https://ria.ru/20230213/medotdelenie-1851721208.html
В липецком селе открылось отделение общей врачебной практики
В липецком селе открылось отделение общей врачебной практики - РИА Новости, 13.02.2023
В липецком селе открылось отделение общей врачебной практики
Отделение общей врачебной практики открылось в селе Косырёвка Липецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:55
2023-02-13T15:55
2023-02-13T15:55
липецкая область
липецкий район
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851721754_0:59:1001:622_1920x0_80_0_0_f00ef8c7bb1c873796a2136e5883ae76.jpg
ЛИПЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Отделение общей врачебной практики открылось в селе Косырёвка Липецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Отделение будет обслуживать более 4 тысяч человек из сёл Косырёвка, Кулешовка и Бруслановка. Сумма финансирования строительства отделения составила около 40 миллионов рублей.Как отметил Артамонов, в учреждении предусмотрены кабинеты врача общей практики, стоматолога, а также смотровой, процедурный, прививочный, функциональной диагностики, физиотерапевтический кабинеты, лаборатория, перевязочная, дневной стационар на две койки и аптечный пункт. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, а для соблюдения инфекционной безопасности приобретены стерилизационная установка и УФ-бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха в помещении."Новые учреждения, которые строятся в селах по программе модернизации здравоохранения, – современные, комфортные, красивые. В них предусмотрено все необходимое, чтобы первая помощь была оказана своевременно и на должном уровне", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230202/artamonov-1849192818.html
липецкий район
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851721754_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_bf07ced7bed117d419a7039ffb71f241.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкий район, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкий район, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Отделение общей врачебной практики открылось в селе Косырёвка Липецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Отделение будет обслуживать более 4 тысяч человек из сёл Косырёвка, Кулешовка и Бруслановка. Сумма финансирования строительства отделения составила около 40 миллионов рублей.
Как отметил Артамонов
, в учреждении предусмотрены кабинеты врача общей практики, стоматолога, а также смотровой, процедурный, прививочный, функциональной диагностики, физиотерапевтический кабинеты, лаборатория, перевязочная, дневной стационар на две койки и аптечный пункт. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, а для соблюдения инфекционной безопасности приобретены стерилизационная установка и УФ-бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха в помещении.
"Новые учреждения, которые строятся в селах по программе модернизации здравоохранения, – современные, комфортные, красивые. В них предусмотрено все необходимое, чтобы первая помощь была оказана своевременно и на должном уровне", – сказал Артамонов.