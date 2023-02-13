https://ria.ru/20230213/gaz-1851760179.html

В Еврокомиссии заявили о рисках дефицита газа в Европе следующей зимой

В Еврокомиссии заявили о рисках дефицита газа в Европе следующей зимой - РИА Новости, 13.02.2023

В Еврокомиссии заявили о рисках дефицита газа в Европе следующей зимой

Еврокомиссия (ЕК) видит риски дефицита газа в ЕС следующей зимой, говорится в новом экономическом прогнозе ЕК. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T17:28

2023-02-13T17:28

2023-02-13T17:52

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БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) видит риски дефицита газа в ЕС следующей зимой, говорится в новом экономическом прогнозе ЕК. Согласно документу, к концу января текущего года газовый бенчмарк крупнейшего европейского хаба TTF сократился по сравнению с августовским максимумом примерно в шесть раз — примерно до 55 евро за МВт·ч, что составляет около 569 евро за тысячу кубометров.Исходя из фьючерсных контрактов, цены на голубое топливо TTF останутся в пределах узкого диапазона 55-70 евро за МВт·ч (то есть примерно 569-724 евро за тысячу кубометров) до конца 2024 года. Это в среднем на 57 и 42 процента ниже предположений, сделанных ЕК в предыдущем, осеннем, прогнозе на 2023-й и 2024 год соответственно. Тем не менее стоимость газа по-прежнему более чем в три раза превышает уровни 2019 года, говорится в документе. Более энергичное восстановление спроса в Китае может усилить глобальный спрос на СПГ и тем самым повысить стоимость наполнения хранилищ газом в Евросоюзе предстоящим летом, говорится в документе. "Риски нехватки газа зимой 2023-2024 годов пока не могут быть рассеяны", — указано в прогнозе.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20230213/potok-1851721448.html

https://ria.ru/20230213/gaz-1851712082.html

https://ria.ru/20230213/gaz-1851682950.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, европа, еврокомиссия, евросоюз, в мире