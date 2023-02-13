Рейтинг@Mail.ru
В липецком селе открылось отделение общей врачебной практики - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20230213/medotdelenie-1851721208.html
В липецком селе открылось отделение общей врачебной практики
В липецком селе открылось отделение общей врачебной практики - РИА Новости, 13.02.2023
В липецком селе открылось отделение общей врачебной практики
Отделение общей врачебной практики открылось в селе Косырёвка Липецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:55
2023-02-13T15:55
липецкая область
липецкий район
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851721754_0:59:1001:622_1920x0_80_0_0_f00ef8c7bb1c873796a2136e5883ae76.jpg
ЛИПЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Отделение общей врачебной практики открылось в селе Косырёвка Липецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Отделение будет обслуживать более 4 тысяч человек из сёл Косырёвка, Кулешовка и Бруслановка. Сумма финансирования строительства отделения составила около 40 миллионов рублей.Как отметил Артамонов, в учреждении предусмотрены кабинеты врача общей практики, стоматолога, а также смотровой, процедурный, прививочный, функциональной диагностики, физиотерапевтический кабинеты, лаборатория, перевязочная, дневной стационар на две койки и аптечный пункт. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, а для соблюдения инфекционной безопасности приобретены стерилизационная установка и УФ-бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха в помещении."Новые учреждения, которые строятся в селах по программе модернизации здравоохранения, – современные, комфортные, красивые. В них предусмотрено все необходимое, чтобы первая помощь была оказана своевременно и на должном уровне", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230202/artamonov-1849192818.html
липецкий район
липецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851721754_0:0:889:667_1920x0_80_0_0_bf07ced7bed117d419a7039ffb71f241.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкий район, липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкий район, Липецкая область, Игорь Артамонов
15:55 13.02.2023
 

В липецком селе открылось отделение общей врачебной практики

© Фото : правительство Липецкой областиОтделение общей врачебной практики в селе Косыревка Липецкого района Липецкой области
Отделение общей врачебной практики в селе Косыревка Липецкого района Липецкой области - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Отделение общей врачебной практики в селе Косыревка Липецкого района Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Отделение общей врачебной практики открылось в селе Косырёвка Липецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Отделение будет обслуживать более 4 тысяч человек из сёл Косырёвка, Кулешовка и Бруслановка. Сумма финансирования строительства отделения составила около 40 миллионов рублей.
Как отметил Артамонов, в учреждении предусмотрены кабинеты врача общей практики, стоматолога, а также смотровой, процедурный, прививочный, функциональной диагностики, физиотерапевтический кабинеты, лаборатория, перевязочная, дневной стационар на две койки и аптечный пункт. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, а для соблюдения инфекционной безопасности приобретены стерилизационная установка и УФ-бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха в помещении.
"Новые учреждения, которые строятся в селах по программе модернизации здравоохранения, – современные, комфортные, красивые. В них предусмотрено все необходимое, чтобы первая помощь была оказана своевременно и на должном уровне", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 11:53Липецкая область
В Липецкой области открылся первый в этом году ФАП
 
Липецкая областьЛипецкий районЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала