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СК расследует преступления украинских боевиков, пытавших священников в ЛНР
СК расследует преступления украинских боевиков, пытавших священников в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023
СК расследует преступления украинских боевиков, пытавших священников в ЛНР
Следователи СК России будут расследовать факты преступлений украинских боевиков, которые пытали священнослужителей и издевались над прихожанами православных... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:20
2023-02-13T18:20
2023-02-13T18:20
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
безопасность
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Следователи СК России будут расследовать факты преступлений украинских боевиков, которые пытали священнослужителей и издевались над прихожанами православных святынь в Луганской Народной Республике, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Следователи СК России будут расследовать факты преступлений украинских боевиков в отношении священнослужителей и прихожан православных святынь в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении. Отмечается, что боевики батальона "Айдар" пытали священнослужителей, издевались над прихожанами. Один из настоятелей храма в селе Смоляниново был незаконно арестован и убит боевиками. Добавляется, что в эфире федерального телеканала сообщалось о том, что в ЛНР украинские националисты намеренно разрушали церкви и храмы, которые сейчас восстанавливаются.
https://ria.ru/20221025/ukraina-1826677915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СК расследует преступления украинских боевиков, пытавших священников в ЛНР
СК расследует факты пыток священнослужителей, устроенных украинскими боевиками в ЛНР