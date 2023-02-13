https://ria.ru/20230213/moshennichestvo-1851710355.html

Мошенники обманули разработчика систем управления для ракет РВСН

Мошенники обманули разработчика систем управления для ракет РВСН - РИА Новости, 13.02.2023

Мошенники обманули разработчика систем управления для ракет РВСН

Телефонные мошенники уговорили замначальника отдела пункта управления комплекса РВСН НИИ ПМ им. Академика Кузнецова взять несколько кредитов и отдать 1,1... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:05

2023-02-13T15:05

2023-02-13T15:05

происшествия

россия

москва

ракетные войска стратегического назначения

цэнки

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Телефонные мошенники уговорили замначальника отдела пункта управления комплекса РВСН НИИ ПМ им. Академика Кузнецова взять несколько кредитов и отдать 1,1 миллиона рублей, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. В пресс-службе ЦЭНКИ, в структуру которого входит НИИ ПМ, на запрос РИА Новости заявили, что не комментируют случившееся. По словам источника, мужчина обратился в полицию на юге Москвы в минувшую субботу. Мошенники звонили ему с ноября прошлого года по февраль этого, представляясь сотрудниками ФСБ РФ и Центробанка и убеждая снять со своих счетов все деньги и оформить несколько кредитов. "В результате потерпевший перевел аферистам более 1,1 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - сказал собеседник агентства. Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы до 10 лет.

https://ria.ru/20230208/moshenniki-1850534448.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, ракетные войска стратегического назначения, цэнки