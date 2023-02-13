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Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы - РИА Новости, 14.02.2023
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Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы
Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы - РИА Новости, 14.02.2023
Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы
Фотовыставки о зимних видах спорта открылись в трех столичных парках, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-13T14:35
2023-02-14T13:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
северный речной вокзал
городское хозяйство москвы
митино
"сокольники"
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Фотовыставки о зимних видах спорта открылись в трех столичных парках, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках столицы. Экспозиции разместили напротив Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ, в парке Северного речного вокзала и в парке Победы на Поклонной горе", - говорится в сообщении. Отмечается, что на стендах размещены фотографии московской резиденции Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", катка на ВДНХ, лыжных трасс в парке 850-летия Москвы, парке "Сокольники" и Детском Черкизовском парке. Также можно увидеть фото тюбинговых и ледяных горок в районе Митино, в "Парке Яуза", на Ростокинском акведуке, на Привольной улице и других спортивных локаций в разных округах столицы. В комплексе городского хозяйства напомнили, что всего в этом сезоне в городе работает более четырех тысяч объектов зимнего отдыха. "Локации оснащены необходимой инфраструктурой: освещением, пунктами проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалками и туалетами, точками питания, современным спортивным оборудованием и инвентарем. Работает профессиональный инструкторский состав", - говорится в сообщении.
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москва, северный речной вокзал, городское хозяйство москвы, митино, "сокольники"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Северный Речной вокзал, Городское хозяйство Москвы, Митино, "Сокольники"
14:35 13.02.2023 (обновлено: 13:40 14.02.2023)
 

Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы

© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыТри фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы
Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Фотовыставки о зимних видах спорта открылись в трех столичных парках, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках столицы. Экспозиции разместили напротив Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ, в парке Северного речного вокзала и в парке Победы на Поклонной горе", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что на стендах размещены фотографии московской резиденции Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", катка на ВДНХ, лыжных трасс в парке 850-летия Москвы, парке "Сокольники" и Детском Черкизовском парке. Также можно увидеть фото тюбинговых и ледяных горок в районе Митино, в "Парке Яуза", на Ростокинском акведуке, на Привольной улице и других спортивных локаций в разных округах столицы.
В комплексе городского хозяйства напомнили, что всего в этом сезоне в городе работает более четырех тысяч объектов зимнего отдыха.
"Локации оснащены необходимой инфраструктурой: освещением, пунктами проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалками и туалетами, точками питания, современным спортивным оборудованием и инвентарем. Работает профессиональный инструкторский состав", - говорится в сообщении.
© Фото : Telegram/Городское хозяйство МосквыТри фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы
Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСеверный Речной вокзалГородское хозяйство МосквыМитино"Сокольники"
 
 
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