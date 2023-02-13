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Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/pvo-1851701052.html
Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов
Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов - РИА Новости, 13.02.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:32
2023-02-13T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
кременная
запорожская область
рсзо himars
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации были уничтожены 384 украинских военных самолета, 207 вертолетов, 3114 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплексов, 7852 танка и других боевых бронированных машин, 1017 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4082 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8363 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, кременная, запорожская область, рсзо himars, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кременная, Запорожская область, РСЗО HIMARS, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:32 13.02.2023
 
Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов

Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов и шесть снарядов HIMARS

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРадиолокационный комплекс из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф"
Радиолокационный комплекс из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Радиолокационный комплекс из дивизиона зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Червонопоповка, Жовтневое, Голиково Луганской народной республики, Петровское Запорожской области, Саги, Катериновка и Маринское Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 384 украинских военных самолета, 207 вертолетов, 3114 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплексов, 7852 танка и других боевых бронированных машин, 1017 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4082 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8363 единицы специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКременнаяЗапорожская областьРСЗО HIMARSВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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