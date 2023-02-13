https://ria.ru/20230213/kustinskaya-1851733749.html
Советская Брижит Бардо: любовь и боль Натальи Кустинской
Советская Брижит Бардо: любовь и боль Натальи Кустинской - РИА Новости, 13.02.2023
Советская Брижит Бардо: любовь и боль Натальи Кустинской
"Советская Брижит Бардо" — французский журнал Candide в 1960-х внес Наталью Кустинскую в список самых красивых женщин мира. Перед ее голливудским шармом... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T20:02
2023-02-13T20:02
2023-02-13T20:02
культура
наталья кустинская
знаменитости
муслим магомаев
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"Советская Брижит Бардо" — французский журнал Candide в 1960-х внес Наталью Кустинскую в список самых красивых женщин мира. Перед ее голливудским шармом невозможно было устоять. Светлые локоны, громадные глаза цвета моря и чувственные губы — настоящий секс-символ. Мужчины влюблялись в актрису с первого взгляда, а женщины ей завидовали. Такая внешность — очевидный предмет для сплетен и разговоров. И ведь она еще и дерзко наряжалась — была иконой стиля. Но красота не равняется счастью. Предательство мужей, смерть сына и внука, серьезные проблемы со здоровьем — чарующая внешность не оградила Кустинскую от трагедий. Ее первый муж — постановщик Юрий Чулюкин. Казалось бы, она должна сниматься чуть ли не в каждом его фильме. Но в легендарную картину "Девчата" (1961 год) ее не взяли, как она ни просила. Актриса в одночасье стала звездой в 1963-м — сыграла в культовом фильме "Три плюс два" Генриха Оганесяна. А после — простой. Лишь одна роль за три года.В 1966 году Наталья все же появилась в ленте своего супруга "Королевская регата". И во время съемок узнала, что Чулюкин ей изменяет. Кустинская доиграла роль. А потом поехала знакомиться с соперницей — девушка уже поселилась в квартире матери Юрия. Знаменитую актрису разлучница встретила в его халате. Наталья лишь оставила несколько прощальных строк супругу.От второго мужа, дипломата Олега Волкова, Кустинская родила сына Дмитрия. Но брак не был долгим — всего три года. А ведь он прошел испытание в виде ухаживаний Муслима Магомаева: легендарный певец встретил Наталью в Минске и никак не мог забыть ее. Мечта всех женщин СССР предлагал актрисе руку и сердце. Но она осталась верна супругу. Разлучил их космонавт — Борис Егоров.Последний был женат на Наталье Фатеевой (другой звезде "Три плюс два"), когда влюбился в Кустинскую. Говорят, брак уже был близок к распаду. Но белокурую красотку все равно обвиняли: "Разрушила семью", "Увела мужа у подруги"... Егорову тоже досталось. Где это видано, чтобы Герой Советского Союза уходил от жены — уже второй по счету? И все же космонавт и актриса были счастливы вместе. Сын Натальи даже взял фамилию отчима. Но и этот брак закончился изменой. Наталья попала в больницу с переломом берцовой кости. Муж редко навещал ее. Зато пришла его любовница. Простить измену Кустинская не смогла. Едва оправившись от перелома, она получила еще одну травму — открытую черепно-мозговую: упала с лестницы. Выжила чудом. Дальше одна трагедия сменяла другую. Актриса похоронила четвертого мужа и семимесячного внука. У крохи была гидроцефалия. А после этот мир покинул ее единственный ребенок. В 13 лет Митя снялся в "Чучеле" — сыграл мальчика, который так нравился героине Кристины Орбакайте. Ему пророчили хорошее будущее. Получилось иначе. Сошелся с женщиной, у которой, говорят, была пагубная зависимость. И умер Дмитрий при загадочных обстоятельствах. Ходят слухи, что его убили.Наталья впала в депрессию. И запила. Быстро стала терять красоту.Кустинская после выходила замуж еще дважды. И даже завязала с алкоголем — ради памяти о сыне. Но жизнь ее все равно была тяжелой. Последствия травм, остеоартроз, сахарный диабет. В 2010-м она сломала позвоночник — упала в ванной. В феврале 2012-го Наталья вновь упала — с кровати. Ее обездвиженные ноги оказались под батареей — в таком положении она провела несколько часов и получила сильные ожоги. А в декабре того же года у нее случился инсульт. И Кустинской не стало. У нее не самая большая фильмография. Но роли запоминающиеся. Яркие. Чего стоит только ее "Алло, Галочка? Ты не поверишь!" в комедии Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наталья кустинская, знаменитости, муслим магомаев
Культура, Наталья Кустинская, Знаменитости, Муслим Магомаев
"Советская Брижит Бардо" — французский журнал Candide в 1960-х внес Наталью Кустинскую в список самых красивых женщин мира. Перед ее голливудским шармом невозможно было устоять. Светлые локоны, громадные глаза цвета моря и чувственные губы — настоящий секс-символ. Мужчины влюблялись в актрису с первого взгляда, а женщины ей завидовали. Такая внешность — очевидный предмет для сплетен и разговоров. И ведь она еще и дерзко наряжалась — была иконой стиля.
Но красота не равняется счастью. Предательство мужей, смерть сына и внука, серьезные проблемы со здоровьем — чарующая внешность не оградила Кустинскую от трагедий.
Ее первый муж — постановщик Юрий Чулюкин. Казалось бы, она должна сниматься чуть ли не в каждом его фильме. Но в легендарную картину "Девчата" (1961 год) ее не взяли, как она ни просила. Актриса в одночасье стала звездой в 1963-м — сыграла в культовом фильме "Три плюс два" Генриха Оганесяна. А после — простой. Лишь одна роль за три года.
В 1966 году Наталья все же появилась в ленте своего супруга "Королевская регата". И во время съемок узнала, что Чулюкин ей изменяет. Кустинская доиграла роль. А потом поехала знакомиться с соперницей — девушка уже поселилась в квартире матери Юрия. Знаменитую актрису разлучница встретила в его халате. Наталья лишь оставила несколько прощальных строк супругу.
От второго мужа, дипломата Олега Волкова, Кустинская родила сына Дмитрия. Но брак не был долгим — всего три года. А ведь он прошел испытание в виде ухаживаний Муслима Магомаева: легендарный певец встретил Наталью в Минске и никак не мог забыть ее. Мечта всех женщин СССР предлагал актрисе руку и сердце. Но она осталась верна супругу. Разлучил их космонавт — Борис Егоров.
Последний был женат на Наталье Фатеевой (другой звезде "Три плюс два"), когда влюбился в Кустинскую. Говорят, брак уже был близок к распаду. Но белокурую красотку все равно обвиняли: "Разрушила семью", "Увела мужа у подруги"... Егорову тоже досталось. Где это видано, чтобы Герой Советского Союза уходил от жены — уже второй по счету?
И все же космонавт и актриса были счастливы вместе. Сын Натальи даже взял фамилию отчима. Но и этот брак закончился изменой.
Наталья попала в больницу с переломом берцовой кости. Муж редко навещал ее. Зато пришла его любовница. Простить измену Кустинская не смогла. Едва оправившись от перелома, она получила еще одну травму — открытую черепно-мозговую: упала с лестницы. Выжила чудом.
Дальше одна трагедия сменяла другую. Актриса похоронила четвертого мужа и семимесячного внука. У крохи была гидроцефалия. А после этот мир покинул ее единственный ребенок. В 13 лет Митя снялся в "Чучеле" — сыграл мальчика, который так нравился героине Кристины Орбакайте. Ему пророчили хорошее будущее. Получилось иначе. Сошелся с женщиной, у которой, говорят, была пагубная зависимость. И умер Дмитрий при загадочных обстоятельствах. Ходят слухи, что его убили.
Наталья впала в депрессию. И запила. Быстро стала терять красоту.
Кустинская после выходила замуж еще дважды. И даже завязала с алкоголем — ради памяти о сыне. Но жизнь ее все равно была тяжелой.
Последствия травм, остеоартроз, сахарный диабет. В 2010-м она сломала позвоночник — упала в ванной. В феврале 2012-го Наталья вновь упала — с кровати. Ее обездвиженные ноги оказались под батареей — в таком положении она провела несколько часов и получила сильные ожоги. А в декабре того же года у нее случился инсульт. И Кустинской не стало.
У нее не самая большая фильмография. Но роли запоминающиеся. Яркие. Чего стоит только ее "Алло, Галочка? Ты не поверишь!" в комедии Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию".