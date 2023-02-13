https://ria.ru/20230213/mogila-1851691136.html

В Евпатории злоумышленники подожгли могилу участника спецоперации

В Евпатории злоумышленники подожгли могилу участника спецоперации - РИА Новости, 13.02.2023

В Евпатории злоумышленники подожгли могилу участника спецоперации

В Евпатории неизвестные подожгли могилу военнослужащего – участника специальной-военной операции, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба администрации РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:58

2023-02-13T13:58

2023-02-13T13:58

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

евпатория

республика крым

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. В Евпатории неизвестные подожгли могилу военнослужащего – участника специальной-военной операции, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба администрации города. "В воскресенье на кладбище на Мирновском шоссе была обнаружена могила с признаками возгорания. В ней захоронен военнослужащий – участник специальной-военной операции", - говорится в сообщении. В администрации подчеркнули, что полицией возбуждено уголовное дело, а со стороны местных властей оказывается помощь правоохранительным органам и родственникам погибшего. В свою очередь в пресс-службе МВД Крыма сообщили РИА Новости, что по факту повреждения могилы возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). "Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также возможных подозреваемых лиц", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20221226/vandaly-1841364472.html

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евпатория

республика крым

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Кирилл Волков

происшествия, россия, евпатория, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр