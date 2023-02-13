https://ria.ru/20230213/sandu-1851728422.html

Молдавская оппозиция обвинила Санду в попытке узурпировать власть

Молдавская оппозиция обвинила Санду в попытке узурпировать власть - РИА Новости, 13.02.2023

Молдавская оппозиция обвинила Санду в попытке узурпировать власть

Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер обвинила в понедельник главу республики Майю Санду в попытке узурпации власти. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:07

2023-02-13T16:07

2023-02-13T16:07

в мире

молдавия

майя санду

марина таубер

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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер обвинила в понедельник главу республики Майю Санду в попытке узурпации власти. Ранее в понедельник Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиции, включая партию "Шор". Санду призвала парламент на законодательном уровне расширить полномочия Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. "Мы все понимаем, зачем были сделаны эти заявления. На самом деле это ясная попытка узурпировать власть в стране. За нами не стоят ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель, а только граждане Молдавии ", - сказала на брифинге Таубер. Политик отметила, что президент выступила с громким заявлением, когда партия "Шор" объявила о возобновлении протестов против роста цен и тарифов на энергоносители. "Это покушение на конституционный строй, атака на принципы демократии. То, что делает Санду и правящая партия - это нарушения, за которые наказание предусмотрено в УК страны", - подчеркнула Таубер. Она призвала оппозиционные партии поддержать митинги платформы "Движение за народ", недавно сформированной партией "Шор", которые запланированы на 19 февраля. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230213/oppozitsiya-1851723935.html

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, майя санду, марина таубер