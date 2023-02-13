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Москалькова попросила проверить данные о мобилизованных из Татарстана - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/mobilizovannye-1851696493.html
Москалькова попросила проверить данные о мобилизованных из Татарстана
Москалькова попросила проверить данные о мобилизованных из Татарстана - РИА Новости, 13.02.2023
Москалькова попросила проверить данные о мобилизованных из Татарстана
Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что попросила начальника Генштаба Валерия Герасимова проверить информацию о том, что... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T14:16
2023-02-13T15:05
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
татьяна москалькова
республика татарстан (татарстан)
валерий герасимов
донецкая народная республика
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что попросила начальника Генштаба Валерия Герасимова проверить информацию о том, что мобилизованных из Татарстана якобы отправляли для выполнения боевых задач в рамках спецоперации "практически без вооружения". Ранее в соцсетях и мессенджерах было опубликовано видео, на котором около двух десятков мужчин в камуфляжной форме сообщают, что они - мобилизованные из Татарстана. По их словам, по прибытии в зону СВО их распределили по разным подразделениям, передали под командование ДНР и отправили на задание без какой-либо техники и поддержки, хотя они должны были составить вторую-третью линию обороны. "Направила обращение начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генералу армии Валерию Герасимову с просьбой провести проверку появившейся в сети информации о том, что мобилизованных из Республики Татарстан, практически без вооружения, отправляли для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. В воскресенье в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что мобилизованные жители Татарстана возвращены в свой полк.
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безопасность, россия, татьяна москалькова, республика татарстан (татарстан), валерий герасимов, донецкая народная республика, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Татьяна Москалькова, Республика Татарстан (Татарстан), Валерий Герасимов, Донецкая Народная Республика, Частичная мобилизация в России, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:16 13.02.2023 (обновлено: 15:05 13.02.2023)
 
Москалькова попросила проверить данные о мобилизованных из Татарстана

Москалькова попросила Генштаб проверить информацию о мобилизованных из Татарстана

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что попросила начальника Генштаба Валерия Герасимова проверить информацию о том, что мобилизованных из Татарстана якобы отправляли для выполнения боевых задач в рамках спецоперации "практически без вооружения".
Ранее в соцсетях и мессенджерах было опубликовано видео, на котором около двух десятков мужчин в камуфляжной форме сообщают, что они - мобилизованные из Татарстана. По их словам, по прибытии в зону СВО их распределили по разным подразделениям, передали под командование ДНР и отправили на задание без какой-либо техники и поддержки, хотя они должны были составить вторую-третью линию обороны.
"Направила обращение начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генералу армии Валерию Герасимову с просьбой провести проверку появившейся в сети информации о том, что мобилизованных из Республики Татарстан, практически без вооружения, отправляли для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции", - написала Москалькова в своем телеграм-канале.
В воскресенье в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что мобилизованные жители Татарстана возвращены в свой полк.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияТатьяна МоскальковаРеспублика Татарстан (Татарстан)Валерий ГерасимовДонецкая Народная РеспубликаЧастичная мобилизация в РоссииСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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