https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851669382.html

Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций, пишут СМИ

Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2023

Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций, пишут СМИ

Новые санкции ЕС могут запретить компаниям продавать ключевые товары и технологии третьим странам, которые затем якобы поставляют их в РФ, передает агентство... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:42

2023-02-13T12:42

2023-02-13T12:42

россия

технологии

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

в мире

европа

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новые санкции ЕС могут запретить компаниям продавать ключевые товары и технологии третьим странам, которые затем якобы поставляют их в РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Новый пакет призван поддержать усилия по блокированию тех, кто пытается обойти санкции ЕС, путем запрета фирмам продавать ключевые экспортные товары и технологии третьим странам, которые затем поставляют их в Россию", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, эти новые санкции ЕС против РФ могут коснуться индустрии дронов и якобы импорта дронов из Ирана.

https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851631355.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, технологии, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, в мире, европа, экономика