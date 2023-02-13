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Мошенники обманули разработчика систем управления для ракет РВСН - РИА Новости, 13.02.2023
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Мошенники обманули разработчика систем управления для ракет РВСН
Мошенники обманули разработчика систем управления для ракет РВСН - РИА Новости, 13.02.2023
Мошенники обманули разработчика систем управления для ракет РВСН
Телефонные мошенники уговорили замначальника отдела пункта управления комплекса РВСН НИИ ПМ им. Академика Кузнецова взять несколько кредитов и отдать 1,1... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:05
2023-02-13T15:05
происшествия
россия
москва
ракетные войска стратегического назначения
цэнки
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Телефонные мошенники уговорили замначальника отдела пункта управления комплекса РВСН НИИ ПМ им. Академика Кузнецова взять несколько кредитов и отдать 1,1 миллиона рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ЦЭНКИ, в структуру которого входит НИИ ПМ, на запрос РИА Новости заявили, что не комментируют случившееся. По словам источника, мужчина обратился в полицию на юге Москвы в минувшую субботу. Мошенники звонили ему с ноября прошлого года по февраль этого, представляясь сотрудниками ФСБ РФ и Центробанка и убеждая снять со своих счетов все деньги и оформить несколько кредитов. "В результате потерпевший перевел аферистам более 1,1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до 10 лет.
https://ria.ru/20230208/moshenniki-1850534448.html
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происшествия, россия, москва, ракетные войска стратегического назначения, цэнки
Происшествия, Россия, Москва, Ракетные войска стратегического назначения, ЦЭНКИ
15:05 13.02.2023
 
Мошенники обманули разработчика систем управления для ракет РВСН

Разработчик систем управления для ракет РВСН отдал аферистам 1,1 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Телефонные мошенники уговорили замначальника отдела пункта управления комплекса РВСН НИИ ПМ им. Академика Кузнецова взять несколько кредитов и отдать 1,1 миллиона рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
В пресс-службе ЦЭНКИ, в структуру которого входит НИИ ПМ, на запрос РИА Новости заявили, что не комментируют случившееся.
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 13:24
В Подмосковье аферисты убедили мужчину набрать кредитов и поджечь банк
По словам источника, мужчина обратился в полицию на юге Москвы в минувшую субботу. Мошенники звонили ему с ноября прошлого года по февраль этого, представляясь сотрудниками ФСБ РФ и Центробанка и убеждая снять со своих счетов все деньги и оформить несколько кредитов.
"В результате потерпевший перевел аферистам более 1,1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства.
Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до 10 лет.
Мужчина разговаривает по телефону - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 08:48
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
 
ПроисшествияРоссияМоскваРакетные войска стратегического назначенияЦЭНКИ
 
 
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