https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851686919.html

В Госдуме не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации

В Госдуме не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации - РИА Новости, 13.02.2023

В Госдуме не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации

Тема второй волны частичной мобилизации Госдумой не рассматривается, заявил в понедельник замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T13:44

2023-02-13T13:44

2023-02-13T15:07

специальная военная операция на украине

госдума рф

безопасность

россия

юрий швыткин

ситуация в днр и лнр

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Тема второй волны частичной мобилизации Госдумой не рассматривается, заявил в понедельник замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин."Вопросы второй волны Госдумой и в нашем комитете, в частности, не обсуждаются", - сказал он в ходе пресс-конференции "Что изменилось за год СВО?". Комментируя заявления посольства США о готовящейся второй волне мобилизации, Швыткин заявил, что цель американцев – породить страх и напряжение в российском обществе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня также отрицательно ответил на вопрос о вероятности объявления второй волны частичной мобилизации.Эта тема возникла в информационном пространстве после призыва посольства США в России к своим гражданам не ездить в РФ или уехать оттуда из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать в доступе к консульской помощи США, подвергнуть мобилизации, воспрепятствовать выезду из России и/или призвать на военную службу".

https://ria.ru/20221207/mobilizatsiya-1837078285.html

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Кирилл Волков

госдума рф, безопасность, россия, юрий швыткин, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии