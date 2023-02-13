https://ria.ru/20230213/obstrely-1851721076.html

Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские войска выпустили девять снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:48

2023-02-13T15:48

2023-02-13T15:48

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Желанное первое – город Донецк (Кировский и Петровский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его телеграм-канале. В представительстве добавили, что в 15.10 украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/vostok-1851655737.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк