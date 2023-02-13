https://ria.ru/20230213/sandu-1851728422.html
Молдавская оппозиция обвинила Санду в попытке узурпировать власть
Молдавская оппозиция обвинила Санду в попытке узурпировать власть - РИА Новости, 13.02.2023
Молдавская оппозиция обвинила Санду в попытке узурпировать власть
Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер обвинила в понедельник главу республики Майю Санду в попытке узурпации власти. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:07
2023-02-13T16:07
2023-02-13T16:07
в мире
молдавия
майя санду
марина таубер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795582351_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_123f4bf14c81be971137c7b98431c12b.jpg
КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер обвинила в понедельник главу республики Майю Санду в попытке узурпации власти. Ранее в понедельник Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиции, включая партию "Шор". Санду призвала парламент на законодательном уровне расширить полномочия Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. "Мы все понимаем, зачем были сделаны эти заявления. На самом деле это ясная попытка узурпировать власть в стране. За нами не стоят ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель, а только граждане Молдавии ", - сказала на брифинге Таубер. Политик отметила, что президент выступила с громким заявлением, когда партия "Шор" объявила о возобновлении протестов против роста цен и тарифов на энергоносители. "Это покушение на конституционный строй, атака на принципы демократии. То, что делает Санду и правящая партия - это нарушения, за которые наказание предусмотрено в УК страны", - подчеркнула Таубер. Она призвала оппозиционные партии поддержать митинги платформы "Движение за народ", недавно сформированной партией "Шор", которые запланированы на 19 февраля. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230213/oppozitsiya-1851723935.html
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795582351_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_88c9e2f00a31c6b33966a40fde3a8aea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, майя санду, марина таубер
В мире, Молдавия, Майя Санду, Марина Таубер
Молдавская оппозиция обвинила Санду в попытке узурпировать власть
Вице-председатель партии "Шор" Таубер обвинила Санду в попытке узурпировать власть
КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер обвинила в понедельник главу республики Майю Санду в попытке узурпации власти.
Ранее в понедельник Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиции, включая партию "Шор". Санду призвала парламент на законодательном уровне расширить полномочия Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране.
"Мы все понимаем, зачем были сделаны эти заявления. На самом деле это ясная попытка узурпировать власть в стране. За нами не стоят ни Москва
, ни Вашингтон
, ни Брюссель
, а только граждане Молдавии ", - сказала на брифинге Таубер.
Политик отметила, что президент выступила с громким заявлением, когда партия "Шор" объявила о возобновлении протестов против роста цен и тарифов на энергоносители.
"Это покушение на конституционный строй, атака на принципы демократии. То, что делает Санду и правящая партия - это нарушения, за которые наказание предусмотрено в УК страны", - подчеркнула Таубер.
Она призвала оппозиционные партии поддержать митинги платформы "Движение за народ", недавно сформированной партией "Шор", которые запланированы на 19 февраля.
Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.