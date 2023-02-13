https://ria.ru/20230213/obstrel-1851686090.html

ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии Донецк и Гольмовский

ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии Донецк и Гольмовский - РИА Новости, 13.02.2023

ВСУ обстреляли из тяжелой артиллерии Донецк и Гольмовский

Украинские войска выпустили по Донецку и поселку Гольмовский девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:40

2023-02-13T13:40

2023-02-13T14:12

специальная военная операция на украине

гольмовский

донецк

донецкая народная республика

сцкк

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 13 фев — РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и поселку Гольмовский девять снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12:50 — населенный пункт Щербиновка — населенный пункт Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибра 152 миллиметра; 13:05 — населенный пункт Тоненькое — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", — уточнили в ведомстве. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки — одного из крупнейших населенных пунктов ДНР. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на территории Украины. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230213/mkkk-1851685898.html

https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851578385.html

гольмовский

донецк

донецкая народная республика

россия

украина

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гольмовский, донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, украина, вооруженные силы украины