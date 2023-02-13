Небензя заявил, что Запад считает Африку своим задним двором
Небензя вспомнил, как Боррель, говоря об Африке, просил не копаться на заднем дворе Запада
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 13 фев – РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пару лет назад, интересуясь у российского коллеги Сергея Лаврова активным сотрудничеством Москвы и Мали, призвал Россию "не копаться на заднем дворе" Запада, рассказал в интервью RT постпред РФ при ООН Василий Небензя.
По его словам, отношения России с африканскими партнерами развиваются, и "это вызывает ревность со стороны тех стран, которые считают ее (Африку – ред.) своим задним двором".
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"Я приведу вам один пример. Пару лет назад в ходе высокого сегмента сессии Генеральной Ассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров встречался с нынешним главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, который недавно отличился некоторыми комментариями, вызвавшими ужас у общественности", - сказал Небензя.
"Тогда Боррель спросил Лаврова: "почему вы имеете дело с Мали, почему Мали пытается взаимодействовать с вами", на что министр Лавров сказал: "послушайте, это суверенная страна, они решают, с кем иметь дело, если они решают взаимодействовать с Россией – это их суверенный выбор", - вспомнил постпред.
На это, по воспоминаниям Небензи, "глава европейкой дипломатии сказал следующую фразу: "Не копайтесь у нас на заднем дворе".
В сентябре 2021 года на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Лавров заявлял, что Боррель убеждал РФ "не работать" в Африке в сфере безопасности, потому что это "наше место".