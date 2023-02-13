https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851731341.html

В СПЧ отреагировали на жалобы мобилизованных из Смоленска

В СПЧ отреагировали на жалобы мобилизованных из Смоленска - РИА Новости, 13.02.2023

В СПЧ отреагировали на жалобы мобилизованных из Смоленска

Совет по правам человека при президенте РФ будет следить за ситуацией с мобилизованными из Смоленска, которые обратились к члену СПЧ Еве Меркачевой с жалобой на РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:12

2023-02-13T16:12

2023-02-13T16:12

специальная военная операция на украине

общество

россия

смоленск

ева меркачева

совет по правам человека при президенте рф (спч)

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ будет следить за ситуацией с мобилизованными из Смоленска, которые обратились к члену СПЧ Еве Меркачевой с жалобой на действия командования. "Вот такое обращение получила, и удалось по линии СПЧ дать ему ход: назначена проверка. Поэтому если кто-то из вас столкнулся с подобным - пишите. Хоть кому-то поможем", - написала Меркачева в своем Telegram-канале и опубликовала текст обращения. В нем говорилось, что обратившиеся за помощью мобилизованные были отправлены в зону боевых действий из Смоленска, там они сразу попали на передовую, где пробыли в течение трех месяцев. После, как следует из письма, их отправили в глубокий тыл, а затем снова вернули в зону боевых действий, где в результате спецзадания было несколько погибших и раненые. Но, как утверждается в обращении, мобилизованным не дали "ни физически, ни морально отдохнуть", а отправили снова на задание. На обращение также отреагировали в самом СПЧ. "Совет будет следить за этой вопиющей ситуацией с мобилизованными, обратившимися за помощью к Еве Меркачевой", - сообщила пресс-служба Совета в Telegram-канале.

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Кирилл Волков

общество, россия, смоленск, ева меркачева, совет по правам человека при президенте рф (спч), вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, ситуация в днр и лнр