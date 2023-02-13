https://ria.ru/20230213/gosduma-1851686707.html
В Госдуме одобрили поправки о документах об инвалидности в новых регионах
В Госдуме одобрили поправки о документах об инвалидности в новых регионах - РИА Новости, 13.02.2023
В Госдуме одобрили поправки о документах об инвалидности в новых регионах
Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник одобрил поправки к проекту базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T13:43
2023-02-13T13:43
2023-02-13T13:43
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник одобрил поправки к проекту базового закона о мерах социальной поддержки для отдельных категорий граждан в новых регионах, которыми предлагается утвердить, что документы в связи с установлением инвалидности, выданные в новых регионах до 1 марта 2023 года, в которых не указан срок действия, признаются действующими до 1 января 2026 года. "Документы в связи с установлением инвалидности, которые выданы гражданину на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области или Украины до 1 марта 2023 года и в которых не указан срок их действия, признаются действующими до 1 января 2026 года", - сообщается в тексте поправки. Кроме того, поправками утверждается, что документы в связи с установлением инвалидности, выданные в новых регионах, срок действия которых истекает с 24 февраля 2022 года по 1 января 2024 года, признаются действующими до 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20230213/pensii-1851685748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, запорожская область, луганская народная республика, госдума рф, общество
Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Общество
В Госдуме одобрили поправки о документах об инвалидности в новых регионах
Комитет Госдумы одобрил поправки о признании документов об инвалидности в новых регионах