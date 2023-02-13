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В Евпатории злоумышленники подожгли могилу участника спецоперации
В Евпатории злоумышленники подожгли могилу участника спецоперации - РИА Новости, 13.02.2023
В Евпатории злоумышленники подожгли могилу участника спецоперации
В Евпатории неизвестные подожгли могилу военнослужащего – участника специальной-военной операции, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба администрации РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:58
2023-02-13T13:58
2023-02-13T13:58
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
евпатория
республика крым
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. В Евпатории неизвестные подожгли могилу военнослужащего – участника специальной-военной операции, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба администрации города. "В воскресенье на кладбище на Мирновском шоссе была обнаружена могила с признаками возгорания. В ней захоронен военнослужащий – участник специальной-военной операции", - говорится в сообщении. В администрации подчеркнули, что полицией возбуждено уголовное дело, а со стороны местных властей оказывается помощь правоохранительным органам и родственникам погибшего. В свою очередь в пресс-службе МВД Крыма сообщили РИА Новости, что по факту повреждения могилы возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). "Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также возможных подозреваемых лиц", - подчеркнули в ведомстве.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, евпатория, республика крым, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ситуация в днр и лнр
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В Евпатории злоумышленники подожгли могилу участника спецоперации
В Евпатории возбудили уголовное дело из-за поджога могилы участника спецоперации