https://ria.ru/20230213/podderzhka-1851710818.html

Резиденты "Сколково" получили 2,4 млрд рублей поддержки от МСП Банка

Резиденты "Сколково" получили 2,4 млрд рублей поддержки от МСП Банка - РИА Новости, 13.02.2023

Резиденты "Сколково" получили 2,4 млрд рублей поддержки от МСП Банка

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2022 году предоставил 25 резидентам "Сколково" 2,4 миллиарда рублей льготных кредитов в рамках федерального проекта... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:07

2023-02-13T15:07

2023-02-13T15:07

экономика

мсп банк

россия

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, в 2022 году предоставил 25 резидентам "Сколково" 2,4 миллиарда рублей льготных кредитов в рамках федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO", сообщает пресс-служба кредитной организации."В 2022 году по программе льготного кредитования высокотехнологичных МСП было поддержано 88 компаний на 15 миллиардов рублей, из которых 25 - резиденты "Сколково". При этом в части федерального проекта "Взлет – от стартапа до IPO", который реализует Минэкономразвития, курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, в прошлом году было поддержано 6853 высокотехнологичных компании", - сообщил замминистра экономического развития Максим Колесников, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.Колесников добавил, что к 2024 году в рамках федпроекта планируется создать около 1,5 тысяч новых стартапов и поддержать технологические компании и предпринимателей на общую сумму 55 миллиардов рублей."Льготный кредитный продукт МСП Банка для инновационных компаний направлен на поддержку технологичных стартапов. Доступные кредитные ресурсы позволяют им в полной мере реализовывать потенциал и создавать конкурентоспособные производства. Льготная ставка по программе составляет 3% годовых, чему нет аналогов на российском банковском рынке", – отметил председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк, слова которого приводятся в сообщении.Так, одним из заемщиков МСП Банка по программе льготного кредитования стала компания "Бимэйстер Холдинг", которая занимается разработкой, инжинирингом и внедрением цифровых решений для промышленности (продукты компании входят в единый реестр отечественного ПО). Предоставленные МСП Банком кредитные ресурсы компания планирует направлять на пополнение оборотных средств для разработки продуктов и исполнения заключаемых контрактов с крупнейшими представителями нефтегазового сектора. Другой заемщик – "Горсерв Инновации" – реализует проект цифровой платформы управления мастерами сервиса и ремонта для ЖКХ, ритейла, телекома. Обе компании получили от МСП Банка финансирование в размере 30 миллионов рублей."Льготное кредитование от МСП Банка является реальным инструментом поддержки высокотехнологичных компаний. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут направить заемные деньги на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств. Этой поддержкой активно пользуются и резиденты "Сколково", получая финансирование на максимально выгодных условиях", – прокомментировал старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем.МСП Банк стал оператором программы льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний в рамках федерального проекта "Взлет — от стартапа до IPO" в апреле 2022 года. Максимальный размер кредита на инвестиционные цели или на пополнение оборотных средств составляет 500 миллионов рублей, срок кредита - до трех лет.

https://ria.ru/20230213/kredity-1851227969.html

https://ria.ru/20230202/podderzhka-1849171766.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, мсп банк, россия