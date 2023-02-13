https://ria.ru/20230213/ms-22-1851798526.html

"Роскосмос" показал дыру от метеорита в "Союзе МС-22"

"Роскосмос" показал дыру от метеорита в "Союзе МС-22" - РИА Новости, 13.02.2023

"Роскосмос" показал дыру от метеорита в "Союзе МС-22"

Госкорпорация "Роскосмос" показала нарушение обшивки корабля "Союз МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T19:32

2023-02-13T19:32

2023-02-13T19:51

космос - риа наука

роскосмос

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международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" показала нарушение обшивки корабля "Союз МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения. Фотография, сделанная при помощи манипулятора американского сегмента Международной космической станции, выложена в телеграм-канале "Роскосмоса". Систему охлаждения "Союза МС-22" 15 декабря 2022 года пробил метеорит, спуск экипажа на нем был признан слишком рискованным. Корабль вернется с орбиты без экипажа через несколько дней после стыковки "Союза МС-23" со станцией. "Роскосмос" 11 февраля сообщил о разгерметизации теплового контура грузового корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. Корабль провел в составе станции более трех месяцев, его расстыковка и затопление были запланированы на 18 февраля. Как сообщили в "Роскосмосе", инцидент не сказался ни на безопасности экипажа, ни на планах полетов к станции. Разгерметизация произошла после стыковки со станцией нового корабля "Прогресс МС-22", на тот момент все запланированные к затоплению грузы уже разместили в "МС-21". Изначально "Союз МС-23" должен был лететь 16 марта, затем запуск решили провести пораньше - 20 февраля, чтобы не оставлять экипаж без исправного корабля. После разгерметизации на "Прогрессе МС-21" было решено разобраться в причинах получше и не торопиться в пуском, но провести его не позднее 10 марта.

https://ria.ru/20230211/ms-21-1851439526.html

https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

космос - риа наука, роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс)