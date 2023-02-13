https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851671380.html

ЕС, скорее всего, не введет санкции против "Росатома", сообщили СМИ

ЕС, скорее всего, не введет санкции против "Росатома", сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2023

ЕС, скорее всего, не введет санкции против "Росатома", сообщили СМИ

Введение санкций Евросоюза в отношении "Росатома" считается маловероятным, так как некоторые страны блока выступают против, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:50

2023-02-13T12:50

2023-02-13T12:50

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Введение санкций Евросоюза в отношении "Росатома" считается маловероятным, так как некоторые страны блока выступают против, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Маловероятно, что ЕС введет ограничения против российской компании по атомной энергии "Росатом" в рамках этого пакета мер, потому что несколько стран-членов выступают против этого", - говорится в материале агентства.

https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851669382.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, санкции в отношении россии, в мире