https://ria.ru/20230213/pozhar-1851771280.html

На загоревшемся в Красноярске складе хранили алкоголь и пиломатериалы

На загоревшемся в Красноярске складе хранили алкоголь и пиломатериалы - РИА Новости, 13.02.2023

На загоревшемся в Красноярске складе хранили алкоголь и пиломатериалы

Горящий склад на окраине Красноярска принадлежит индивидуальному предпринимателю и сдавался в аренду для хранения алкогольной продукции и пиломатериалов,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:10

2023-02-13T18:10

2023-02-13T18:10

происшествия

красноярск

леруа мерлен

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КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Горящий склад на окраине Красноярска принадлежит индивидуальному предпринимателю и сдавался в аренду для хранения алкогольной продукции и пиломатериалов, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Ранее МЧС РФ сообщало, что здание склада загорелось в Красноярске, сам склад и прилегающее к нему здание обрушились, информация о пострадавших не поступала. По последним данным, площадь пожара выросла до 8 тысяч "квадратов", на место прибыл пожарный поезд. "Складское помещение принадлежит индивидуальному предпринимателю, который сдаёт его двум арендаторам - под деревообрабатывающее производство и хранение алкогольной продукции", - сказала представитель прокуратуры. Она отметила, что прокуратурой организована проверка по факту пожара. "В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, проверено соблюдение собственниками и арендаторами складских помещений требований законодательства о пожарной безопасности, будет дана оценка качеству и эффективности принятых профилактических мер всеми заинтересованными органами и ведомствами. По итогам проверки в случае выявления нарушений прокуратурой будет принят комплекс мер реагирования", - сказала собеседница агентства. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что один из арендаторов - компания "Леруа Мерлен". "Один - "Леруа Мерлен". "Леруа Мерлен" занималось там деревообработкой и хранила пиломатериал", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230110/sklady-1843929278.html

красноярск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар на складе в Красноярске Здание склада загорелось на площади 6 тысяч квадратных метров в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На улице Пограничников происходит возгорание склада, по предварительной информации, на площади 6000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. 2023-02-13T18:10 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярск, леруа мерлен