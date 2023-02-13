https://ria.ru/20230213/nauka-1851223094.html

Ученые решили задачу насыщения организма кислородом

Ученые решили задачу насыщения организма кислородом - РИА Новости, 13.02.2023

Ученые решили задачу насыщения организма кислородом

Ученые Саратовского государственного университета (СГУ) усовершенствовали способ поддержания необходимого уровня кислорода в организме человека. По их словам,... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:00

2023-02-13T09:00

2023-02-13T09:00

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Ученые Саратовского государственного университета (СГУ) усовершенствовали способ поддержания необходимого уровня кислорода в организме человека. По их словам, это достигается за счет регулирования количества белка HIF-1α. В качестве контейнера для его доставки ученые предлагают использовать углеродные нанотрубки с добавлением азота и карбоксильных групп. Результаты исследования опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.Кислород влияет на процессы в организмах всех живых существ. Дефицит может стать причиной онкологических или сердечно-сосудистых заболеваний. Нехватка кислорода также замедляет восстановление организма и ослабляет иммунную систему, объяснили ученые СГУ.Слишком большая концентрация кислорода также губительна. Она может привести к окислительному стрессу, поэтому необходимо поддерживать баланс.В 2019 году группа ученых из США и Великобритании получила Нобелевскую премию по медицине за открытие в 90-е годы ХХ века белка HIF-1α – фактора, индуцированного гипоксией. Исследования показали, что HIF-1α, в частности, влияет на активность генов, которые меняют количество и интенсивность работы митохондрий. Это приводит к изменению концентрации кислорода.Влиять на эти процессы можно с помощью введения белка HIF-1α в организм, объяснили ученые СГУ. Чтобы делать это в отдельных органах и тканях, исследователи во всем мире работают над способами адресной доставки HIF-1α.Группа сотрудников СГУ под руководством профессора Ольги Глуховой совместно с коллегами из Института физики прочности и материаловедения Сибирского отделения РАН, Омского государственного технического университета и Сеченовского университета усовершенствовали способ доставки HIF-1α. В качестве носителя для него ученые предлагают использовать углеродные нанотрубки с добавлением азота и карбоксильных групп.Ученые рассказали, что азотсодержащие углеродные нанотрубки активно применяются для клинической диагностики и в тканевой инженерии. Они биосовместимы с тканями организма, нетоксичны и способны присоединять молекулы белков и лекарств.Благодаря своим свойствам такие нанотрубки имеют высокий потенциал для фармакологического применения. Их синтезировали в Омском государственном техническом университете. Ученые предоставили коллегам из СГУ данные о структуре и химическом составе этого материала. Саратовские исследователи создали компьютерную модель нанотрубки с заданными параметрами и "посадили" на нее молекулу белка HIF-1α.Специалисты отметили, что на физические свойства углеродных нанотрубок влияет дефект Стоуна-Уэллса – изменение в связности атомов углерода. Ученые Саратовского университета выяснили, что наилучшую схему доставки белка HIF-1α обеспечивают нанотрубки с концентрацией дефекта 6%.Шунаев добавил, что следующий этап работы – исследование взаимодействия белка с углеродной нанотрубкой при разных концентрациях воды.Моделирование и выявление закономерностей взаимодействия нанотрубки с белком HIF-1α осуществлялись учеными СГУ при поддержке стипендии президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам (проект №СП-3976.2021.1). Исследование прошло в рамках программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20221210/sgu-1837555137.html

https://ria.ru/20221207/sgu-1836742611.html

https://ria.ru/20221214/sgu-1838140175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, университетская наука, россия, саратовский государственный университет, саратовский национальный исследовательский государственный университет имени н.г. чернышевского , саратов, кровь, кислород, биология, медицина, здоровье - общество