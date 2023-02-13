Рейтинг@Mail.ru
Глава "Роскосмоса" назвал причину разгерметизации корабля "Союз МС-22" - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/razgermetizatsiya-1851787055.html
Глава "Роскосмоса" назвал причину разгерметизации корабля "Союз МС-22"
Глава "Роскосмоса" назвал причину разгерметизации корабля "Союз МС-22" - РИА Новости, 13.02.2023
Глава "Роскосмоса" назвал причину разгерметизации корабля "Союз МС-22"
Причиной разгерметизации корабля "Союз МС-22" стало нарушение его внешней обшивки, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:56
2023-02-13T20:03
мс-21
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851797826_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2e0d619cc8672c1d18f36acf72dba168.jpg
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Причиной разгерметизации корабля "Союз МС-22" стало нарушение его внешней обшивки, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Мы сумели получить качественные снимки с помощью наших американских коллег. Четко видим нарушение внешней обшивки и даже можем продемонстрировать эти снимки широкой общественности. &lt;...&gt; Наличие этого отверстия дает основания полагать, что именно причина внешнего воздействия привела к нарушению системы терморегулирования", — отметил он.Одиннадцатого февраля "Роскосмос" сообщил о разгерметизации теплового контура грузового корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. Корабль провел в составе станции более трех месяцев, его расстыковка и затопление были запланированы на 18 февраля. Инцидент не сказался ни на безопасности экипажа, ни на планах полетов к станции, уточнили в госкорпорации. Разгерметизация произошла после стыковки со станцией нового корабля "Прогресс МС-22", на тот момент все запланированные к затоплению грузы уже разместили в "МС-21".Похожая ситуация произошла 15 декабря прошлого года. Тогда незадолго до выхода в открытый космос по российской программе разгерметизировался тепловой контур пилотируемого "Союза МС-22". Из-за неработающей системы охлаждения на МКС решили отправить чуть ранее плана корабль "Союз МС-23", чтобы вернуть на нем экипаж — россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио."Союз МС-22" спустят на Землю без экипажа после того, как прилетит новый корабль.
https://ria.ru/20230210/roskosmos-1851038978.html
https://ria.ru/20230111/nasa-1844191385.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава "Роскосмоса" Борисов о ситуации с кораблями "Прогресс МС-21" и "Союз МС-22"
Глава "Роскосмоса" Борисов о ситуации с кораблями "Прогресс МС-21" и "Союз МС-22"
2023-02-13T18:56
true
PT2M45S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851797826_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8ec8cc4fe2ef1e43f767103b15c916e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мс-21, роскосмос, юрий борисов (роскосмос), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, земля
МС-21, Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос), Международная космическая станция (МКС), Космос - РИА Наука, Земля
18:56 13.02.2023 (обновлено: 20:03 13.02.2023)
 
Глава "Роскосмоса" назвал причину разгерметизации корабля "Союз МС-22"

Борисов назвал нарушение внешней обшивки корабля "Союз МС-22" причиной разгерметизации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Причиной разгерметизации корабля "Союз МС-22" стало нарушение его внешней обшивки, заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Мы сумели получить качественные снимки с помощью наших американских коллег. Четко видим нарушение внешней обшивки и даже можем продемонстрировать эти снимки широкой общественности. <...> Наличие этого отверстия дает основания полагать, что именно причина внешнего воздействия привела к нарушению системы терморегулирования", — отметил он.
Одиннадцатого февраля "Роскосмос" сообщил о разгерметизации теплового контура грузового корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. Корабль провел в составе станции более трех месяцев, его расстыковка и затопление были запланированы на 18 февраля.
Инцидент не сказался ни на безопасности экипажа, ни на планах полетов к станции, уточнили в госкорпорации. Разгерметизация произошла после стыковки со станцией нового корабля "Прогресс МС-22", на тот момент все запланированные к затоплению грузы уже разместили в "МС-21".
Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 10:05Наука
Борисов рассказал о работе над новой стратегией "Роскосмоса"
Похожая ситуация произошла 15 декабря прошлого года. Тогда незадолго до выхода в открытый космос по российской программе разгерметизировался тепловой контур пилотируемого "Союза МС-22". Из-за неработающей системы охлаждения на МКС решили отправить чуть ранее плана корабль "Союз МС-23", чтобы вернуть на нем экипаж — россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также американца Фрэнка Рубио.
"Союз МС-22" спустят на Землю без экипажа после того, как прилетит новый корабль.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 17:14Наука
В НАСА согласились с выводами "Роскосмоса" об аварии на "Союзе"
 
МС-21РоскосмосЮрий Борисов (Роскосмос)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала