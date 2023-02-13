https://ria.ru/20230213/mobilizatsiya-1851669504.html

В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации

В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации - РИА Новости, 13.02.2023

В Кремле ответили на вопрос о второй волне частичной мобилизации

В России не готовится продолжение частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:42

2023-02-13T12:42

2023-02-13T14:02

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В России не готовится продолжение частичной мобилизации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, таких данных нет", — ответил он журналистам, поинтересовавшимся, есть ли в Кремле данные о вероятности объявления второй волны.Этот вопрос возник в связи с тем, что посольство США в Москве призвало своих граждан, а также обладателей двойного гражданства воздерживаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится на территории страны, немедленно ее покинуть. В дипмиссии пояснили, что это связано с "непредсказуемыми последствиями" конфликта на Украине. Утверждается, что гражданам США в России якобы могут отказать в доступе к консульской помощи, подвергнуть мобилизации, помешать выезду и призвать на военную службу.Как заявил Песков, комментируя ситуацию, посольство США ранее уже публиковало подобные обращения."Такие призывы не посещать Россию и покинуть Россию мы слышим не в первый раз. Они и из Госдепартамента озвучивались неоднократно в последний период. Поэтому это не является какой-то новацией", — подчеркнул представитель Кремля.Он отметил, что в обращении упоминаются в том числе обладатели двойного — российского и американского — гражданства. Для Москвы, вне зависимости от другого паспорта, они остаются в первую очередь гражданами России, заключил Песков.В России минувшей осенью прошла частичная мобилизация. В войска дополнительно призвали 300 тысяч человек. Как пояснял Владимир Путин, это было необходимо для контроля линии боевого соприкосновения, длина которой превысила тысячу километров. В декабре президент заявил, что проведенные мероприятия выявили определенные проблемы, которые нужно оперативно решать.

https://ria.ru/20230210/mobilizovannyy-1851165007.html

https://ria.ru/20230131/kontrol-1848664633.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

частичная мобилизация в россии, россия, дмитрий песков