Ивана Грозного ("Псковитянка") и многие другие. Среди лучших партий в западноевропейской опере – Мефистофель ("Фауст" и "Мефистофель"), Дон Базилио ("Севильский цирюльник"), Лепорелло ("Дон Жуан"), Дон Кихот ("Дон Кихот"). Столь же велик был Шаляпин в камерно-вокальном исполнительстве. Здесь он привнес элемент театральности и создал своеобразный "театр романса". Его репертуар включал до 400 песен, романсов и произведений камерно-вокальной музыки других жанров. В число шедевров исполнительского мастерства вошли "Блоха", "Забытый", "Трепак" Мусоргского, "Ночной смотр" Глинки, "Пророк" Римского-Корсакова, "Два гренадера" Роберта Шумана, "Двойник" Франца Шуберта, а также русские народные песни "Прощай, радость", "Не велят Маше за реченьку ходить", "Из-за острова на стрежень".В 1901-1936 годах Шаляпин записывался на фонограф и грампластинки, среди записей – сцены из опер ("Моцарт и Сальери" и др.), романсы и песни ("Пророк" Римского-Корсакова, "Элегия" Жюля Массне и др.), русские народные песни ("Лучинушка" и др.); всего им было сделано около 500 записей, из них около 300 – в эмиграции.Уже будучи уже знаменитым оперным исполнителем, Федор Шаляпин много рисовал, занимался живописью, лепил.В мае 1937 года у него обнаружили лейкоз, 12 апреля 1938 года он скончался в Париже. Был похоронен на парижском кладбище Батиньоль. В 1984 году прах певца был перевезен в Москву и захоронен на Новодевичьем кладбище.Шаляпин был дважды женат, от обоих браков у него было рождено девять детей (один умер в раннем возрасте). 10 июня 1991 года Совет министров РСФСР принял постановление № 317: "Отменить постановление Совнаркома РСФСР от 24 августа 1927 года "О лишении Ф. И. Шаляпина звания "Народный артист" как необоснованное".11 апреля 1975 года в Санкт-Петербурге был открыт первый в России дом-музей Федора Шаляпина, посвященный его творчеству. В 1988 году на Новинском бульваре в Москве был открыт Музей-усадьба Федора Шаляпина. Рядом с домом-музеем Шаляпин, был установлен монумент в честь великого артиста. В 1982 году на родине Шаляпина в Казани был основан оперный фестиваль, получивший имя великого певца. Инициатором создания форума выступил директор Татарского оперного театра Рауфаль Мухаметзянов. В 1985 году фестиваль имени Шаляпина получил статус всероссийского, в 1991 году вышел на международный уровень. 29 августа 1999 года в Казани у колокольни Богоявленского собора, в котором был крещен Федор Шаляпин, власти города установили посвященный певцу памятник работы скульптора Андрея Балашова. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, федор шаляпин, казань