https://ria.ru/20230213/makeevka-1851601221.html

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку - РИА Новости, 13.02.2023

Украинские войска обстреляли Макеевку

Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:27

2023-02-13T08:27

2023-02-13T08:27

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 13 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:08.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", говорится в телеграм-канале ведомства. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230213/donetsk-1851584216.html

https://ria.ru/20230212/makeevka-1851547533.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато