https://ria.ru/20230213/potok-1851721448.html

Экс-советник Меркель назвал свою поддержку "Северного потока — 2" ошибкой

Экс-советник Меркель назвал свою поддержку "Северного потока — 2" ошибкой - РИА Новости, 13.02.2023

Экс-советник Меркель назвал свою поддержку "Северного потока — 2" ошибкой

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал свою поддержку "Северного потока 2" в бытность советником экс-канцлера Ангелы Меркель РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:49

2023-02-13T15:49

2023-02-13T15:54

германия

сша

россия

ангела меркель

северный поток

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 13 фев - РИА Новости. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал свою поддержку "Северного потока 2" в бытность советником экс-канцлера Ангелы Меркель ошибкой и связал это с аварией на АЭС в Фукусиме. "Решение по "Северному потоку 2", которое сегодня каждый сопровождает восклицанием "как вы только могли", можно лишь объяснить контекстом из 2015 года. Это была ситуация, когда после (аварии на АЭС) Фукусимы в Германии было принято решение раньше отказаться от атомной энергетики", - заявил он на пресс-конференции в преддверии форума, транслировавшейся на сайте правительства. На тот момент, как утверждает Хойсген, российский газ считался лучшей альтернативой в качестве переходного энергоносителя на пути к зелёной энергетике, и это решение поддерживало большинство населения страны и политики. Он также признал, что ещё тогда были возражения со стороны американских властей, однако не стал комментировать после вопроса журналиста произошедшие на газопроводе взрывы. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш ранее опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году. Аналогичное заявление сделал и Белый дом. Госдеп призвал верить позиции США. Из анализа треков в архиве Flightradar24, проведенного РИА Новости, следует, что самолеты военно-морских сил США и Германии в июне 2022 года, во время проведения учений Baltops-22, регулярно кружили над местами будущих взрывов на трубопроводах "Северного потока". Согласно данным Flightradar24, с 8 по 16 июня самолеты Германии и США P-3 Orion и P-8 Poseidon выполняли регулярные полеты над местами будущих взрывов. При этом военные борта снижались до малых высот и практически в каждом полете выключали транспондеры, поэтому некоторая часть их траекторий осталась не записана в треках портала. Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва, и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20230213/diplomatiya-1851689868.html

https://ria.ru/20230212/diversii-1851490184.html

https://ria.ru/20230212/lozh-1851448108.html

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германия, сша, россия, ангела меркель, северный поток, северный поток — 2