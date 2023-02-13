https://ria.ru/20230213/koronavirus-1851645955.html

В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 2403 случая COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T11:45

2023-02-13T11:45

2023-02-13T11:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2403 случая COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2403, госпитализированы 124 человека, выздоровели 1577 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 2658 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 381 387 случаев коронавируса, выздоровели 3 177 963 человека, умерли 48 035 человек.

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва