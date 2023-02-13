Рейтинг@Mail.ru
В Еврокомиссии заявили о рисках дефицита газа в Европе следующей зимой - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230213/gaz-1851760179.html
В Еврокомиссии заявили о рисках дефицита газа в Европе следующей зимой
В Еврокомиссии заявили о рисках дефицита газа в Европе следующей зимой - РИА Новости, 13.02.2023
В Еврокомиссии заявили о рисках дефицита газа в Европе следующей зимой
Еврокомиссия (ЕК) видит риски дефицита газа в ЕС следующей зимой, говорится в новом экономическом прогнозе ЕК. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T17:28
2023-02-13T17:52
природный газ
экономика
европа
еврокомиссия
евросоюз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) видит риски дефицита газа в ЕС следующей зимой, говорится в новом экономическом прогнозе ЕК. Согласно документу, к концу января текущего года газовый бенчмарк крупнейшего европейского хаба TTF сократился по сравнению с августовским максимумом примерно в шесть раз — примерно до 55 евро за МВт·ч, что составляет около 569 евро за тысячу кубометров.Исходя из фьючерсных контрактов, цены на голубое топливо TTF останутся в пределах узкого диапазона 55-70 евро за МВт·ч (то есть примерно 569-724 евро за тысячу кубометров) до конца 2024 года. Это в среднем на 57 и 42 процента ниже предположений, сделанных ЕК в предыдущем, осеннем, прогнозе на 2023-й и 2024 год соответственно. Тем не менее стоимость газа по-прежнему более чем в три раза превышает уровни 2019 года, говорится в документе. Более энергичное восстановление спроса в Китае может усилить глобальный спрос на СПГ и тем самым повысить стоимость наполнения хранилищ газом в Евросоюзе предстоящим летом, говорится в документе. "Риски нехватки газа зимой 2023-2024 годов пока не могут быть рассеяны", — указано в прогнозе.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
https://ria.ru/20230213/potok-1851721448.html
https://ria.ru/20230213/gaz-1851712082.html
https://ria.ru/20230213/gaz-1851682950.html
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a772ca5caec52fc5a9c6c5ed07890780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
природный газ, экономика, европа, еврокомиссия, евросоюз, в мире
Природный газ, Экономика, Европа, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире
17:28 13.02.2023 (обновлено: 17:52 13.02.2023)
 
В Еврокомиссии заявили о рисках дефицита газа в Европе следующей зимой

ЕК заявила о рисках дефицита газа в ЕС следующей зимой, не исключает всплеска биржевых цен

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки российского газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) видит риски дефицита газа в ЕС следующей зимой, говорится в новом экономическом прогнозе ЕК.
Согласно документу, к концу января текущего года газовый бенчмарк крупнейшего европейского хаба TTF сократился по сравнению с августовским максимумом примерно в шесть раз — примерно до 55 евро за МВт·ч, что составляет около 569 евро за тысячу кубометров.
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 15:49
Экс-советник Меркель назвал свою поддержку "Северного потока — 2" ошибкой
Исходя из фьючерсных контрактов, цены на голубое топливо TTF останутся в пределах узкого диапазона 55-70 евро за МВт·ч (то есть примерно 569-724 евро за тысячу кубометров) до конца 2024 года. Это в среднем на 57 и 42 процента ниже предположений, сделанных ЕК в предыдущем, осеннем, прогнозе на 2023-й и 2024 год соответственно.
Тем не менее стоимость газа по-прежнему более чем в три раза превышает уровни 2019 года, говорится в документе.
"Более того, в условиях высокой волатильности на фоне сохраняющейся геополитической напряженности нельзя исключать всплеска цен, подобного тому, что произошел в 2022 году, особенно сейчас, когда импорт СПГ стал основным источником природного газа для ЕС", — констатировали в ЕК.
Более энергичное восстановление спроса в Китае может усилить глобальный спрос на СПГ и тем самым повысить стоимость наполнения хранилищ газом в Евросоюзе предстоящим летом, говорится в документе.
Строительство Южного потока в Болгарии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 15:14
В Болгарии выдвинули дерзкое требование к России
"Риски нехватки газа зимой 2023-2024 годов пока не могут быть рассеяны", — указано в прогнозе.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
Старт проекта распределительного газопровода высокого давления ПАО Газпром - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
Вчера, 13:27
"Газпром" работает над ускорением строительства газопроводов, сообщил Новак
 
Природный газЭкономикаЕвропаЕврокомиссияЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала