https://ria.ru/20230213/preduprezhdenie-1851697265.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 13.02.2023
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни в связи с прохождением холодного фронтального раздела, который принесет снег, метель и гололедицу,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:18
2023-02-13T14:18
2023-02-13T14:49
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни в связи с прохождением холодного фронтального раздела, который принесет снег, метель и гололедицу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. "В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 14 февраля и ночью 15 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Усиление юго-западного с переходом в северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - говорится в сообщении. Спасатели объявили штормовое предупреждение и призвали население соблюдать правила безопасности при непогоде.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, погода, республика крым, новости - туризм
Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Погода, Республика Крым, Новости - Туризм
14:18 13.02.2023 (обновлено: 14:49 13.02.2023)
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся метели и гололедицы