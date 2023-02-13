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Столтенберг призвал усилить сотрудничество между спецслужбами стран НАТО
Столтенберг призвал усилить сотрудничество между спецслужбами стран НАТО - РИА Новости, 13.02.2023
Столтенберг призвал усилить сотрудничество между спецслужбами стран НАТО
ИНЦИДЕНТЫ С ВОЗДУШНЫМИ ОБЪЕКТАМИ НАД США СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СПЕЦСЛУЖБАМИ СТРАН АЛЬЯНСА – ГЕНСЕК НАТО РИА Новости, 13.02.2023
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ИНЦИДЕНТЫ С ВОЗДУШНЫМИ ОБЪЕКТАМИ НАД США СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СПЕЦСЛУЖБАМИ СТРАН АЛЬЯНСА – ГЕНСЕК НАТОРИА Новости
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Столтенберг призвал усилить сотрудничество между спецслужбами стран НАТО
Столтенберг: инциденты в небе над США требуют усилить сотрудничество спецслужб стран НАТО
ИНЦИДЕНТЫ С ВОЗДУШНЫМИ ОБЪЕКТАМИ НАД США СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СПЕЦСЛУЖБАМИ СТРАН АЛЬЯНСА – ГЕНСЕК НАТО