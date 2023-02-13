https://ria.ru/20230213/maldivy-1851659158.html

Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы

Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы - РИА Новости, 13.02.2023

Россияне стали лидерами по турпотоку на Мальдивы

Министерство туризма Мальдивских островов сообщило, что за январь и первую неделю февраля 2023 года страна приняла более 220 574 туристов (+31 процент по... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T12:36

2023-02-13T12:36

2023-02-13T12:36

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Министерство туризма Мальдивских островов сообщило, что за январь и первую неделю февраля 2023 года страна приняла более 220 574 туристов (+31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2022 года), у россиян – первое место прибытиям, сообщает АТОР.Согласно официальной статистике, в январе 2023 года на Мальдивы прибыли 172 536 туристов, в то время как за первую неделю февраля – еще 48 038 гостей. В среднем в сутки приезжает 5656 человек, а средняя продолжительность отпуска на Мальдивах – восемь дней.Россия по-прежнему остается ведущим въездным рынком Мальдив с долей 13,1 процента (28 873 прибытий в январе и первую неделю февраля). Большинство туроператоров в этом году наблюдают повышенный интерес к направлению. Огромным спросом пользуются туры на длинные февральские выходные. "Большое число туристов присоединили эти дни к своим отпускам, здесь наблюдаем прирост 25 процентов", – сообщили в компании "Русский Экспресс"."Спрос на туры в феврале на Мальдивы всегда очень высокий – в среднем, по сравнению с 2022 годом, увеличился как минимум на 40 процентов", – подтверждают эксперты туроператора Ambotis Holidays."У нас все места на 14 и 23 февраля проданы, мы делаем сейчас упор на вылеты уже в начале весны – с захватом празднования 8 марта", – рассказали в Coral Travel.По данным экспертов, цена на туры с вылетом 22 февраля на семь ночей в самые популярные отели составляет 310-360 тысяч рублей на двоих с перелетом.

https://ria.ru/20230116/puteshestviya-1844699022.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, мальдивы, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море