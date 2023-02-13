https://ria.ru/20230213/medal-1851745088.html

Найденную в Германии медаль тульского красноармейца передали родным

Найденную в Германии медаль тульского красноармейца передали родным - РИА Новости, 13.02.2023

Найденную в Германии медаль тульского красноармейца передали родным

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал родственникам найденную в Германии медаль красноармейца Виктора Голубева, погибшего в 1944 году, сообщил РИА... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T16:47

2023-02-13T16:47

2023-02-13T16:47

тульская область

россия

германия

алексей дюмин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851743460_0:0:1299:731_1920x0_80_0_0_9b2bcf07e4479657063ef7961c2289c9.jpg

ТУЛА, 13 фев - РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин передал родственникам найденную в Германии медаль красноармейца Виктора Голубева, погибшего в 1944 году, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.По словам собеседника агентства, 2 февраля в ходе встречи президента Владимира Путина с представителями патриотических и молодежных организаций о медали главе государства рассказал юнармеец Лев Кравченко. Награду нашел и передал российской стороне житель Германии. Медалью "За отвагу" приказом от 11 марта 1943 года был награждён боец автоматной роты 91-го гвардейского стрелкового полка, гвардии красноармеец Виктор Александрович Голубев. В боях в Ростовской области из личного оружия он уничтожил 13 гитлеровцев. Виктор Голубев был жителем Заокского района Тульской области.В понедельник в Музее обороны Тулы состоялась торжественная церемония передачи медали. Награду родным вручил губернатор Алексей Дюмин."Президент России Владимир Владимирович Путин поручил мне передать родственникам героя его медаль, найденную в Германии", – приводят в правительстве слова Дюмина.Глава региона отметил, что Тульская земля во все времена была и остаётся родиной настоящих патриотов, легендарных оружейников, мужественных воинов, которые ратными и трудовыми подвигами прославляли и защищали родной край. В годы Великой Отечественной войны почти 480 тысяч туляков отправились сражаться за Родину.Сегодня, подчеркнул Алексей Дюмин, на фронт уходят потомки ветеранов, наследники победителей, настоящие мужчины разных возрастов и профессий."Во все исторические периоды России наша сила была, есть и будет в преемственности поколений. В готовности до конца сражаться за свою страну. В истинной, не фальшивой любви к своей Родине, своему народу. В это судьбоносное для страны время, все мы должны быть едины. Должны поддерживать наших воинов. Верить в них. Победа будет за нами!" - сказал губернатор.Также, по информации правительства, в рамках мероприятия Дюмин вручил государственные награды участникам специальной военной операции и работникам оборонных предприятий.

https://ria.ru/20221219/tur-1839720904.html

https://ria.ru/20221206/avtobusy-1836739066.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, германия, алексей дюмин