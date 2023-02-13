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В ДНР нет задолженности по выплате пенсий, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.02.2023
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В ДНР нет задолженности по выплате пенсий, заявил Пушилин
В ДНР нет задолженности по выплате пенсий, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.02.2023
В ДНР нет задолженности по выплате пенсий, заявил Пушилин
Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания сообщил, что в республике нет задолженности по выплате пенсий. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:18
2023-02-13T12:25
общество
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания сообщил, что в республике нет задолженности по выплате пенсий. "Задолженности по выплате пенсий нет. Министерством труда и социальной политики республики осуществляется 14 видов социальных выплат. Все виды государственной социальной помощи выплачиваются вовремя – с 10 по 25-е число месяца", - написал он в своем телеграм-канале. Он добавил, что за период с 03 марта 2022 по 13 февраля 2023 года от граждан присоединенных территорий принято более 22,2 тысячи заявлений на назначение социальных пособий.
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общество, донецкая народная республика, денис пушилин
Общество, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
12:18 13.02.2023 (обновлено: 12:25 13.02.2023)
 
В ДНР нет задолженности по выплате пенсий, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике нет задолженности по выплате пенсий

© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания сообщил, что в республике нет задолженности по выплате пенсий.
"Задолженности по выплате пенсий нет. Министерством труда и социальной политики республики осуществляется 14 видов социальных выплат. Все виды государственной социальной помощи выплачиваются вовремя – с 10 по 25-е число месяца", - написал он в своем телеграм-канале.
Он добавил, что за период с 03 марта 2022 по 13 февраля 2023 года от граждан присоединенных территорий принято более 22,2 тысячи заявлений на назначение социальных пособий.
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ОбществоДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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