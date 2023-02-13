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На загоревшемся в Красноярске складе хранили алкоголь и пиломатериалы - РИА Новости, 13.02.2023
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На загоревшемся в Красноярске складе хранили алкоголь и пиломатериалы
На загоревшемся в Красноярске складе хранили алкоголь и пиломатериалы - РИА Новости, 13.02.2023
На загоревшемся в Красноярске складе хранили алкоголь и пиломатериалы
Горящий склад на окраине Красноярска принадлежит индивидуальному предпринимателю и сдавался в аренду для хранения алкогольной продукции и пиломатериалов,... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:10
2023-02-13T18:10
происшествия
красноярск
леруа мерлен
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КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Горящий склад на окраине Красноярска принадлежит индивидуальному предпринимателю и сдавался в аренду для хранения алкогольной продукции и пиломатериалов, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. Ранее МЧС РФ сообщало, что здание склада загорелось в Красноярске, сам склад и прилегающее к нему здание обрушились, информация о пострадавших не поступала. По последним данным, площадь пожара выросла до 8 тысяч "квадратов", на место прибыл пожарный поезд. "Складское помещение принадлежит индивидуальному предпринимателю, который сдаёт его двум арендаторам - под деревообрабатывающее производство и хранение алкогольной продукции", - сказала представитель прокуратуры. Она отметила, что прокуратурой организована проверка по факту пожара. "В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, проверено соблюдение собственниками и арендаторами складских помещений требований законодательства о пожарной безопасности, будет дана оценка качеству и эффективности принятых профилактических мер всеми заинтересованными органами и ведомствами. По итогам проверки в случае выявления нарушений прокуратурой будет принят комплекс мер реагирования", - сказала собеседница агентства. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что один из арендаторов - компания "Леруа Мерлен". "Один - "Леруа Мерлен". "Леруа Мерлен" занималось там деревообработкой и хранила пиломатериал", - сказал собеседник агентства.
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60
353
60
Пожар на складе в Красноярске
Здание склада загорелось на площади 6 тысяч квадратных метров в Красноярске, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "На улице Пограничников происходит возгорание склада, по предварительной информации, на площади 6000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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РИА Новости
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происшествия, красноярск, леруа мерлен
Происшествия, Красноярск, Леруа Мерлен
18:10 13.02.2023
 
На загоревшемся в Красноярске складе хранили алкоголь и пиломатериалы

Арендаторы хранили на загоревшемся в Красноярске складе алкоголь и пиломатериалы

© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанкПожарная машина сотрудников МЧС РФ на месте пожара на складе в Красноярске. Стоп-кадр видео
Пожарная машина сотрудников МЧС РФ на месте пожара на складе в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Пожарная машина сотрудников МЧС РФ на месте пожара на складе в Красноярске. Стоп-кадр видео
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 13 фев - РИА Новости. Горящий склад на окраине Красноярска принадлежит индивидуальному предпринимателю и сдавался в аренду для хранения алкогольной продукции и пиломатериалов, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Ранее МЧС РФ сообщало, что здание склада загорелось в Красноярске, сам склад и прилегающее к нему здание обрушились, информация о пострадавших не поступала. По последним данным, площадь пожара выросла до 8 тысяч "квадратов", на место прибыл пожарный поезд.
"Складское помещение принадлежит индивидуальному предпринимателю, который сдаёт его двум арендаторам - под деревообрабатывающее производство и хранение алкогольной продукции", - сказала представитель прокуратуры.
Она отметила, что прокуратурой организована проверка по факту пожара. "В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, проверено соблюдение собственниками и арендаторами складских помещений требований законодательства о пожарной безопасности, будет дана оценка качеству и эффективности принятых профилактических мер всеми заинтересованными органами и ведомствами. По итогам проверки в случае выявления нарушений прокуратурой будет принят комплекс мер реагирования", - сказала собеседница агентства.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что один из арендаторов - компания "Леруа Мерлен". "Один - "Леруа Мерлен". "Леруа Мерлен" занималось там деревообработкой и хранила пиломатериал", - сказал собеседник агентства.
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ПроисшествияКрасноярскЛеруа Мерлен
 
 
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