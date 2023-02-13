https://ria.ru/20230213/mobilizovannye-1851696493.html

Москалькова попросила проверить данные о мобилизованных из Татарстана

Москалькова попросила проверить данные о мобилизованных из Татарстана - РИА Новости, 13.02.2023

Москалькова попросила проверить данные о мобилизованных из Татарстана

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что попросила начальника Генштаба Валерия Герасимова проверить информацию о том, что... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T14:16

2023-02-13T14:16

2023-02-13T15:05

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

татьяна москалькова

республика татарстан (татарстан)

валерий герасимов

донецкая народная республика

частичная мобилизация в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сообщила, что попросила начальника Генштаба Валерия Герасимова проверить информацию о том, что мобилизованных из Татарстана якобы отправляли для выполнения боевых задач в рамках спецоперации "практически без вооружения". Ранее в соцсетях и мессенджерах было опубликовано видео, на котором около двух десятков мужчин в камуфляжной форме сообщают, что они - мобилизованные из Татарстана. По их словам, по прибытии в зону СВО их распределили по разным подразделениям, передали под командование ДНР и отправили на задание без какой-либо техники и поддержки, хотя они должны были составить вторую-третью линию обороны. "Направила обращение начальнику Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации генералу армии Валерию Герасимову с просьбой провести проверку появившейся в сети информации о том, что мобилизованных из Республики Татарстан, практически без вооружения, отправляли для выполнения боевых задач в рамках специальной военной операции", - написала Москалькова в своем телеграм-канале. В воскресенье в пресс-службе главы Татарстана сообщили, что мобилизованные жители Татарстана возвращены в свой полк.

https://ria.ru/20230206/tuva-1850106568.html

россия

республика татарстан (татарстан)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, татьяна москалькова, республика татарстан (татарстан), валерий герасимов, донецкая народная республика, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр