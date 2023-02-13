https://ria.ru/20230213/makeevka-1851601221.html
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 13.02.2023
Украинские войска обстреляли Макеевку
Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:27
2023-02-13T08:27
2023-02-13T08:27
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:08.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", говорится в телеграм-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230213/donetsk-1851584216.html
https://ria.ru/20230212/makeevka-1851547533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
Украинские войска обстреляли Макеевку
В ДНР заявили. что украинские войска обстреляли Макеевку снарядами натовского калибра