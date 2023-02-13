https://ria.ru/20230213/preduprezhdenie-1851697265.html

В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 13.02.2023

В Крыму объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни в связи с прохождением холодного фронтального раздела, который принесет снег, метель и гололедицу,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:18

2023-02-13T14:18

2023-02-13T14:49

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

погода

республика крым

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни в связи с прохождением холодного фронтального раздела, который принесет снег, метель и гололедицу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. "В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 14 февраля и ночью 15 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Усиление юго-западного с переходом в северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - говорится в сообщении. Спасатели объявили штормовое предупреждение и призвали население соблюдать правила безопасности при непогоде.

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россия

республика крым

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, погода, республика крым, новости - туризм