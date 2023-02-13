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В Госдуме не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851686919.html
В Госдуме не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации
В Госдуме не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации - РИА Новости, 13.02.2023
В Госдуме не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации
Тема второй волны частичной мобилизации Госдумой не рассматривается, заявил в понедельник замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:44
2023-02-13T15:07
специальная военная операция на украине
госдума рф
безопасность
россия
юрий швыткин
ситуация в днр и лнр
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Тема второй волны частичной мобилизации Госдумой не рассматривается, заявил в понедельник замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин."Вопросы второй волны Госдумой и в нашем комитете, в частности, не обсуждаются", - сказал он в ходе пресс-конференции "Что изменилось за год СВО?". Комментируя заявления посольства США о готовящейся второй волне мобилизации, Швыткин заявил, что цель американцев – породить страх и напряжение в российском обществе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня также отрицательно ответил на вопрос о вероятности объявления второй волны частичной мобилизации.Эта тема возникла в информационном пространстве после призыва посольства США в России к своим гражданам не ездить в РФ или уехать оттуда из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать в доступе к консульской помощи США, подвергнуть мобилизации, воспрепятствовать выезду из России и/или призвать на военную службу".
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госдума рф, безопасность, россия, юрий швыткин, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Госдума РФ, Безопасность, Россия, Юрий Швыткин, Ситуация в ДНР и ЛНР, Частичная мобилизация в России
13:44 13.02.2023 (обновлено: 15:07 13.02.2023)
 
В Госдуме не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации

Депутат Швыткин: в Госдуме не обсуждают возможность второй волны частичной мобилизации

© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Тема второй волны частичной мобилизации Госдумой не рассматривается, заявил в понедельник замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин.
"Вопросы второй волны Госдумой и в нашем комитете, в частности, не обсуждаются", - сказал он в ходе пресс-конференции "Что изменилось за год СВО?". Комментируя заявления посольства США о готовящейся второй волне мобилизации, Швыткин заявил, что цель американцев – породить страх и напряжение в российском обществе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня также отрицательно ответил на вопрос о вероятности объявления второй волны частичной мобилизации.
Эта тема возникла в информационном пространстве после призыва посольства США в России к своим гражданам не ездить в РФ или уехать оттуда из-за "непредсказуемых последствий" конфликта на Украине. По утверждению дипмиссии, в РФ могут "отказать в доступе к консульской помощи США, подвергнуть мобилизации, воспрепятствовать выезду из России и/или призвать на военную службу".
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Специальная военная операция на УкраинеГосдума РФБезопасностьРоссияЮрий ШвыткинСитуация в ДНР и ЛНРЧастичная мобилизация в России
 
 
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