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Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы - РИА Новости, 13.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230213/maldivy-1851659158.html
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы - РИА Новости, 13.02.2023
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы
Министерство туризма Мальдивских островов сообщило, что за январь и первую неделю февраля 2023 года страна приняла более 220 574 туристов (+31 процент по... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T12:36
2023-02-13T12:36
туризм
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туризм
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куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министерство туризма Мальдивских островов сообщило, что за январь и первую неделю февраля 2023 года страна приняла более 220 574 туристов (+31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), у россиян – первое место прибытиям, сообщает АТОР.Согласно официальной статистике, в январе 2023 года на Мальдивы прибыли 172 536 туристов, в то время как за первую неделю февраля – еще 48 038 гостей. В среднем в сутки приезжает 5656 человек, а средняя продолжительность отпуска на Мальдивах – восемь дней.Россия по-прежнему остается ведущим въездным рынком Мальдив с долей 13,1 процента (28 873 прибытий в январе и первую неделю февраля). Большинство туроператоров в этом году наблюдают повышенный интерес к направлению. Огромным спросом пользуются туры на длинные февральские выходные. "Большое число туристов присоединили эти дни к своим отпускам, здесь наблюдаем прирост 25 процентов", – сообщили в компании "Русский Экспресс"."Спрос на туры в феврале на Мальдивы всегда очень высокий – в среднем, по сравнению с 2022 годом, увеличился как минимум на 40 процентов", – подтверждают эксперты туроператора Ambotis Holidays."У нас все места на 14 и 23 февраля проданы, мы делаем сейчас упор на вылеты уже в начале весны – с захватом празднования 8 марта", – рассказали в Coral Travel.По данным экспертов, цена на туры с вылетом 22 февраля на семь ночей в самые популярные отели составляет 310-360 тысяч рублей на двоих с перелетом.
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новости - туризм, туристы, туризм, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Мальдивы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море
12:36 13.02.2023
 
Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы

Примерно 30 тысяч российских туристов посетили Мальдивы в этом году

© РИА Новости / Мария СеливановаТуристка на Мальдивах
Туристка на Мальдивах - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министерство туризма Мальдивских островов сообщило, что за январь и первую неделю февраля 2023 года страна приняла более 220 574 туристов (+31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), у россиян – первое место прибытиям, сообщает АТОР.
Согласно официальной статистике, в январе 2023 года на Мальдивы прибыли 172 536 туристов, в то время как за первую неделю февраля – еще 48 038 гостей. В среднем в сутки приезжает 5656 человек, а средняя продолжительность отпуска на Мальдивах – восемь дней.
Россия по-прежнему остается ведущим въездным рынком Мальдив с долей 13,1 процента (28 873 прибытий в январе и первую неделю февраля). Большинство туроператоров в этом году наблюдают повышенный интерес к направлению.
Огромным спросом пользуются туры на длинные февральские выходные. "Большое число туристов присоединили эти дни к своим отпускам, здесь наблюдаем прирост 25 процентов", – сообщили в компании "Русский Экспресс".
"Спрос на туры в феврале на Мальдивы всегда очень высокий – в среднем, по сравнению с 2022 годом, увеличился как минимум на 40 процентов", – подтверждают эксперты туроператора Ambotis Holidays.
"У нас все места на 14 и 23 февраля проданы, мы делаем сейчас упор на вылеты уже в начале весны – с захватом празднования 8 марта", – рассказали в Coral Travel.
По данным экспертов, цена на туры с вылетом 22 февраля на семь ночей в самые популярные отели составляет 310-360 тысяч рублей на двоих с перелетом.
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