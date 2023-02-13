https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851669382.html
Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций, пишут СМИ
Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2023
Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций, пишут СМИ
Новые санкции ЕС могут запретить компаниям продавать ключевые товары и технологии третьим странам, которые затем якобы поставляют их в РФ, передает агентство... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:42
2023-02-13T12:42
2023-02-13T12:42
россия
технологии
евросоюз
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Новые санкции ЕС могут запретить компаниям продавать ключевые товары и технологии третьим странам, которые затем якобы поставляют их в РФ, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Новый пакет призван поддержать усилия по блокированию тех, кто пытается обойти санкции ЕС, путем запрета фирмам продавать ключевые экспортные товары и технологии третьим странам, которые затем поставляют их в Россию", - говорится в сообщении агентства. Как отмечается, эти новые санкции ЕС против РФ могут коснуться индустрии дронов и якобы импорта дронов из Ирана.
https://ria.ru/20230213/sanktsii-1851631355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Технологии, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Европа, Экономика
Евросоюз усилит блокировку обхода антироссийских санкций, пишут СМИ
Bloomberg: ЕС может запретить продавать товары в третьи страны, поставляющие их в Россию