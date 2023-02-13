https://ria.ru/20230213/kontrataka-1851601720.html

ВСУ провели неудачные попытки контратаковать в ЛНР

ВСУ провели неудачные попытки контратаковать в ЛНР - РИА Новости, 13.02.2023

ВСУ провели неудачные попытки контратаковать в ЛНР

Киевские силовики попытались контратаковать позиции российской армии на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:30

2023-02-13T08:30

2023-02-13T10:12

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Киевские силовики попытались контратаковать позиции российской армии на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Также он отметил, что после перегруппировки и восполнения потерь Киев продолжает попытки контрнаступления.На минувшей неделе Марочко отмечал, что ВСУ активизировали диверсионную деятельность на Купянском и Краснолиманском направлениях. В регионе зафиксировали хорошо экипированные и подготовленные группы численностью до десяти человек с современными средствами связи и наблюдения.Как сообщало накануне Минобороны, за предшествующие сутки Киев потерял на Краснолиманском направлении до 100 военнослужащих.

https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, луганская народная республика, андрей марочко