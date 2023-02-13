https://ria.ru/20230213/medotdelenie-1851721208.html

В липецком селе открылось отделение общей врачебной практики

В липецком селе открылось отделение общей врачебной практики - РИА Новости, 13.02.2023

В липецком селе открылось отделение общей врачебной практики

Отделение общей врачебной практики открылось в селе Косырёвка Липецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:55

2023-02-13T15:55

2023-02-13T15:55

липецкая область

липецкий район

липецкая область

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851721754_0:59:1001:622_1920x0_80_0_0_f00ef8c7bb1c873796a2136e5883ae76.jpg

ЛИПЕЦК, 13 фев – РИА Новости. Отделение общей врачебной практики открылось в селе Косырёвка Липецкого района Липецкой области в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", сообщил губернатор Игорь Артамонов.Отделение будет обслуживать более 4 тысяч человек из сёл Косырёвка, Кулешовка и Бруслановка. Сумма финансирования строительства отделения составила около 40 миллионов рублей.Как отметил Артамонов, в учреждении предусмотрены кабинеты врача общей практики, стоматолога, а также смотровой, процедурный, прививочный, функциональной диагностики, физиотерапевтический кабинеты, лаборатория, перевязочная, дневной стационар на две койки и аптечный пункт. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, а для соблюдения инфекционной безопасности приобретены стерилизационная установка и УФ-бактерицидный рециркулятор для обеззараживания воздуха в помещении."Новые учреждения, которые строятся в селах по программе модернизации здравоохранения, – современные, комфортные, красивые. В них предусмотрено все необходимое, чтобы первая помощь была оказана своевременно и на должном уровне", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230202/artamonov-1849192818.html

липецкий район

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкий район, липецкая область, игорь артамонов