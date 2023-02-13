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Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2023
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Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций, пишут СМИ
Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2023
Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций, пишут СМИ
Новые санкции ЕС могут запретить компаниям продавать ключевые товары и технологии третьим странам, которые затем якобы поставляют их в РФ, передает агентство... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:42
2023-02-13T12:42
россия
технологии
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
в мире
европа
экономика
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новые санкции ЕС могут запретить компаниям продавать ключевые товары и технологии третьим странам, которые затем якобы поставляют их в РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Новый пакет призван поддержать усилия по блокированию тех, кто пытается обойти санкции ЕС, путем запрета фирмам продавать ключевые экспортные товары и технологии третьим странам, которые затем поставляют их в Россию", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, эти новые санкции ЕС против РФ могут коснуться индустрии дронов и якобы импорта дронов из Ирана.
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россия, технологии, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире, европа, экономика
Россия, Технологии, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Европа, Экономика
12:42 13.02.2023
 
Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС может запретить продавать товары в третьи страны, поставляющие их в Россию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новые санкции ЕС могут запретить компаниям продавать ключевые товары и технологии третьим странам, которые затем якобы поставляют их в РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Новый пакет призван поддержать усилия по блокированию тех, кто пытается обойти санкции ЕС, путем запрета фирмам продавать ключевые экспортные товары и технологии третьим странам, которые затем поставляют их в Россию", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, эти новые санкции ЕС против РФ могут коснуться индустрии дронов и якобы импорта дронов из Ирана.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
10:49
СМИ: ЕС запретит россиянам вхождение в советы директоров некоторых компаний
 
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