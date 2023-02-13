https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851710355.html
Мошенники обманули разработчика систем управления для ракет РВСН
Мошенники обманули разработчика систем управления для ракет РВСН - РИА Новости, 13.02.2023
Мошенники обманули разработчика систем управления для ракет РВСН
Телефонные мошенники уговорили замначальника отдела пункта управления комплекса РВСН НИИ ПМ им. Академика Кузнецова взять несколько кредитов и отдать 1,1... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:05
2023-02-13T15:05
2023-02-13T15:05
происшествия
россия
москва
ракетные войска стратегического назначения
цэнки
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Телефонные мошенники уговорили замначальника отдела пункта управления комплекса РВСН НИИ ПМ им. Академика Кузнецова взять несколько кредитов и отдать 1,1 миллиона рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ЦЭНКИ, в структуру которого входит НИИ ПМ, на запрос РИА Новости заявили, что не комментируют случившееся. По словам источника, мужчина обратился в полицию на юге Москвы в минувшую субботу. Мошенники звонили ему с ноября прошлого года по февраль этого, представляясь сотрудниками ФСБ РФ и Центробанка и убеждая снять со своих счетов все деньги и оформить несколько кредитов. "В результате потерпевший перевел аферистам более 1,1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до 10 лет.
https://ria.ru/20230208/moshenniki-1850534448.html
https://ria.ru/20230208/moshenniki-1850461377.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, москва, ракетные войска стратегического назначения, цэнки
Происшествия, Россия, Москва, Ракетные войска стратегического назначения, ЦЭНКИ
Мошенники обманули разработчика систем управления для ракет РВСН
Разработчик систем управления для ракет РВСН отдал аферистам 1,1 миллиона рублей