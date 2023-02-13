В Госдуме одобрили проект о пенсионном обеспечении в новых регионах
Комитет Госдумы одобрил проект об особенностях пенсионного обеспечения в новых регионах
В холле Государственной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект, которым устанавливаются особенности назначения пенсий в новых регионах, а также предусматривается 10-летний период для перехода на общероссийский пенсионный возраст.
"С 1 марта 2023 года пенсионное обеспечение граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта.
Проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях могут обратиться с заявлением о перерасчете пенсии.
"Стаж и среднемесячная заработная плата за периоды, имевшие место на территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, будут подтверждаться документами, выдаваемыми работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами", - говорится в сопроводительных материалах к документу.
Если при перерасчете пенсии ее размер не достигнет размера пенсии после осуществленного перерасчета, то к ней устанавливается доплата, которая определяется как разница между размером пенсии на дату, предшествующую дате осуществления такого перерасчета, и размером пенсии, установленным при перерасчете по законодательству РФ, также говорится в тексте законопроекта.
Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области стали субъектами Российской Федерации по итогам проведенных там в сентябре 2022 года референдумов.
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