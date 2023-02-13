https://ria.ru/20230213/pytki-1851774486.html

СК расследует преступления украинских боевиков, пытавших священников в ЛНР

СК расследует преступления украинских боевиков, пытавших священников в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023

СК расследует преступления украинских боевиков, пытавших священников в ЛНР

Следователи СК России будут расследовать факты преступлений украинских боевиков, которые пытали священнослужителей и издевались над прихожанами православных... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:20

2023-02-13T18:20

2023-02-13T18:20

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Следователи СК России будут расследовать факты преступлений украинских боевиков, которые пытали священнослужителей и издевались над прихожанами православных святынь в Луганской Народной Республике, сообщается в телеграм-канале СК РФ. "Следователи СК России будут расследовать факты преступлений украинских боевиков в отношении священнослужителей и прихожан православных святынь в Луганской Народной Республике", - говорится в сообщении. Отмечается, что боевики батальона "Айдар" пытали священнослужителей, издевались над прихожанами. Один из настоятелей храма в селе Смоляниново был незаконно арестован и убит боевиками. Добавляется, что в эфире федерального телеканала сообщалось о том, что в ЛНР украинские националисты намеренно разрушали церкви и храмы, которые сейчас восстанавливаются.

https://ria.ru/20221025/ukraina-1826677915.html

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луганская народная республика

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), безопасность, украина, ситуация в днр и лнр