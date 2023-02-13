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В Польше восхитились стойкостью России в беспрецедентной схватке с Западом - РИА Новости, 13.02.2023
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В Польше восхитились стойкостью России в беспрецедентной схватке с Западом
В Польше восхитились стойкостью России в беспрецедентной схватке с Западом - РИА Новости, 13.02.2023
В Польше восхитились стойкостью России в беспрецедентной схватке с Западом
Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией, пишет обозреватель Анджей Щесняк в статье для издания Myśl Polska. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T02:02
2023-02-13T03:25
россия
украина
польша
запад
санкции
в мире
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией, пишет обозреватель Анджей Щесняк в статье для издания Myśl Polska.Запад, гласит публикация, двинулся на Россию, нанося рекордное количество ударов по всем экономическим направлениям. Введены 11 тысяч новых санкций, при этом общее количество рестрикций достигло 13,7 тысячи, что в общей сложности намного больше, чем было наложено на все другие страны мира вместе взятые.Россия, отмечает Щесняк, достигла великолепных результатов в области конкурентоспособности экономики, так называемого "платежного баланса". Речь идет о разнице между деньгами, которые поступают в страну, и деньгами, которые уходят из нее в результате торговли, инвестиций и различных оплат. И этот баланс в 2022 году был совершенно сенсационным – Россия зафиксировала положительный результат в 227 миллиардов долларов.Экономический блицкриг Запада против России провалился. "Побеждает не тот, кто нанесет более сильный удар, а тот, кто выдержит больше ударов", - резюмировал Щесняк.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, украина, польша, запад, санкции, в мире
Россия, Украина, Польша, Запад, Санкции, В мире
02:02 13.02.2023 (обновлено: 03:25 13.02.2023)
 
В Польше восхитились стойкостью России в беспрецедентной схватке с Западом

Myśl Polska: Запад проиграл беспрецедентную экономическую битву с Россией

© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России / Перейти в медиабанкМосква. Кремль
Москва. Кремль - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента России
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Москва. Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Запад проиграл беспрецедентную экономическую схватку с Россией, пишет обозреватель Анджей Щесняк в статье для издания Myśl Polska.
Запад, гласит публикация, двинулся на Россию, нанося рекордное количество ударов по всем экономическим направлениям. Введены 11 тысяч новых санкций, при этом общее количество рестрикций достигло 13,7 тысячи, что в общей сложности намного больше, чем было наложено на все другие страны мира вместе взятые.
"Такой залп должен был смести с лица земли любую экономику. Но нет, Россия выдержала удар", - пишет автор статьи.
Россия, отмечает Щесняк, достигла великолепных результатов в области конкурентоспособности экономики, так называемого "платежного баланса". Речь идет о разнице между деньгами, которые поступают в страну, и деньгами, которые уходят из нее в результате торговли, инвестиций и различных оплат. И этот баланс в 2022 году был совершенно сенсационным – Россия зафиксировала положительный результат в 227 миллиардов долларов.
Экономический блицкриг Запада против России провалился. "Побеждает не тот, кто нанесет более сильный удар, а тот, кто выдержит больше ударов", - резюмировал Щесняк.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 02:38
Планы Запада нанести поражение России сорвались, заявил Антонов
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В Москве не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияУкраинаПольшаЗападСанкцииВ мире
 
 
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