https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851671380.html
ЕС, скорее всего, не введет санкции против "Росатома", сообщили СМИ
ЕС, скорее всего, не введет санкции против "Росатома", сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2023
ЕС, скорее всего, не введет санкции против "Росатома", сообщили СМИ
Введение санкций Евросоюза в отношении "Росатома" считается маловероятным, так как некоторые страны блока выступают против, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:50
2023-02-13T12:50
2023-02-13T12:50
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Введение санкций Евросоюза в отношении "Росатома" считается маловероятным, так как некоторые страны блока выступают против, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Маловероятно, что ЕС введет ограничения против российской компании по атомной энергии "Росатом" в рамках этого пакета мер, потому что несколько стран-членов выступают против этого", - говорится в материале агентства.
https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851669382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
ЕС, скорее всего, не введет санкции против "Росатома", сообщили СМИ
"Блумберг": новый пакет санкций, скорее всего, не коснется "Росатома"