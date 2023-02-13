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Оппозиция потребовала от Санду доказательства ее обвинений - РИА Новости, 13.02.2023
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Оппозиция потребовала от Санду доказательства ее обвинений
Оппозиция потребовала от Санду доказательства ее обвинений - РИА Новости, 13.02.2023
Оппозиция потребовала от Санду доказательства ее обвинений
Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) призвали президента страны Майю Санду предоставить доказательства попыток изменения... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:03
2023-02-13T16:03
в мире
молдавия
россия
сша
майя санду
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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) призвали президента страны Майю Санду предоставить доказательства попыток изменения конституционного строя. Ранее в понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Санду потребовала парламент на законодательном уровне расширить полномочия Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. "Блок коммунистов и социалистов категорически осуждает безответственное заявление президента Санду, прозвучавшее в ходе брифинга 13 февраля 2023 года о том, что Российская Федерация якобы готовит свержение государственного строя и дестабилизацию в Молдавии с привлечением "диверсантов с военной подготовкой". Если у спецслужб Молдавии имеются доказательства подобных планов, они должны быть представлены общественности. В противном случае подобные заявления являются провокацией, направленной на втягивание Молдавии в военный конфликт, нагнетание истерии в обществе, запугивание оппозиции и усиление политических репрессий против всех несогласных внутри страны", - говорится в заявлении БКС, распространенном для СМИ. Представители оппозиции подчеркнули, что заявления Санду идут вразрез с анализом ситуации в регионе зарубежными партнерами Молдавии. Оппозиция призвала Санду "прекратить нагнетание истерии и манипулирование общественным мнением. "Настоятельно требуем заняться решением насущных проблем страны и общества, таких как обуздание инфляции, снижение тарифов, спасение отечественных аграриев и товаропроизводителей от банкротства, обеспечение законной индексации пенсий и социальных выплат", - говорится в тексте заявления. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.
https://ria.ru/20230213/moldaviya-1851659606.html
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в мире, молдавия, россия, сша, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, США, Майя Санду
16:03 13.02.2023
 
Оппозиция потребовала от Санду доказательства ее обвинений

Оппозиция призвала Санду предоставить доказательства подготовки дестабилизации ситуации

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Sputnik / Раду Прока
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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) призвали президента страны Майю Санду предоставить доказательства попыток изменения конституционного строя.
Ранее в понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Санду потребовала парламент на законодательном уровне расширить полномочия Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
12:19
Санду утверждает, что в Молдавии готовились изменить конституционный строй
"Блок коммунистов и социалистов категорически осуждает безответственное заявление президента Санду, прозвучавшее в ходе брифинга 13 февраля 2023 года о том, что Российская Федерация якобы готовит свержение государственного строя и дестабилизацию в Молдавии с привлечением "диверсантов с военной подготовкой". Если у спецслужб Молдавии имеются доказательства подобных планов, они должны быть представлены общественности. В противном случае подобные заявления являются провокацией, направленной на втягивание Молдавии в военный конфликт, нагнетание истерии в обществе, запугивание оппозиции и усиление политических репрессий против всех несогласных внутри страны", - говорится в заявлении БКС, распространенном для СМИ.
Представители оппозиции подчеркнули, что заявления Санду идут вразрез с анализом ситуации в регионе зарубежными партнерами Молдавии.
"Эти заявления Санду противоречат оценкам государственного департамента США от 10 февраля 2023 года, которые сводятся к тому, что не существует рисков в области безопасности Молдавии и Румынии, исходящих от России", - отметили в БКС.
Оппозиция призвала Санду "прекратить нагнетание истерии и манипулирование общественным мнением. "Настоятельно требуем заняться решением насущных проблем страны и общества, таких как обуздание инфляции, снижение тарифов, спасение отечественных аграриев и товаропроизводителей от банкротства, обеспечение законной индексации пенсий и социальных выплат", - говорится в тексте заявления.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 13:17
В Кремле прокомментировали слова Зеленского о "плане России по Молдавии"
 
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