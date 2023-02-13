https://ria.ru/20230213/razgermetizatsiya-1851787055.html

Глава "Роскосмоса" назвал причину разгерметизации корабля "Союз МС-22"

Глава "Роскосмоса" назвал причину разгерметизации корабля "Союз МС-22" - РИА Новости, 13.02.2023

Глава "Роскосмоса" назвал причину разгерметизации корабля "Союз МС-22"

Причиной разгерметизации корабля "Союз МС-22" стало нарушение его внешней обшивки, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:56

2023-02-13T18:56

2023-02-13T20:03

мс-21

роскосмос

юрий борисов (роскосмос)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Причиной разгерметизации корабля "Союз МС-22" стало нарушение его внешней обшивки, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Мы сумели получить качественные снимки с помощью наших американских коллег. Четко видим нарушение внешней обшивки и даже можем продемонстрировать эти снимки широкой общественности. <...> Наличие этого отверстия дает основания полагать, что именно причина внешнего воздействия привела к нарушению системы терморегулирования", — отметил он.Одиннадцатого февраля "Роскосмос" сообщил о разгерметизации теплового контура грузового корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. Корабль провел в составе станции более трех месяцев, его расстыковка и затопление были запланированы на 18 февраля. Инцидент не сказался ни на безопасности экипажа, ни на планах полетов к станции, уточнили в госкорпорации. Разгерметизация произошла после стыковки со станцией нового корабля "Прогресс МС-22", на тот момент все запланированные к затоплению грузы уже разместили в "МС-21".Похожая ситуация произошла 15 декабря прошлого года. Тогда незадолго до выхода в открытый космос по российской программе разгерметизировался тепловой контур пилотируемого "Союза МС-22". Из-за неработающей системы охлаждения на МКС решили отправить чуть ранее плана корабль "Союз МС-23", чтобы вернуть на нем экипаж — россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио."Союз МС-22" спустят на Землю без экипажа после того, как прилетит новый корабль.

https://ria.ru/20230210/roskosmos-1851038978.html

https://ria.ru/20230111/nasa-1844191385.html

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Глава "Роскосмоса" Борисов о ситуации с кораблями "Прогресс МС-21" и "Союз МС-22" Глава "Роскосмоса" Борисов о ситуации с кораблями "Прогресс МС-21" и "Союз МС-22" 2023-02-13T18:56 true PT2M45S

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мс-21, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, земля