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Найденную в Германии медаль тульского красноармейца передали родным - РИА Новости, 13.02.2023
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Тульская область
https://ria.ru/20230213/medal-1851745088.html
Найденную в Германии медаль тульского красноармейца передали родным
Найденную в Германии медаль тульского красноармейца передали родным - РИА Новости, 13.02.2023
Найденную в Германии медаль тульского красноармейца передали родным
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал родственникам найденную в Германии медаль красноармейца Виктора Голубева, погибшего в 1944 году, сообщил РИА... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T16:47
2023-02-13T16:47
тульская область
россия
германия
алексей дюмин
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ТУЛА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал родственникам найденную в Германии медаль красноармейца Виктора Голубева, погибшего в 1944 году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.По словам собеседника агентства, 2 февраля в ходе встречи президента Владимира Путина с представителями патриотических и молодежных организаций о медали главе государства рассказал юнармеец Лев Кравченко. Награду нашел и передал российской стороне житель Германии. Медалью "За отвагу" приказом от 11 марта 1943 года был награждён боец автоматной роты 91-го гвардейского стрелкового полка, гвардии красноармеец Виктор Александрович Голубев. В боях в Ростовской области из личного оружия он уничтожил 13 гитлеровцев. Виктор Голубев был жителем Заокского района Тульской области.В понедельник в Музее обороны Тулы состоялась торжественная церемония передачи медали. Награду родным вручил губернатор Алексей Дюмин."Президент России Владимир Владимирович Путин поручил мне передать родственникам героя его медаль, найденную в Германии", – приводят в правительстве слова Дюмина.Глава региона отметил, что Тульская земля во все времена была и остаётся родиной настоящих патриотов, легендарных оружейников, мужественных воинов, которые ратными и трудовыми подвигами прославляли и защищали родной край. В годы Великой Отечественной войны почти 480 тысяч туляков отправились сражаться за Родину.Сегодня, подчеркнул Алексей Дюмин, на фронт уходят потомки ветеранов, наследники победителей, настоящие мужчины разных возрастов и профессий."Во все исторические периоды России наша сила была, есть и будет в преемственности поколений. В готовности до конца сражаться за свою страну. В истинной, не фальшивой любви к своей Родине, своему народу. В это судьбоносное для страны время, все мы должны быть едины. Должны поддерживать наших воинов. Верить в них. Победа будет за нами!" - сказал губернатор.Также, по информации правительства, в рамках мероприятия Дюмин вручил государственные награды участникам специальной военной операции и работникам оборонных предприятий.
https://ria.ru/20221219/tur-1839720904.html
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россия, германия, алексей дюмин
Тульская область, Россия, Германия, Алексей Дюмин
16:47 13.02.2023
 

Найденную в Германии медаль тульского красноармейца передали родным

© Фото : пресс-службы правительства Тульской областиНайденную в Германии медаль тульского красноармейца передали родным
Найденную в Германии медаль тульского красноармейца передали родным - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : пресс-службы правительства Тульской области
Найденную в Германии медаль тульского красноармейца передали родным
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ТУЛА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал родственникам найденную в Германии медаль красноармейца Виктора Голубева, погибшего в 1944 году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
По словам собеседника агентства, 2 февраля в ходе встречи президента Владимира Путина с представителями патриотических и молодежных организаций о медали главе государства рассказал юнармеец Лев Кравченко. Награду нашел и передал российской стороне житель Германии. Медалью "За отвагу" приказом от 11 марта 1943 года был награждён боец автоматной роты 91-го гвардейского стрелкового полка, гвардии красноармеец Виктор Александрович Голубев. В боях в Ростовской области из личного оружия он уничтожил 13 гитлеровцев. Виктор Голубев был жителем Заокского района Тульской области.
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В понедельник в Музее обороны Тулы состоялась торжественная церемония передачи медали. Награду родным вручил губернатор Алексей Дюмин.
"Президент России Владимир Владимирович Путин поручил мне передать родственникам героя его медаль, найденную в Германии", – приводят в правительстве слова Дюмина.
Глава региона отметил, что Тульская земля во все времена была и остаётся родиной настоящих патриотов, легендарных оружейников, мужественных воинов, которые ратными и трудовыми подвигами прославляли и защищали родной край. В годы Великой Отечественной войны почти 480 тысяч туляков отправились сражаться за Родину.
Сегодня, подчеркнул Алексей Дюмин, на фронт уходят потомки ветеранов, наследники победителей, настоящие мужчины разных возрастов и профессий.
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"Во все исторические периоды России наша сила была, есть и будет в преемственности поколений. В готовности до конца сражаться за свою страну. В истинной, не фальшивой любви к своей Родине, своему народу. В это судьбоносное для страны время, все мы должны быть едины. Должны поддерживать наших воинов. Верить в них. Победа будет за нами!" - сказал губернатор.
Также, по информации правительства, в рамках мероприятия Дюмин вручил государственные награды участникам специальной военной операции и работникам оборонных предприятий.
 
Тульская областьРоссияГерманияАлексей Дюмин
 
 
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