Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" показал дыру от метеорита в "Союзе МС-22" - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/ms-22-1851798526.html
"Роскосмос" показал дыру от метеорита в "Союзе МС-22"
"Роскосмос" показал дыру от метеорита в "Союзе МС-22" - РИА Новости, 13.02.2023
"Роскосмос" показал дыру от метеорита в "Союзе МС-22"
Госкорпорация "Роскосмос" показала нарушение обшивки корабля "Союз МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T19:32
2023-02-13T19:51
космос - риа наука
роскосмос
россия
международная космическая станция (мкс)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851801171_0:0:1276:718_1920x0_80_0_0_72b8c65367a35a7958b01be133590856.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" показала нарушение обшивки корабля "Союз МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения. Фотография, сделанная при помощи манипулятора американского сегмента Международной космической станции, выложена в телеграм-канале "Роскосмоса". Систему охлаждения "Союза МС-22" 15 декабря 2022 года пробил метеорит, спуск экипажа на нем был признан слишком рискованным. Корабль вернется с орбиты без экипажа через несколько дней после стыковки "Союза МС-23" со станцией. "Роскосмос" 11 февраля сообщил о разгерметизации теплового контура грузового корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. Корабль провел в составе станции более трех месяцев, его расстыковка и затопление были запланированы на 18 февраля. Как сообщили в "Роскосмосе", инцидент не сказался ни на безопасности экипажа, ни на планах полетов к станции. Разгерметизация произошла после стыковки со станцией нового корабля "Прогресс МС-22", на тот момент все запланированные к затоплению грузы уже разместили в "МС-21". Изначально "Союз МС-23" должен был лететь 16 марта, затем запуск решили провести пораньше - 20 февраля, чтобы не оставлять экипаж без исправного корабля. После разгерметизации на "Прогрессе МС-21" было решено разобраться в причинах получше и не торопиться в пуском, но провести его не позднее 10 марта.
https://ria.ru/20230211/ms-21-1851439526.html
https://ria.ru/20230211/mks-1851430585.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851801171_113:0:1070:718_1920x0_80_0_0_d77beb5537021cda3aea096d4c69ee61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, роскосмос, россия, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия, Международная космическая станция (МКС)
19:32 13.02.2023 (обновлено: 19:51 13.02.2023)
 
"Роскосмос" показал дыру от метеорита в "Союзе МС-22"

Госкорпорация "Роскосмос" показала нарушение обшивки корабля "Союз МС-22" из-за метеорита

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / Перейти в медиабанкНарушение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения
Нарушение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля Союз МС-22 с разгерметизированной системой охлаждения - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»
Перейти в медиабанк
Нарушение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" показала нарушение обшивки корабля "Союз МС-22" с разгерметизированной системой охлаждения.
Фотография, сделанная при помощи манипулятора американского сегмента Международной космической станции, выложена в телеграм-канале "Роскосмоса".
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-21 - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 19:04
В "Роскосмосе" рассказали подробности о разгерметизации "Прогресса МС-21"
Систему охлаждения "Союза МС-22" 15 декабря 2022 года пробил метеорит, спуск экипажа на нем был признан слишком рискованным. Корабль вернется с орбиты без экипажа через несколько дней после стыковки "Союза МС-23" со станцией.
"Роскосмос" 11 февраля сообщил о разгерметизации теплового контура грузового корабля "Прогресс МС-21", пристыкованного к МКС. Корабль провел в составе станции более трех месяцев, его расстыковка и затопление были запланированы на 18 февраля. Как сообщили в "Роскосмосе", инцидент не сказался ни на безопасности экипажа, ни на планах полетов к станции. Разгерметизация произошла после стыковки со станцией нового корабля "Прогресс МС-22", на тот момент все запланированные к затоплению грузы уже разместили в "МС-21".
Изначально "Союз МС-23" должен был лететь 16 марта, затем запуск решили провести пораньше - 20 февраля, чтобы не оставлять экипаж без исправного корабля. После разгерметизации на "Прогрессе МС-21" было решено разобраться в причинах получше и не торопиться в пуском, но провести его не позднее 10 марта.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 17:42
Нештатные ситуации на МКС в 2020-2023 годах
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссияМеждународная космическая станция (МКС)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала