https://ria.ru/20230213/oppozitsiya-1851723935.html
Оппозиция в Молдавии возобновит протесты против роста тарифов на энергию
Оппозиция в Молдавии возобновит протесты против роста тарифов на энергию - РИА Новости, 13.02.2023
Оппозиция в Молдавии возобновит протесты против роста тарифов на энергию
Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" возобновляет акции протестов против роста тарифов на электроэнергию, заявила на брифинге в Кишиневе вице-председатель... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:55
2023-02-13T15:55
2023-02-13T15:55
в мире
молдавия
марина таубер
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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" возобновляет акции протестов против роста тарифов на электроэнергию, заявила на брифинге в Кишиневе вице-председатель политсилы Марина Таубер. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании. "Всех граждан Молдавии, недовольных высокими тарифами на природный газ, электроэнергию и тепло, призываем выйти в воскресенье, 19 февраля, в 13.00 (14.00 мск) перед зданием парламента, где будет организован мирный митинг протеста", - сказала Таубер. Политик подчеркнула, что акция пройдет под эгидой платформы "Движение за народ", которую недавно сформировала партия "Шор". Организаторы акции обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "Национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать акцию протеста. Ранее в понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.
https://ria.ru/20230213/moldaviya-1851659606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, марина таубер
В мире, Молдавия, Марина Таубер
Оппозиция в Молдавии возобновит протесты против роста тарифов на энергию
Молдавская партия "Шор" заявила о возобновлении протестов против роста тарифов на энергию
КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" возобновляет акции протестов против роста тарифов на электроэнергию, заявила на брифинге в Кишиневе вице-председатель политсилы Марина Таубер.
Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией
о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
"Всех граждан Молдавии, недовольных высокими тарифами на природный газ, электроэнергию и тепло, призываем выйти в воскресенье, 19 февраля, в 13.00 (14.00 мск) перед зданием парламента, где будет организован мирный митинг протеста", - сказала Таубер.
Политик подчеркнула, что акция пройдет под эгидой платформы "Движение за народ", которую недавно сформировала партия "Шор".
Организаторы акции обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "Национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана
с призывом поддержать акцию протеста.
Ранее в понедельник президент Молдавии Майя Санду
заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор".
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.