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Молдавская оппозиция обвинила Санду в попытке узурпировать власть - РИА Новости, 13.02.2023
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Молдавская оппозиция обвинила Санду в попытке узурпировать власть
Молдавская оппозиция обвинила Санду в попытке узурпировать власть - РИА Новости, 13.02.2023
Молдавская оппозиция обвинила Санду в попытке узурпировать власть
Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер обвинила в понедельник главу республики Майю Санду в попытке узурпации власти. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:07
2023-02-13T16:07
в мире
молдавия
майя санду
марина таубер
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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер обвинила в понедельник главу республики Майю Санду в попытке узурпации власти. Ранее в понедельник Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиции, включая партию "Шор". Санду призвала парламент на законодательном уровне расширить полномочия Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. "Мы все понимаем, зачем были сделаны эти заявления. На самом деле это ясная попытка узурпировать власть в стране. За нами не стоят ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель, а только граждане Молдавии ", - сказала на брифинге Таубер. Политик отметила, что президент выступила с громким заявлением, когда партия "Шор" объявила о возобновлении протестов против роста цен и тарифов на энергоносители. "Это покушение на конституционный строй, атака на принципы демократии. То, что делает Санду и правящая партия - это нарушения, за которые наказание предусмотрено в УК страны", - подчеркнула Таубер. Она призвала оппозиционные партии поддержать митинги платформы "Движение за народ", недавно сформированной партией "Шор", которые запланированы на 19 февраля. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230213/oppozitsiya-1851723935.html
https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851201651.html
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в мире, молдавия, майя санду, марина таубер
В мире, Молдавия, Майя Санду, Марина Таубер
16:07 13.02.2023
 
Молдавская оппозиция обвинила Санду в попытке узурпировать власть

Вице-председатель партии "Шор" Таубер обвинила Санду в попытке узурпировать власть

© Sputnik / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Вице-председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Марина Таубер обвинила в понедельник главу республики Майю Санду в попытке узурпации власти.
Ранее в понедельник Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиции, включая партию "Шор". Санду призвала парламент на законодательном уровне расширить полномочия Службы информации и безопасности и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране.
"Мы все понимаем, зачем были сделаны эти заявления. На самом деле это ясная попытка узурпировать власть в стране. За нами не стоят ни Москва, ни Вашингтон, ни Брюссель, а только граждане Молдавии ", - сказала на брифинге Таубер.
Политик отметила, что президент выступила с громким заявлением, когда партия "Шор" объявила о возобновлении протестов против роста цен и тарифов на энергоносители.
Участники антиправительственной акции протеста, организованной оппозиционной партией Шор - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
15:55
Оппозиция в Молдавии возобновит протесты против роста тарифов на энергию
"Это покушение на конституционный строй, атака на принципы демократии. То, что делает Санду и правящая партия - это нарушения, за которые наказание предусмотрено в УК страны", - подчеркнула Таубер.
Она призвала оппозиционные партии поддержать митинги платформы "Движение за народ", недавно сформированной партией "Шор", которые запланированы на 19 февраля.
Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
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