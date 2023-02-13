https://ria.ru/20230213/pvo-1851701052.html

Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов

Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов - РИА Новости, 13.02.2023

Российские системы ПВО за сутки сбили девять украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:32

2023-02-13T14:32

2023-02-13T14:32

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 9 украинских беспилотников и 6 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. Всего с начала спецоперации были уничтожены 384 украинских военных самолета, 207 вертолетов, 3114 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплексов, 7852 танка и других боевых бронированных машин, 1017 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4082 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8363 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, кременная, запорожская область, рсзо himars, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины