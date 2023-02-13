https://ria.ru/20230213/mestorozhdeniya-1851786486.html

Узбекистан опроверг сообщения о передаче России месторождений нефти и газа

Узбекистан опроверг сообщения о передаче России месторождений нефти и газа - РИА Новости, 13.02.2023

Узбекистан опроверг сообщения о передаче России месторождений нефти и газа

Власти Узбекистана не передавали компаниям, связанным с Россией, эксклюзивные права на все месторождения нефти и газа сроком на 35 лет, речь идет лишь о... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T18:54

2023-02-13T18:54

2023-02-13T18:54

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ТАШКЕНТ, 13 фев – РИА Новости. Власти Узбекистана не передавали компаниям, связанным с Россией, эксклюзивные права на все месторождения нефти и газа сроком на 35 лет, речь идет лишь о разработке одного месторождения на юге страны на условиях соглашения о разделе продукции (СРП), заявил журналистам в понедельник министр энергетики страны Журабек Мирзамахмудов. Ранее узбекская служба "Радио Свобода"* сообщила, что в 2017 году во время визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в РФ российской стороне был передан полный и эксклюзивный контроль над всеми нефтяными и газовыми месторождениям страны на 35 лет. Министр уточнил, что основная часть разработанных газовых и нефтяных месторождений Узбекистана принадлежит АО "Узбекнефтегаз". По его словам, речь в материале "Радио Свобода"* идет лишь о газовом месторождении "25 лет Независимости", расположенном в Сурхандарьинской области на юге страны и разрабатываемого группой инвесторов на условиях соглашения о разделе продукции. "Все затраты на 100 % покрываются инвесторами… Не менее 50 % чистого дохода (от проекта – ред.) будет поступать в казну Узбекистана", - добавил Мирзамахмудов. В апреле 2017 года правительство Узбекистана подписало с консорциумом инвесторов – Gas Project Development Central Asia, Altmax Holding и АО "Узнефтегаздобыча" – соглашение о разделе продукции на инвестблоке "Независимость Узбекистана" с доразведкой и разработкой месторождения "25 лет независимости" и строительством газоперерабатывающего комплекса в Сурхандарьинской области. В октябре 2018 года стороны определили коммерческие условия проекта и одобрили создание единого инвестора Suhran Investments Limited для привлечения проектного финансирования. Проект общей стоимостью 5,27 миллиарда долларов намечено реализовать в два этапа. На первом этапе, в 2018-2022 годах, запланировано бурение скважин, обустройство месторождения, геологоразведочные работы на инвестиционном блоке, строительство инфраструктуры и ГПЗ. На втором этапе, с 2023 по 2025 год, планируется строительство газохимического комплекса мощностью 1,5 миллиарда кубометров газа с производством полимерных продуктов в объеме до 500 тысяч тонн в год с глубокой переработкой товарного газа. СРП рассчитано на 35 лет. В апреле 2021 года ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Surhan Gas Chemical Operating Company, оператор проекта, подписали базовые индикативные условия финансирования разработки "25 лет Независимости" на сумму 900 миллионов долларов.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230211/neft-1851281565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, узбекистан, россия, шавкат мирзиеев, узбекнефтегаз, газпромбанк, в мире, нефть, природный газ