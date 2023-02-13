https://ria.ru/20230213/koronavirus-1851645955.html
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 2403 случая COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:45
2023-02-13T11:45
2023-02-13T11:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_f5e2f3e0875139480d028130c95d8fce.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2403 случая COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2403, госпитализированы 124 человека, выздоровели 1577 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 2658 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 381 387 случаев коронавируса, выздоровели 3 177 963 человека, умерли 48 035 человек.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572027724_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b8320d756efcbe07a3febf771f436b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2403 случая COVID-19, умерли 11 человек
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости.
За сутки в Москве выявлено 2403 случая COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф
.
"Выявлено случаев за сутки - 2403, госпитализированы 124 человека, выздоровели 1577 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 2658 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 381 387 случаев коронавируса, выздоровели 3 177 963 человека, умерли 48 035 человек.