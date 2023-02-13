Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме одобрили поправки о документах об инвалидности в новых регионах - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/gosduma-1851686707.html
В Госдуме одобрили поправки о документах об инвалидности в новых регионах
В Госдуме одобрили поправки о документах об инвалидности в новых регионах - РИА Новости, 13.02.2023
В Госдуме одобрили поправки о документах об инвалидности в новых регионах
Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник одобрил поправки к проекту базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:43
2023-02-13T13:43
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_0:0:2909:1636_1920x0_80_0_0_e256863d1c9d351af54e4b18b03a5d54.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник одобрил поправки к проекту базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах, которыми предлагается утвердить, что документы в связи с установлением инвалидности, выданные в новых регионах до 1 марта 2023 года, в которых не указан срок действия, признаются действующими до 1 января 2026 года. "Документы в связи с установлением инвалидности, которые выданы гражданину на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области или Украины до 1 марта 2023 года и в которых не указан срок их действия, признаются действующими до 1 января 2026 года", - сообщается в тексте поправки. Кроме того, поправками утверждается, что документы в связи с установлением инвалидности, выданные в новых регионах, срок действия которых истекает с 24 февраля 2022 года по 1 января 2024 года, признаются действующими до 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230213/pensii-1851685748.html
донецкая народная республика
запорожская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_ddc0e9be90f9e56c9d20f9cc26585ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, госдума рф, общество
Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Общество
13:43 13.02.2023
 
В Госдуме одобрили поправки о документах об инвалидности в новых регионах

Комитет Госдумы одобрил поправки о признании документов об инвалидности в новых регионах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В холле Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник одобрил поправки к проекту базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах, которыми предлагается утвердить, что документы в связи с установлением инвалидности, выданные в новых регионах до 1 марта 2023 года, в которых не указан срок действия, признаются действующими до 1 января 2026 года.
"Документы в связи с установлением инвалидности, которые выданы гражданину на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области или Украины до 1 марта 2023 года и в которых не указан срок их действия, признаются действующими до 1 января 2026 года", - сообщается в тексте поправки.
Кроме того, поправками утверждается, что документы в связи с установлением инвалидности, выданные в новых регионах, срок действия которых истекает с 24 февраля 2022 года по 1 января 2024 года, признаются действующими до 1 января 2024 года.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13:37
В Госдуме одобрили проект о пенсионном обеспечении в новых регионах
 
Донецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала