08:30 13.02.2023 (обновлено: 10:12 13.02.2023)
ВСУ провели неудачные попытки контратаковать в ЛНР
Эксперт Марочко: Киев ведет неудачные попытки контратаки на Краснолиманском направлении
© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 фев — РИА Новости. Киевские силовики попытались контратаковать позиции российской армии на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
"В ходе боев ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) не удалось прорвать наши оборонительные позиции, и, понеся потери до батальона, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи", — рассказал собеседник агентства.
Также он отметил, что после перегруппировки и восполнения потерь Киев продолжает попытки контрнаступления.
На минувшей неделе Марочко отмечал, что ВСУ активизировали диверсионную деятельность на Купянском и Краснолиманском направлениях. В регионе зафиксировали хорошо экипированные и подготовленные группы численностью до десяти человек с современными средствами связи и наблюдения.
Как сообщало накануне Минобороны, за предшествующие сутки Киев потерял на Краснолиманском направлении до 100 военнослужащих.