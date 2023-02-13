https://ria.ru/20230213/latviya-1851722648.html

Задержанная в Латвии активистка Андриец считает, что ее скоро освободят

Задержанная в Латвии активистка Андриец считает, что ее скоро освободят - РИА Новости, 13.02.2023

Задержанная в Латвии активистка Андриец считает, что ее скоро освободят

Задержанная в Латвии активистка Татьяна Андриец в письме матери заявила, что не сомневается в скором освобождении, письмо опубликовала в соцсетях латвийская... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:52

2023-02-13T15:52

2023-02-13T15:52

в мире

латвия

россия

рига

санкт-петербургский государственный университет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0a/1851294141_0:525:2048:1677_1920x0_80_0_0_0405710f94cf3d581ab1d2a251b2d14b.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Задержанная в Латвии активистка Татьяна Андриец в письме матери заявила, что не сомневается в скором освобождении, письмо опубликовала в соцсетях латвийская журналистка Алла Березовская. "Мама, не волнуйся, скоро меня выпустят, я не сомневаюсь. Совесть моя чиста, я ничего плохого не делала. А свободы лишить, посадив в тюрьму, меня не могут, потому что она у меня внутренняя. Всем друзьям и соратникам передавай привет", - говорится в тексте письма Андриец матери, опубликованном Березовской в Facebook*. Андриец, которая является студенткой СПбГУ, отметила также, что не хочет уходить в академический отпуск. "Или, может быть, можно договориться, чтобы подождали немного? Вдруг меня выпустят через месяц? И я бы с лёгкостью наверстала", - написала она. Андриец сообщила, что находится на карантине в Илгуциемской женской тюрьме в Риге, а до этого содержалась в Рижском СИЗО. Ранее Рижский городской суд постановил арестовать задержанную 6 февраля гражданку Латвии активистку Андриец. По словам адвоката, суд отклонил предложение о внесении залога. Партия Русский союз Латвии сообщила, что Андриец предъявлены обвинения в помощи иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, и в нарушении санкций. Посольство РФ в Латвии выразило готовность оказать правовую и дипломатическую помощь для ее освобождения. В пресс-службе СПбГУ РИА Новости сообщили, что пока не располагают информацией, обращалась ли в вуз за помощью Андриец или ее представители. Как отмечают в университете, эта студентка является участником антифашистского движения. Ранее, в августе 2022 года, девушка была задержана властями Латвии за участие в акции против сноса памятника освободителям Риги.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230210/andriets-1851287042.html

https://ria.ru/20230206/aven-1850130824.html

латвия

россия

рига

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, латвия, россия, рига, санкт-петербургский государственный университет