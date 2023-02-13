https://ria.ru/20230213/nebenzya-1851766198.html

Небензя заявил, что Запад считает Африку своим задним двором

Небензя заявил, что Запад считает Африку своим задним двором - РИА Новости, 13.02.2023

Небензя заявил, что Запад считает Африку своим задним двором

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пару лет назад, интересуясь у российского коллеги Сергея Лаврова активным сотрудничеством Москвы и Мали, призвал... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:50

2023-02-13T17:50

2023-02-13T17:50

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африка

мали

сергей лавров

жозеп боррель

василий небензя

генеральная ассамблея оон

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ООН, 13 фев – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пару лет назад, интересуясь у российского коллеги Сергея Лаврова активным сотрудничеством Москвы и Мали, призвал Россию "не копаться на заднем дворе" Запада, рассказал в интервью RT постпред РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, отношения России с африканскими партнерами развиваются, и "это вызывает ревность со стороны тех стран, которые считают ее (Африку – ред.) своим задним двором". "Я приведу вам один пример. Пару лет назад в ходе высокого сегмента сессии Генеральной Ассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров встречался с нынешним главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который недавно отличился некоторыми комментариями, вызвавшими ужас у общественности", - сказал Небензя. На это, по воспоминаниям Небензи, "глава европейкой дипломатии сказал следующую фразу: "Не копайтесь у нас на заднем дворе". В сентябре 2021 года на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Лавров заявлял, что Боррель убеждал РФ "не работать" в Африке в сфере безопасности, потому что это "наше место".

https://ria.ru/20230211/posol-1851353345.html

https://ria.ru/20230209/vliyanie-1850848976.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, африка, мали, сергей лавров, жозеп боррель, василий небензя, генеральная ассамблея оон, оон, в мире