https://ria.ru/20230213/oppozitsiya-1851723935.html

Оппозиция в Молдавии возобновит протесты против роста тарифов на энергию

Оппозиция в Молдавии возобновит протесты против роста тарифов на энергию - РИА Новости, 13.02.2023

Оппозиция в Молдавии возобновит протесты против роста тарифов на энергию

Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" возобновляет акции протестов против роста тарифов на электроэнергию, заявила на брифинге в Кишиневе вице-председатель... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:55

2023-02-13T15:55

2023-02-13T15:55

в мире

молдавия

марина таубер

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КИШИНЕВ, 13 фев – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" возобновляет акции протестов против роста тарифов на электроэнергию, заявила на брифинге в Кишиневе вице-председатель политсилы Марина Таубер. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании. "Всех граждан Молдавии, недовольных высокими тарифами на природный газ, электроэнергию и тепло, призываем выйти в воскресенье, 19 февраля, в 13.00 (14.00 мск) перед зданием парламента, где будет организован мирный митинг протеста", - сказала Таубер. Политик подчеркнула, что акция пройдет под эгидой платформы "Движение за народ", которую недавно сформировала партия "Шор". Организаторы акции обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "Национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать акцию протеста. Ранее в понедельник президент Молдавии Майя Санду заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя с участием оппозиционных сил, включая партию "Шор". Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы, тариф на газ для потребителей вырос в течение прошлого года в семь раз, а на электроэнергию с января 2022 года - в четыре раза, также более чем вдвое подняты тарифы на водоснабжение домохозяйств. На этом фоне кабмин ввел режим жесткой экономии, а из бюджета были выделены около 5 миллиардов леев (261 миллион долларов) для компенсации за оплату газа, электроэнергии и отопления жилья для бытовых потребителей. На фоне роста тарифов в Молдавии прошли антиправительственные акции протеста.

https://ria.ru/20230213/moldaviya-1851659606.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, марина таубер