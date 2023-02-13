Рейтинг@Mail.ru
ЕС, скорее всего, не введет санкции против "Росатома", сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851671380.html
ЕС, скорее всего, не введет санкции против "Росатома", сообщили СМИ
ЕС, скорее всего, не введет санкции против "Росатома", сообщили СМИ - РИА Новости, 13.02.2023
ЕС, скорее всего, не введет санкции против "Росатома", сообщили СМИ
Введение санкций Евросоюза в отношении "Росатома" считается маловероятным, так как некоторые страны блока выступают против, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:50
2023-02-13T12:50
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153180/33/1531803349_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6d526928f9e9aefa344f01a77d767008.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Введение санкций Евросоюза в отношении "Росатома" считается маловероятным, так как некоторые страны блока выступают против, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Маловероятно, что ЕС введет ограничения против российской компании по атомной энергии "Росатом" в рамках этого пакета мер, потому что несколько стран-членов выступают против этого", - говорится в материале агентства.
https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851669382.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153180/33/1531803349_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5b1d4cd54a849b5d7bb0842f1cd4e1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, санкции в отношении россии, в мире
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире
12:50 13.02.2023
 
ЕС, скорее всего, не введет санкции против "Росатома", сообщили СМИ

"Блумберг": новый пакет санкций, скорее всего, не коснется "Росатома"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Стенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Введение санкций Евросоюза в отношении "Росатома" считается маловероятным, так как некоторые страны блока выступают против, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Маловероятно, что ЕС введет ограничения против российской компании по атомной энергии "Росатом" в рамках этого пакета мер, потому что несколько стран-членов выступают против этого", - говорится в материале агентства.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
12:42
Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций, пишут СМИ
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала