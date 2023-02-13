https://ria.ru/20230213/kino-1849579367.html

Екатерина Яковлева: "Мы хотим донести до всех правду об СВО"

Екатерина Яковлева: "Мы хотим донести до всех правду об СВО" - РИА Новости, 13.02.2023

Екатерина Яковлева: "Мы хотим донести до всех правду об СВО"

Международный фестиваль документального кино aRTel.doc: Время героев пройдет в Москве. Его тема — "Время героев", все картины — о людях, которые участвуют или... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T07:00

2023-02-13T07:00

2023-02-13T12:16

москва

культура

кино и сериалы

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МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Международный фестиваль документального кино aRTel.doc: Время героев пройдет в Москве. Его тема — "Время героев", все картины — о людях, которые участвуют или находятся в зоне СВО. Генеральный продюсер фестиваля, руководитель документального вещания RT Екатерина Яковлева рассказала, какие проекты сейчас интересны зрителю и как любой человек с телефоном может снять свой фильм.Фестиваль пройдет с 24 по 26 февраля. Попасть на него можно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте. Идея фестиваля возникла летом. Сначала мы запустили киноклуб aRTel.doc и стали звать публику на просмотр фильмов, в частности, из зоны СВО. Опасались, что городской зритель хочет только развлекательный контент. Но оказалось, что у людей есть запрос обсуждать эту тему, задавать вопросы авторам, героям, которых мы приглашали на дискуссии. Мы хотим донести до всех, до кого сможем дотянуться, правду об СВО, жизни на фронте. Ведь там, куда ни направь камеру, везде драма, героизм. Там люди раскрываются невероятным образом, меняются ценности.Формат документального кино сейчас востребован, потому что наша жизнь стала интереснее и непредсказуемее вымысла. Ни один сценарист не сможет придумать того, что происходит в мире. Реальность стала так насыщенна и драматична, в ней столько историй, что просто бери и фиксируй.Мы стараемся в наших проектах избегать оценочных суждений. Все построено на интервью, живых диалогах. Но каждый человек любой материал пропускает через свою огранку. Если послать двух разных режиссеров на одну тему, они привезут два непохожих фильма.Главный принцип этого фестиваля — неравнодушие. Тема болезненная. Сложно было отбирать работы, поскольку много хороших проектов. В программе есть картины телеканалов "Россия", "Спас", Первого канала, много независимых кинематографистов, есть работа француженки.Особенно впечатлила картина независимого режиссера "Донецкая вратарница" Натальи Батраевой. Она про Иверский женский монастырь, который находится напротив Донецкого аэропорта. Фильм, который снимался с 2014 года, о том, как монахини каждый день делают выбор: спрятаться или остаться в обители. Есть проект "Культурный фронт" — о поэтах и музыкантах, которые выступают на фронте. Чудесная лента — про опасную работу военкоров.Будут питчинги начинающих документалистов. Выберем лучших и предложим копродакшен — на нашей платформе снять картину. Мы делимся ресурсами и возможностью распространения фильма. Также пройдут мастер-классы по военной документалистике, лекции, круглый стол о благотворительности. Сейчас документалистом может стать каждый, у кого есть смартфон. Мы такие работы даже выпускаем в эфир. Нужно выучить законы драматургии, выбрать актуальную тему — и вперед, можно снимать, выкладывать в Сети, искать своих зрителей.У меня один критерий — интересна мне тема или нет. Она может быть любой. Сейчас в интернет-пространстве действует правило трех секунд — смог ли ты завлечь за это время пользователей. Но главное — показать историю человека.Фестиваль пройдёт с 24 по 26 в ЦДП (Покровка, 47).

https://ria.ru/20230130/arteldoc-1848486949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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