https://ria.ru/20230213/pvo-1851701052.html
Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов
Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов - РИА Новости, 13.02.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:32
2023-02-13T14:32
2023-02-13T14:32
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации были уничтожены 384 украинских военных самолета, 207 вертолетов, 3114 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплексов, 7852 танка и других боевых бронированных машин, 1017 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4082 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8363 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кременная, Запорожская область, РСЗО HIMARS, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов
Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов и шесть снарядов HIMARS