Узбекистан опроверг сообщения о передаче России месторождений нефти и газа
В Узбекистане опровергли сообщения о передаче России месторождений нефти и газа на 35 лет
Флаг Узбекистана. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 13 фев – РИА Новости. Власти Узбекистана не передавали компаниям, связанным с Россией, эксклюзивные права на все месторождения нефти и газа сроком на 35 лет, речь идет лишь о разработке одного месторождения на юге страны на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), заявил журналистам в понедельник министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов.
Ранее узбекская служба "Радио Свобода"* сообщила, что в 2017 году во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ российской стороне был передан полный и эксклюзивный контроль над всеми нефтяными и газовыми месторождениям страны на 35 лет.
"Информация о том, что Узбекистан якобы на 35 лет передал эксклюзивное право на все газовые и нефтяные месторождения компаниям, связанным с Россией, является ложной и неверно истолкованной информацией", - сказал Мирзамахмудов журналистам на видео, которое размещено в Telegram-канале национального информагентства УзА.
Министр уточнил, что основная часть разработанных газовых и нефтяных месторождений Узбекистана принадлежит АО "Узбекнефтегаз". По его словам, речь в материале "Радио Свобода"* идет лишь о газовом месторождении "25 лет Независимости", расположенном в Сурхандарьинской области на юге страны и разрабатываемого группой инвесторов на условиях соглашения о разделе продукции.
"Все затраты на 100 % покрываются инвесторами… Не менее 50 % чистого дохода (от проекта – ред.) будет поступать в казну Узбекистана", - добавил Мирзамахмудов.
В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов – Gas Project Development Central Asia, Altmax Holding и АО "Узнефтегаздобыча" – соглашение о разделе продукции на инвестблоке "Независимость Узбекистана" с доразведкой и разработкой месторождения "25 лет независимости" и строительством газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области. В октябре 2018 года стороны определили коммерческие условия проекта и одобрили создание единого инвестора Suhran Investments Limited для привлечения проектного финансирования.
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Проект общей стоимостью 5,27 миллиарда долларов намечено реализовать в два этапа. На первом этапе, в 2018-2022 годах, запланировано бурение скважин, обустройство месторождения, геологоразведочные работы на инвестиционном блоке, строительство инфраструктуры и ГПЗ. На втором этапе, с 2023 по 2025 год, планируется строительство газохимического комплекса мощностью 1,5 миллиарда кубометров газа с производством полимерных продуктов в объеме до 500 тысяч тонн в год с глубокой переработкой товарного газа. СРП рассчитано на 35 лет.
В апреле 2021 года ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Surhan Gas Chemical Operating Company, оператор проекта, подписали базовые индикативные условия финансирования разработки "25 лет Независимости" на сумму 900 миллионов долларов.
* СМИ, выполняющее функции иноагента