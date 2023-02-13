https://ria.ru/20230213/fotovystavki-1851926768.html

Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы

Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы - РИА Новости, 14.02.2023

Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках Москвы

Фотовыставки о зимних видах спорта открылись в трех столичных парках, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-13T14:35

2023-02-13T14:35

2023-02-14T13:40

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

северный речной вокзал

городское хозяйство москвы

митино

"сокольники"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851925809_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_16847dc3b703675021813dd6c2b51f63.jpg

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Фотовыставки о зимних видах спорта открылись в трех столичных парках, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Три фотовыставки о зимних видах спорта открылись в парках столицы. Экспозиции разместили напротив Музея городского хозяйства Москвы на ВДНХ, в парке Северного речного вокзала и в парке Победы на Поклонной горе", - говорится в сообщении. Отмечается, что на стендах размещены фотографии московской резиденции Деда Мороза в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", катка на ВДНХ, лыжных трасс в парке 850-летия Москвы, парке "Сокольники" и Детском Черкизовском парке. Также можно увидеть фото тюбинговых и ледяных горок в районе Митино, в "Парке Яуза", на Ростокинском акведуке, на Привольной улице и других спортивных локаций в разных округах столицы. В комплексе городского хозяйства напомнили, что всего в этом сезоне в городе работает более четырех тысяч объектов зимнего отдыха. "Локации оснащены необходимой инфраструктурой: освещением, пунктами проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалками и туалетами, точками питания, современным спортивным оборудованием и инвентарем. Работает профессиональный инструкторский состав", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20230209/chasy-1850517280.html

москва

митино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, северный речной вокзал, городское хозяйство москвы, митино, "сокольники"