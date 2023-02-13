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В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230213/koronavirus-1851645955.html
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19 - РИА Новости, 13.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 2403 случая COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T11:45
2023-02-13T11:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2403 случая COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2403, госпитализированы 124 человека, выздоровели 1577 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 2658 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 381 387 случаев коронавируса, выздоровели 3 177 963 человека, умерли 48 035 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
11:45 13.02.2023
 
В Москве за сутки госпитализировали 124 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявили 2403 случая COVID-19, умерли 11 человек

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкМедицинский работник в госпитале
Медицинский работник в госпитале - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Медицинский работник в госпитале. Архивное фото
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 2403 случая COVID, умерли 11 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 2403, госпитализированы 124 человека, выздоровели 1577 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне было выявлено 2658 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 381 387 случаев коронавируса, выздоровели 3 177 963 человека, умерли 48 035 человек.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
 
 
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