https://ria.ru/20230213/sandu-1851726991.html

Оппозиция потребовала от Санду доказательства ее обвинений

Оппозиция потребовала от Санду доказательства ее обвинений - РИА Новости, 13.02.2023

Оппозиция потребовала от Санду доказательства ее обвинений

Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) призвали президента страны Майю Санду предоставить доказательства попыток изменения... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:03

2023-02-13T16:03

2023-02-13T16:03

в мире

молдавия

россия

сша

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795584091_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_acc9db98bcefe56ea9c8a9f32318bebd.jpg

КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Депутаты оппозиционного в Молдавии Блока коммунистов и социалистов (БКС) призвали президента страны Майю Санду предоставить доказательства попыток изменения конституционного строя. Ранее в понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Санду потребовала парламент на законодательном уровне расширить полномочия Службы информации и безопасности (СИБ) и других правоохранительных структур в контексте предполагаемых попыток дестабилизации ситуации в стране. "Блок коммунистов и социалистов категорически осуждает безответственное заявление президента Санду, прозвучавшее в ходе брифинга 13 февраля 2023 года о том, что Российская Федерация якобы готовит свержение государственного строя и дестабилизацию в Молдавии с привлечением "диверсантов с военной подготовкой". Если у спецслужб Молдавии имеются доказательства подобных планов, они должны быть представлены общественности. В противном случае подобные заявления являются провокацией, направленной на втягивание Молдавии в военный конфликт, нагнетание истерии в обществе, запугивание оппозиции и усиление политических репрессий против всех несогласных внутри страны", - говорится в заявлении БКС, распространенном для СМИ. Представители оппозиции подчеркнули, что заявления Санду идут вразрез с анализом ситуации в регионе зарубежными партнерами Молдавии. Оппозиция призвала Санду "прекратить нагнетание истерии и манипулирование общественным мнением. "Настоятельно требуем заняться решением насущных проблем страны и общества, таких как обуздание инфляции, снижение тарифов, спасение отечественных аграриев и товаропроизводителей от банкротства, обеспечение законной индексации пенсий и социальных выплат", - говорится в тексте заявления. Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.

https://ria.ru/20230213/moldaviya-1851659606.html

https://ria.ru/20230210/moldaviya-1851121608.html

молдавия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, россия, сша, майя санду