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В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851669504.html
В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации
В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации - РИА Новости, 13.02.2023
В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации
В России не готовится продолжение частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:42
2023-02-13T14:02
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В России не готовится продолжение частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, таких данных нет", — ответил он журналистам, поинтересовавшимся, есть ли в Кремле данные о вероятности объявления второй волны.Этот вопрос возник в связи с тем, что посольство США в Москве призвало своих граждан, а также обладателей двойного гражданства воздерживаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится на территории страны, немедленно ее покинуть. В дипмиссии пояснили, что это связано с "непредсказуемыми последствиями" конфликта на Украине. Утверждается, что гражданам США в России якобы могут отказать в доступе к консульской помощи, подвергнуть мобилизации, помешать выезду и призвать на военную службу.Как заявил Песков, комментируя ситуацию, посольство США ранее уже публиковало подобные обращения."Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не в первый раз. Они и из Госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией", — подчеркнул представитель Кремля.Он отметил, что в обращении упоминаются в том числе обладатели двойного — российского и американского — гражданства. Для Москвы, вне зависимости от другого паспорта, они остаются в первую очередь гражданами России, заключил Песков.В России минувшей осенью прошла частичная мобилизация. В войска дополнительно призвали 300 тысяч человек. Как пояснял Владимир Путин, это было необходимо для контроля линии боевого соприкосновения, длина которой превысила тысячу километров. В декабре президент заявил, что проведенные мероприятия выявили определенные проблемы, которые нужно оперативно решать.
https://ria.ru/20230210/mobilizovannyy-1851165007.html
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частичная мобилизация в россии, россия, дмитрий песков
Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
12:42 13.02.2023 (обновлено: 14:02 13.02.2023)
 
В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации

Песков заявил об отсутствии данных о вероятности второй волны частичной мобилизации

© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в медиабанкПодготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Александр Мельников
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Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В России не готовится продолжение частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, таких данных нет", — ответил он журналистам, поинтересовавшимся, есть ли в Кремле данные о вероятности объявления второй волны.
Этот вопрос возник в связи с тем, что посольство США в Москве призвало своих граждан, а также обладателей двойного гражданства воздерживаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится на территории страны, немедленно ее покинуть. В дипмиссии пояснили, что это связано с "непредсказуемыми последствиями" конфликта на Украине. Утверждается, что гражданам США в России якобы могут отказать в доступе к консульской помощи, подвергнуть мобилизации, помешать выезду и призвать на военную службу.
Как заявил Песков, комментируя ситуацию, посольство США ранее уже публиковало подобные обращения.
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"Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не в первый раз. Они и из Госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией", — подчеркнул представитель Кремля.
Он отметил, что в обращении упоминаются в том числе обладатели двойного — российского и американского — гражданства. Для Москвы, вне зависимости от другого паспорта, они остаются в первую очередь гражданами России, заключил Песков.
В России минувшей осенью прошла частичная мобилизация. В войска дополнительно призвали 300 тысяч человек. Как пояснял Владимир Путин, это было необходимо для контроля линии боевого соприкосновения, длина которой превысила тысячу километров. В декабре президент заявил, что проведенные мероприятия выявили определенные проблемы, которые нужно оперативно решать.
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