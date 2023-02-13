Рейтинг@Mail.ru
В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/preduprezhdenie-1851697265.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 13.02.2023
В Крыму объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни в связи с прохождением холодного фронтального раздела, который принесет снег, метель и гололедицу,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:18
2023-02-13T14:49
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
погода
республика крым
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599163461_0:335:3043:2047_1920x0_80_0_0_3f8e3e460694c63e4cb678c63a5492a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни в связи с прохождением холодного фронтального раздела, который принесет снег, метель и гололедицу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. "В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 14 февраля и ночью 15 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Усиление юго-западного с переходом в северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - говорится в сообщении. Спасатели объявили штормовое предупреждение и призвали население соблюдать правила безопасности при непогоде.
https://ria.ru/20230212/pogoda-1851522566.html
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599163461_314:0:3043:2047_1920x0_80_0_0_10a9210d2bdd6ba6f942a061c04cdc92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, погода, республика крым, новости - туризм
Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Погода, Республика Крым, Новости - Туризм
14:18 13.02.2023 (обновлено: 14:49 13.02.2023)
 
В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за надвигающейся метели и гололедицы

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПрохожие на улице Ленина в городе Керчь
Прохожие на улице Ленина в городе Керчь - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Прохожие на улице Ленина в городе Керчь. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на ближайшие дни в связи с прохождением холодного фронтального раздела, который принесет снег, метель и гололедицу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"В связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 14 февраля и ночью 15 февраля в Крыму ожидается мокрый снег, снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Усиление юго-западного с переходом в северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", - говорится в сообщении.
Спасатели объявили штормовое предупреждение и призвали население соблюдать правила безопасности при непогоде.
Женщина на улице во время снежного шторма - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 14:46
Жителей Центральной России предупредили о "температурных качелях"
 
ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПогодаРеспублика КрымНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала