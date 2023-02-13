Киев рассчитывает, что ФАТФ исключит Россию
Киев рассчитывает, что ФАТФ исключит Россию и внесет ее в черный список
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина идет по центру Киева
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина идет по центру Киева. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украина призывает группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF - Financial Action Task Force) исключить РФ и внести ее в черный список, надеется на принятие мер против РФ на встрече в Париже в феврале, заявил глава минфина Украины Сергей Марченко.
По данным с сайта организации, Financial Action Task Force (FATF) занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма.
"Украина призывает ФАТФ исключить РФ и внести ее в черный список", - написал Марченко в статье для издания Financial Times.
Как отмечается в статье, в феврале представители ФАТФ соберутся в Париже, чтобы "рассмотреть дальнейшие меры против РФ".
По словам Марченко, расследования якобы выявили "соучастие РФ в отмывании денег, которое усилилось после введение против страны масштабных санкций". Также, по его словам, было установлено, что РФ поддерживала или сотрудничала с различными "террористическими группами и внесенными в черный список государствами, включая "Вагнера", "Талибан"*, ливанское движение "Хезболлах", Сирию, КНДР и Иран".
Западные страны усилили санкционное давление на РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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