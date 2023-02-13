https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851731341.html
В СПЧ отреагировали на жалобы мобилизованных из Смоленска
В СПЧ отреагировали на жалобы мобилизованных из Смоленска - РИА Новости, 13.02.2023
В СПЧ отреагировали на жалобы мобилизованных из Смоленска
Совет по правам человека при президенте РФ будет следить за ситуацией с мобилизованными из Смоленска, которые обратились к члену СПЧ Еве Меркачевой с жалобой на РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:12
2023-02-13T16:12
2023-02-13T16:12
специальная военная операция на украине
общество
россия
смоленск
ева меркачева
совет по правам человека при президенте рф (спч)
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ будет следить за ситуацией с мобилизованными из Смоленска, которые обратились к члену СПЧ Еве Меркачевой с жалобой на действия командования. "Вот такое обращение получила, и удалось по линии СПЧ дать ему ход: назначена проверка. Поэтому если кто-то из вас столкнулся с подобным - пишите. Хоть кому-то поможем", - написала Меркачева в своем Telegram-канале и опубликовала текст обращения. В нем говорилось, что обратившиеся за помощью мобилизованные были отправлены в зону боевых действий из Смоленска, там они сразу попали на передовую, где пробыли в течение трех месяцев. После, как следует из письма, их отправили в глубокий тыл, а затем снова вернули в зону боевых действий, где в результате спецзадания было несколько погибших и раненые. Но, как утверждается в обращении, мобилизованным не дали "ни физически, ни морально отдохнуть", а отправили снова на задание. На обращение также отреагировали в самом СПЧ. "Совет будет следить за этой вопиющей ситуацией с мобилизованными, обратившимися за помощью к Еве Меркачевой", - сообщила пресс-служба Совета в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230213/mobilizovannye-1851696493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В СПЧ отреагировали на жалобы мобилизованных из Смоленска
СПЧ следит за ситуацией вокруг мобилизованных из Смоленска, пожаловавшихся на командование