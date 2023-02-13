14:35 13.02.2023 (обновлено: 13:40 14.02.2023)
Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы
© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыТри фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Фотовыставки о зимних видах спорта открылись в трех столичных парках, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках столицы. Экспозиции разместили напротив Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ, в парке Северного речного вокзала и в парке Победы на Поклонной горе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на стендах размещены фотографии московской резиденции Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", катка на ВДНХ, лыжных трасс в парке 850-летия Москвы, парке "Сокольники" и Детском Черкизовском парке. Также можно увидеть фото тюбинговых и ледяных горок в районе Митино, в "Парке Яуза", на Ростокинском акведуке, на Привольной улице и других спортивных локаций в разных округах столицы.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что всего в этом сезоне в городе работает более четырех тысяч объектов зимнего отдыха.
"Локации оснащены необходимой инфраструктурой: освещением, пунктами проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалками и туалетами, точками питания, современным спортивным оборудованием и инвентарем. Работает профессиональный инструкторский состав", - говорится в сообщении.
© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыТри фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы