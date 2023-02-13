https://ria.ru/20230213/pensii-1851659023.html

В ДНР нет задолженности по выплате пенсий, заявил Пушилин

В ДНР нет задолженности по выплате пенсий, заявил Пушилин - РИА Новости, 13.02.2023

В ДНР нет задолженности по выплате пенсий, заявил Пушилин

Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания сообщил, что в республике нет задолженности по выплате пенсий. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:18

2023-02-13T12:18

2023-02-13T12:25

общество

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин по итогам еженедельного совещания сообщил, что в республике нет задолженности по выплате пенсий. "Задолженности по выплате пенсий нет. Министерством труда и социальной политики республики осуществляется 14 видов социальных выплат. Все виды государственной социальной помощи выплачиваются вовремя – с 10 по 25-е число месяца", - написал он в своем телеграм-канале. Он добавил, что за период с 03 марта 2022 по 13 февраля 2023 года от граждан присоединенных территорий принято более 22,2 тысячи заявлений на назначение социальных пособий.

https://ria.ru/20230213/dnr-1851594598.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, денис пушилин